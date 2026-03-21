నవగ్రహ దోషాలు వేధిస్తున్నాయా? ఈ ఆలయాలు దర్శిస్తే చాలు- సర్వశుభాలు కలగడం తథ్యం!

ఒక్కో గ్రహానికి ఒక్కో ప్రతేకమైన ఆలయం - దూరం వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా మన తెలుగు రాష్ట్రంల్లోనే!

Published : March 21, 2026 at 5:00 AM IST

Navagraha Temples To Visit Telugu States : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవగ్రహాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. జాతకరీత్యా ఏ ఒక్క గ్రహం అనుకూలించక పోయిన ఎన్నో సమస్యలు ఎదురవుతాయి. గ్రహ దోషాలు తొలగి పోవాలంటే తగిన పరిహారాలు పాటించడంతో పాటు నవగ్రహాలకు ప్రత్యేకించిన క్షేత్రాలను దర్శించడం వలన మంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. తమిళనాడులోని కుంభకోణంకు సమీపంలో నవగ్రహాలలో ఒక్కో గ్రహానికి ఒక్కో ప్రతేకమైన ఆలయం చొప్పున తొమ్మిది ఆలయాలున్నాయి. అయితే అంత దూరం వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా మన తెలుగు రాష్ట్రంలోనే వెలసి ఉన్న నవగ్రహాల ఆలయాలను గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

నవగ్రహాలకు అధిపతి
నవగ్రహాలకు అధిపతి సూర్యభగవానుడు. జాతకరీత్యా సూర్య గ్రహానికి సంబంధించిన దోషం ఉంటే అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వెలసిన అరసవెల్లి సూర్యనారాయ‌ణ స్వామి ఆలయ దర్శనం సూర్య గ్రహ దోషాలను పోగొడుతుంది. అలాగే తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని పెద్దాపురం సూర్యనారాయ‌ణ స్వామి ఆలయం, గొల్లల‌మామిడాడ సూర్యనాయ‌ణ స్వామి ఆలయం, కర్నూలు జిల్లాలోని నందికొట్టూరు సూర్యనారాయ‌ణ స్వామి ఆలయాలను దర్శించడం వలన కూడా సూర్య గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయి.

చంద్ర గ్రహ దోషం తొలగాలంటే
చంద్రుడు జాతక రీత్యా చంద్రుడు బలహీనంగా ఉంటే మానసిక సమస్యలు అధికంగా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమ‌వ‌రం లోని గునుగుపూడిలో వెలసిన సోమేశ్వర స్వామిని దర్శించడం వలన చంద్ర గ్రహ దోషం తొలగుతుంది. అలాగే తూర్పుగోదావ‌రి జిల్లా కోటిప‌ల్లి సోమేశ్వరస్వామి ఆలయం, విజ‌య‌వాడ‌లో క‌న‌క‌దుర్గాదేవి ఆలయం, కృష్ణా జిల్లా పెద్దక‌ళ్ళే ప‌ల్లెలో దుర్గాదేవి ఆలయం, నెల్లూరు లోని జొన్నవాడ కామాక్షిఅమ్మవారి ఆలయాలను దర్శిస్తే చంద్ర గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయి.

అంగార‌కుడు లేదా కుజుడు
జాతకారీత్యా కుజగ్రహ దోషం ఉంటే వివాహం ఆలస్యం కావడం, సంతానం కలగక పోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అలాంటప్పుడు కృష్ణా జిల్లాలోని మోపిదేవి సుబ్రమ‌ణ్యస్వామి ఆలయాన్ని దర్శిస్తే కుజ దోషాలు తొలగుతాయి. అలాగే బిక్కవోలు సుబ్రమ‌ణ్యస్వామి ఆలయం, పెద్ద నందిపాడు, నాగులపాడు పుట్ట ఆలయం, పెద్దకూర‌పాడు పుట్ట, పొన్నూరులోని మంగ‌ళ‌గిరి సుబ్రమ‌ణ్య స్వామి ఆలయాలను దర్శించడం కూడా మంచిది. ప్రత్యేకించి కుజదోష నివారణకు యాదగిరి, ధర్మపురి లాంటి నృసింహ క్షేత్ర దర్శనం కూడా మంచి ఫలితం ఇస్తుంది.

బుధ - బుద్ధిబలం
జాతకరీత్యా బుధ గ్రహ దోషం ఉంటే బుద్ధిబలం క్షీణించడం, చదువులో వెనుకపడడం వంటివి ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ప‌శ్చిమ గోదావ‌రి జిల్లాలోని ద్వార‌కా తిరుమ‌ల‌ ఆలయం, కోనసీమలోని ర్యాలీలోని కేశవ మోహిని జగన్నాథ స్వామి ఆలయం, పిఠాపురం కుంతీమాధ‌వ స్వామి ఆలయం, కృష్ణా జిల్లా శ్రీకాకుళంలో ఆంధ్ర మ‌హావిష్ణువు ఆలయం, తిరుమ‌ల తిరుప‌తి వెంక‌టేశ్వర స్వామి ఆలయాలను దర్శించడం వలన బుధ గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయి.

బృహ‌స్పతి - గురువు
జాతకరీత్యా గురు దోషం ఉంటే జీవితంలో కలిసిరాదు. ఒక్క గురువు అనుకూలత ఉంటే చాలు అన్ని రంగాల్లో విజయ పరంపర కొనసాగుతుంది. గురుగ్రహ దోషం తొలగాలంటే గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలు బ్రహ్మ దేవుడు ఆలయం, అలంపురంలో బ్రహ్మదేవుని ఆలయం, కోటిప‌ల్లిలో కోటిలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం, మంద‌ప‌ల్లిలో బ్రహ్మెశ్వర స్వామి ఆలయం, అమ‌రావ‌తిలో అమ‌ర‌లింగేశ్వర స్వామి ఆలయం, కోట‌ప్పకొండ త్రికూటేశ్వర స్వామి ఆలయాలను దర్శించడం వలన గురు గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయి.

శుక్రుడు - సంపద
జాతకరీత్యా శుక్ర గృహ దోషం ఉంటే సంపదలు కలిసిరావు. శుక్ర గ్రహ దోషాలు తొలగాలంటే విశాఖ ప‌ట్టణం క‌న‌క‌మ‌హాల‌క్ష్మి ఆలయం, సింహాచ‌లం ల‌క్ష్మీ దేవి ఆలయం, అలిమేలు మంగాపురం, ప‌ద్మావ‌తీదేవి ఆలయం, పెంచ‌ల‌కోన ఆదిల‌క్ష్మీదేవి ఆలయాలను దర్శించాలి.

శ‌ని గ్రహం - ఆర్థిక,అనారోగ్య, కుటుంబ
జాతకరీత్యా శని గ్రహ దోషం ఉంటే ఆర్థిక సమస్యలు, అప్పుల బాధలు, అనారోగ్య సమస్యలు, కుటుంబ కలహాలు పట్టి పీడిస్తాయి. శని గ్రహ దోషాలు పోవాలంటే మంద‌ప‌ల్లెలోని మందేశ్వర స్వామి ఆలయం, హిందుపురం తాలూకా పావ‌గ‌డ‌లోని శ‌ని భగవానుని ఆలయం, విజ‌యవాడ‌లోని కృష్ణా న‌ది తీరాన వెలసిన జ్యేష్ణదేవి స‌హిత శ‌నైశ్చర్య స్వామి ఆలయం, ప్రకాశం జిల్లా సింగ‌రాయ కొండ వ‌ద్ద న‌ర్శింగోలు శ‌నీశ్వర స్వామి ఆలయాలను దర్శించుకోవడం వలన శని గ్రహ దోషాలు తొలగుతాయి.

రాహువు, కేతువు
చివరగా పాపగ్రహాలని భావించే రాహు కేతువులు జాతకరీత్యా అనుకూలించకపోతే అకాల మృత్యు భయాలు, అపమృత్యు దోషాలు ఉంటాయి. ఈ ప్రభావం నుంచి బయట పడాలంటే చిత్తూరు జిల్లా శ్రీ కాళ‌హ‌స్తి ఆలయం, తూర్పుగోదావ‌రి మంద‌మ‌ల్లి నాగేశ్వర స్వామి ఆలయం, విజ‌య‌వాడ క‌న‌క‌దుర్గాదేవి ఆలయం, విశాఖపట్టణం సంప‌త్ వినాయ‌క స్వామి ఆలయం, గుంటూరు జిల్లా తెనాలి వైకుంఠ‌పురం పుట్టలోని అమ‌రావ‌తి వినాయ‌క‌స్వామి ఆలయాలను దర్శించుకోవడం వలన రాహు కేతు దోషాలు తొలగించుకోవచ్చు. మన తెలుగు రాష్ట్రంలో మనకు అత్యంత సమీపంలోనే ఉన్న ఈ నవగ్రహ ఆలయాలను దర్శిద్దాం సకల దోషాలు తొలగించుకుందాం.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం న‌వ‌గ్రహ సంబంధిత క్షేత్రాలు!

