"ఈ ఐదు" రాశుల వారు పట్టిందల్లా బంగారమే! - ఉగాది నుంచి కలిసొస్తుందంటున్న జ్యోతిషులు!
పేరుకే పరాభవ నామ సంవత్సరం - వీరికి అన్నీ విజయాలేనట!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 12:15 PM IST
TELUGU NEW YEAR 2026 : శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం వెళ్లిపోయి పరాభవ నామ ఉగాది సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించడానికి మరో నాలుగురోజుల సమయం మాత్రమే ఉంది. తెలుగు నూతన సంవత్సరాది ఉగాది ఈ నెల 19న జరుపుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఆలయాల్లో పంచాంగ శ్రవణం కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ జ్యోతిష నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ పరాభావ నామ సంవత్సరంలో అదృష్టం కలిగే ఐదు రాశుల వారి గురించి చెప్పారు. ఆ వివరాలేమిటో ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
వృషభ రాశి
పరాభవ నామ ఉగాది సంవత్సరంలో అదృష్టం కలిగే రాశుల్లో మొదటిది వృషభరాశి ఈ రాశి వారికి ఉగాది నుంచి ఎంతగానో కలిసివస్తుంది. విదేశీ యానం కూడా కలిసి వస్తుంది. శని 11వ స్థానంలో సంచారం చేస్తున్నాడు కాబట్టి కష్టానికి తగ్గ ఫలితం ఉంటుంది. స్థిర, చరాస్తుల కొనుగోలుతోపాటు క్రయ, విక్రయాలు జరిపిస్తారు అని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు.
తులా రాశి
శని ఆరో స్థానంలో సంచారం ఉంటుంది కాబట్టి అనారోగ్య సమస్యలు, శత్రు బాధలు తొలగిపోతాయి. అప్పులు క్లియర్ అవుతాయి. రోగ, రుణ శత్ర బాధలు లేకుండా పోతాయి. దైవానుగ్రహం, గురువుల అనుగ్రహం, తీర్థయాత్రలు, పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. విదేశీయాన ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. జూన్ 2 వరకు ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి లభిస్తుంది. ఆర్థిక, ఆరోగ్య, కుటుంబ పరంగా ఎన్నో లభాలు కలుగుతాయి అని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ చెప్పారు.
కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారికి పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాదిలో ఏలినాటి శని దోష ప్రభావం వెళ్లిపోతుంది. గురుబలం అద్భుతంగా కాపాడుతుంది. వివాహ దాంపత్య సమస్యలు తొలగిపోయి, భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు విజయవంతం అవుతాయని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ వెల్లడించారు.
మకర రాశి
ఈ రాశి వారికి సంవత్సరం మొత్తం విజయాలు కలుగుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. విదేశీయాన అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఆర్థిక పరంగా, వివాహ, వ్యాపార ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. జనవరిలో ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలిగేసూచనలున్నాయి అని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.
కన్యారాశి
విదేశీయాన ప్రయత్నాలు, అనారోగ్యం, శత్రు బాధలు, అప్పులు తొలగిపోతాయి. తీర్థయాత్రలు, పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. దైవబలం పెరుగుతుంది. జూన్ 2 నుంచి అక్టోబర్ 30 వరకు గురుబలం కారణంగా ఆకస్మికంగా ధనప్రాప్తి యోగం ఉంటుంది. తిరిగి జనవరి 24 తర్వాత మంచి జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ వెల్లడించారు.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
