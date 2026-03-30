అక్కడి శివుడి దర్శనం ఏడాదికి 5 రోజులే- అది కూడా ప్రాణాలే పణంగా పెట్టి వెళ్తేనే!
చనిపోయిన వారిని బ్రతికించే సంజీవని కొండ- అతి ప్రాచీన సలేశ్వరం గుడి విశేషాలివే!
Published : March 30, 2026 at 3:57 AM IST
Saleshwaram Lingamayya Swamy Temple : సాధారణంగా గుడి అంటే ఎప్పుడు తెరిచే ఉంటుంది, కదా? కానీ ఒక శివాలయం మాత్రం సంవత్సరంలో కేవలం 5 రోజులు మాత్రమే తెరుచుకుంటుంది! ఆ 5 రోజులు పూజలు అయ్యాక, మళ్లీ తలుపులు మూసేస్తారు. మళ్లీ శివయ్య దర్శనం కావాలంటే ఏడాది ఆగాల్సిందే. ఇంతకు ఈ గుడి ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మహా సాహసయాత్ర
ఏడాదిలో 5 రోజులే దర్శనం! పొరపాటున ఈ 5 రోజుల్లో వెళ్లలేకపోతే మళ్లీ ఏడాది కాలం ఎదురు చూడాల్సిందే! ఎందుకంటే ఈ గుడికి వెళ్లడం అంటే మామూలు యాత్ర కాదు, చాలా పెద్ద సాహసం. అక్కడికి వెళ్లాలంటే గుండె చేతిలో పట్టుకుని అడుగులు వేయాలి. దారిలో చాలా ప్రమాదాలు ఉంటాయి. ఈ దేవాలయాన్ని చేరుకోవడానికి దేవుడిపై భక్తి ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదు గుండె నిండా ధైర్యం కూడా ఉండాలి. మరి, ఇంత ముఖ్యమైన ఆ గుడి ఎక్కడుంది?
అతి ప్రాచీన సలేశ్వరం గుడి
సలేశ్వరం గుడి శ్రీశైలానికి దగ్గరలో ఉన్న అతి ప్రాచీన శివాలయం. ప్రకృతి రమణీయత మధ్య వెలసి, పురాతన చరిత్ర ఉన్న ఈ పుణ్యక్షేత్రం దట్టమైన నల్లమల అడవుల్లో ఉంది. ఈ శివయ్య దర్శనం అతి దుర్లభమని అంటారు.
5 రోజులే దర్శనం!
సలేశ్వరంలో పరమేశ్వరుడు లోయలో ఉన్న ఒక గుహలో శివలింగ రూపంలో ఉంటారు. ఈ ఆలయం ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర పౌర్ణమికి రెండు రోజుల ముందు, రెండు రోజుల తరువాత, మొత్తం 5 రోజులు మాత్రమే తెరచి ఉంచుతారు. ఈ 5 రోజులు మాత్రమే శివయ్యను దర్శించుకోవడానికి భక్తులను అనుమతిస్తారు.
5 రోజులు మాత్రమే ఎందుకు?
ఈ ప్రాంతం ఎక్కువగా పులులు సంచరించే ప్రదేశం కాబట్టి అడవి నియమాలను అనుసరించి మామూలు రోజుల్లో ఎవరికీ అనుమతి ఉండదు. అందుకే సంవత్సరంలో ఈ 5 రోజులు మాత్రమే భక్తులు వెళ్లడానికి అనుమతిస్తారు. ఈ ఏడాది మార్చి 30 నుంచి ఏప్రిల్ 3 వరకు సలేశ్వరం ఆలయం భక్తుల కోసం తెరచి ఉంటుంది. సలేశ్వరం శివాలయంలో స్థానికంగా ఉండే చెంచులు పూజారులుగా వ్యవహరిస్తారు.
అత్యంత ప్రమాదంతో కూడిన దారి
శ్రీశైలం నుంచి సలేశ్వరం దాదాపు 25 కి.మీ. దూరం ఉంటుంది. అయితే ఇందులో కేవలం 20 కి.మీ. మాత్రమే వాహనంలో వెళ్లగలం. అక్కడి నుంచి 5 కి.మీ.లు కచ్చితంగా నడవాలి. ఈ ప్రయాణం అత్యంత ప్రమాదకరం. లోతైన లోయలోకి దిగడం, కొండలు అధిరోహించడంతో మిగిలిన మార్గమంతా ఎంతో కష్టతరంగా ఉంటుంది.
ప్రమాదాల దారి
సలేశ్వరంకు చేరుకునే దారి చాలా ప్రమాదకరం. కొన్ని చోట్ల ఒక్క కాలు మాత్రమే పట్టేంత సన్నని దారి ఉంటుంది. ఒక్క అడుగు తప్పినా, యాత్రికులు లోతైన లోయలోకి పడిపోతారు. అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా, అడుగులో అడుగేసుకుంటూ దేవుణ్ణి తలుచుకుంటూ వెళ్లాలి. సలేశ్వరం శివయ్య దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు శ్రమ తెలియకుండా ఉండటానికి "వస్తున్నాం వస్తున్నాం లింగమయ్యో" అంటారు. దర్శనమయ్యాక తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు "పోతున్నాం పోతున్నాం లింగమయ్యో" అని అనుకుంటూ శివయ్య మీద తమ భక్తిప్రపత్తులు చాటుకుంటారు.
సలేశ్వరంలో చూడదగ్గ అద్భుతాలు
సలేశ్వరం శివయ్య దర్శనం కోసం వెళ్లే భక్తులకు ఎన్నో కష్టాలకు ఓర్చి, ప్రమాదకర దారిని దాటి లోపలికి వెళ్లగానే కనిపించే సుందరమైన దృశ్యాలు వారు పడ్డ కష్టాన్ని మరిపిస్తాయి. ఎత్తైన కొండల నుంచి కిందకు పడే జలపాతం చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈ నీరు చుట్టూ ఉన్న ఎన్నో ఔషధాలు, వనమూలికల చెట్ల మీదుగా ప్రవహించి వస్తుంది కాబట్టి, ఈ నీటిలో స్నానం చేస్తే ఆరోగ్యానికి మంచిదని నమ్ముతారు. అందుకే సలేశ్వరం కొండకు మరణించిన వారిని కూడా తిరిగి బ్రతికించే శక్తి ఉందని అంటారు.
చల్లని గుండం
జలపాతం కిందకు జాలువారే ప్రదేశంలో ఉన్న చల్లని గుండంలోని నీరు ఎప్పుడు నిలిచి ఉంటుంది. ఆ గుండంలోని నీరు చాలా చల్లగా, స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది.
సలేశ్వరం ఎలా చేరుకోవాలి?
హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీశైలం వెళ్లే దారిలో మన్ననూర్ అనే ఊరు వస్తుంది. మన్ననూర్ దాటాక, కొద్ది దూరం వెళ్తే సలేశ్వరం అని బోర్డు కనిపిస్తుంది. అక్కడ నుంచి 10 కి.మీ.లు లోపలికి వెళ్తే అక్కడ వాహనాలు ఆపే చోటు బేస్ క్యాంప్ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి 5 కి.మీ.లు నడిస్తే గుడి దగ్గరకు చేరుకోవచ్చు. మార్చి 30, సోమవారం నుంచి భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించనున్నారు. ఈ 5 రోజులలో ఒకసారి ఆ లింగమయ్య స్వామిని దర్శించుకోవడానికి మనం కూడా ప్రయత్నించి తిరుగులేని మధురానుభూతిని సొంతం చేసుకుందాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.