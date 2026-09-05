సెప్టెంబర్ 5న గురుపూజోత్సవం- ఈ రోజు విశిష్టత మీకు తెలుసా?
సెప్టెంబర్ 5న మన దేశంలో గురుపూజోత్సవం ఎందుకు జరుపుకుంటారో తెలుసా?
Published : September 5, 2026 at 12:32 AM IST
Teachers Day in India : వ్యక్తిత్వ వికాసానికి విద్య మూల హేతువు. సెప్టెంబర్ 5, శ్రీ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జన్మదినాన్ని గురుపూజోత్సవంగా జరుపుకుంటాం. ఈ సందర్భంగా తమ జ్ఞానశక్తితో, విద్యార్థులను ఉత్తేజపరుస్తూ వారి అభ్యున్నతిని నిరంతరం కాంక్షించే గురువులకు అక్షరాంజలి సమర్పిద్దాం.
గురువంటే?
'గు' అంటే చీకటి. 'రు' అంటే తొలగించేవాడని అర్ధం. అజ్ఞానమనే చీకటిని పారద్రోలి విద్యార్థులలో జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగించేవాడే గురువు. సెప్టెంబర్ 5, శనివారం గురుపూజోత్సవం సందర్భంగా మనకు మార్గదర్శకులుగా నిలిచిన గురువులను స్మరించుకోవడం మన కర్తవ్యం. అలాగే స్వతంత్ర భారతంలో తొలి ఉపరాష్ట్రపతిగా సేవలందించిన డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జీవిత విశేషాలను కూడా ఈ కథనంలో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం.
ఆచార్య దేవోభవ!
'ఆచార్య దేవోభవ' అంటూ వేదం గురువుకు దైవంతో సమానమైన స్థానాన్ని కల్పించింది. అజ్ఞానాన్ని నిర్మూలించి జ్ఞానమనే కుసుమాలను పరిమళింపజేసే ఉన్నత స్థానం ఆచార్యునిది. ఈ లోకంలో ఏ ధనమైనా నశిస్తుంది కానీ విద్యాధనం మాత్రం ఎన్నటికీ నశించదు. పంచిపెట్టే కొద్దీ పెరిగేది ఒక్క విద్యాధనం మాత్రమే! గురువు విద్య ద్వారా విద్యార్థులను ధర్మాచరణ వైపు నడిపిస్తాడు. తద్వారా సమాజంలో ధర్మ స్థాపన జరిగింది.
దైవ సమానుడు
శ్రద్ధాసక్తులతో, భక్తి విశ్వాసాలతో గురువు నుంచి విద్య, జ్ఞాన ధనాన్ని పొందే విద్యార్థుల భవిష్యత్తు బంగారు మయం అవుతుందని మనుస్మృతి పేర్కొంది. నేటి ఆధునిక యుగంలో లౌకిక జీవితానికి అవసరమైన సమస్త విజ్ఞానాన్ని, సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని గురువులు విద్యార్థులకు అందిస్తున్నారు. గురువు విద్యార్థుల భావి జీవితాన్ని సమగ్రంగా తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా, సమయానుకూలంగా హితోపదేశం చేసే అభ్యుదయ మార్గదర్శి అని శుక్రనీతి పేర్కొంది. అందుకే గురువుకు ఈశ్వరునికి భేదం లేదని ఆదిశంకరులు ఉద్ఘాటించారు.
మహనీయుని జన్మదినం
భావి భారత పౌరులను తయారు చేసే నిత్య శ్రామికులు, నిరంతర జ్ఞానప్రదాతలు గురువులు. ఈ రోజు మనం జరుపుకునే గురుపూజోత్సవం ఒక మహనీయుని జన్మదినం. ఎందరో గురువులకే స్ఫూర్తి ప్రదాతగా, విద్యార్థులకు పూజ్యనీయుడుగా చిరస్మరణీయుడయ్యాడు డా. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్! ఈ మహనీయుడు సెప్టెంబర్ 5, 1888 తమిళనాడులోని తిరుత్తణిలో ఓ తెలుగు కుటుంబంలో జన్మించాడు. ఈ మహనీయుని జీవిత విశేషాలు క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం.
కీర్తిమకుటం
వృత్తి రీత్యా, వ్యక్తిత్వ రీత్యా, సంస్కార రీత్యా సర్వేపల్లి మహోన్నతుడు. పువ్వ పుట్టగానే పరిమళిస్తుందన్నట్టు చిన్నతనం నుంచి అసాధారణ ప్రఙ్ఞా పాటవాలను ప్రదర్శించిన డాక్టర్ సర్వేపల్లి, తన స్వశక్తితో ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదిగి పలువురికి మార్గదర్శకంగా, తన వృత్తి ధర్మానికి మకుటంగా వెలిగారు. గురువులకే గురువుగా ఉపాధ్యాయ వృత్తికే ఆదర్శంగా నిలిచిన ఆయన విద్యార్థికి, ఉపాధ్యాయుడికి మధ్య సంబంధం ఎలా ఉండాలో విడమరిచి చెప్పారు.
తెలుగువారి గర్వకారణం
డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ తెలుగు వారు కావడం మనందరికీ గర్వకారణం. ఆయన పుట్టిన రోజైన సెప్టెంబర్ 5న ఏటా జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. నాలుగు దశాబ్దాల పాటు ఆయన ఉపాధ్యా వృత్తిలో ఉండి విద్యార్థుల మధ్యనే గడిపారు. ఎదుటివారికి బోధించడం వల్ల తన విజ్ఞానం కూడా వృద్ధి చెందుతుందని నమ్మి, ఆచరించిన వ్యక్తి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్! కష్టమైన అంశాన్ని కూడా విద్యార్థులకు అతి సులభంగా బోధించేవారాయన. ఉపాధ్యాయుడి బాధ్యత ఎప్పుడూ గురుతరమైనదే. అలాంటి బోధనావృత్తికి తలమానికంగా నిలిచిన రాధాకృష్ణన్ విద్యార్థికి, ఉపాధ్యాయుడికీ మధ్య సంబంధం ఎలా ఉండాలో విడమరిచి చెప్పారు.
నిరుపమాన సేవలు
ఆచార్య రాధాకృష్ణ అధ్యాపకుడిగా, వైస్ ఛాన్సలర్గా, దౌత్యవేత్తగా, ఉప రాష్ట్రపతిగా, రాష్ట్రపతిగా దేశానికి సేవలు అందించాడు. ఆయన సేవలు నిరుపమానం, అనితరసాధ్యం. ఆయన అధిరోహించిన శిఖరాలు ఆయన జీవితంలోని అసాధారణ కోణాలను మనకు వెల్లడి చేస్తాయి.
ఎన్నో సత్కారాలు
ప్రపంచంలోని అనేక విశ్వవిద్యాలయాలు సర్వేపల్లిని గౌరవ డాక్టరేట్లతో సత్కరించాయి. 1969లో భారత ప్రభుత్వం 'భారతరత్న'తో సత్కరించింది.
జీవిత చరమాంకం
1967లో రాష్ట్రపతి పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత డాక్టర్ సర్వేపల్లి మద్రాసులోని తన సొంత ఇంటికి వెళ్లిపోయారు. చివరి రోజుల్లో తాత్విక చింతన చేస్తూ గడిపారు. 1975 ఏప్రిల్ 17న ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.
మూలమే ఆధారం
ఈ రోజు మనం ఏఐ వంటి ఆధునిక సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకున్నా ఆనాటి మూలాలు మాత్రం మరచిపోరాదు. మనకు చిన్నప్పటి నుంచి అక్షరజ్ఞానం నేర్పించి సమాజంలో ఉన్నత స్థానంలో నిలబెట్టిన గురువులు చూపిన బాటలో నడవడమే మన గురువులకు మనం ఇచ్చే గౌరవం! అదే అసలైన గురువందనం.
అందరికీ గురుపూజోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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