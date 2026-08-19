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అనుకున్న పనులన్నీ మధ్యలోనే ఆగిపోతున్నాయా? తరుణ గణపతి పూజతో ఆటంకాలు, అవరోధాలు ఉఫ్​!

వినాయకుని శక్తిమంతమైన స్వరూపం తరుణ గణపతి ఆరాధనతో విఘ్నాలు, ఆటంకాలు దూరం- పురాణాలలో కనిపించే తరుణ గణపతి ప్రస్తావన- ఎరుపు రంగులో ప్రకాశించే తరుణ గణపతి ఉత్తేజానికీ, తేజస్సుకు, యవ్వనానికీ ప్రతీక

Taruna Ganapati Worship Benefits
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 2:27 AM IST

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Taruna Ganapati Worship Benefits : ఏ పని మొదలు పెట్టినా మధ్యలోనే ఆగిపోవడం, రావలసిన డబ్బులు, ఉద్యోగాలు, లాభాలు చేతిదాకా వచ్చి చేయి దాటిపోవడం జరుగుతోందా? వివాహం కుదరడంలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయా? అయితే, అనుకున్న పనులన్నీ నెరవేరడం కోసం చక్కని పరిష్కారం తరుణ గణపతిని పూజించడం. ఈ సందర్భంగా తరుణ గణపతి ఎవరు? ఆ పూజా విధానం ఎలా ఉంటుంది? పూజాఫలం ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

విఘ్న వినాయకుడు
వినాయకుడు అంటేనే విఘ్నాలు తొలగించే వాడని అంటారు. సనాతన హైందవ సంప్రదాయం ప్రకారం వినాయకుడు ప్రథమ పూజ్యుడు, విఘ్నాధిపతి. ఏ శుభకార్యం ప్రారంభించినా ముందుగా గణపతిని పూజించడం మన సంప్రదాయం. పరమేశ్వరుడు వినాయకుని విఘ్నాధిపత్యాన్ని ఇస్తాడు. ఆ ప్రకారంగా శుభకార్యాలకు ప్రారంభంలో వినాయకుని పూజించడం వలన ఆటంకాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం. ఈ గణపతి 32 అద్భుత స్వరుపాపలో వెలసి ఉన్నాడు. అందులో ముఖ్యమైన స్వరూపం, విఘ్నాలను తొలగించే స్వరూపం తరుణ గణపతి. ఈ స్వరూపం ప్రాధాన్యత ఏమిటో చూద్దాం.

తరుణ గణపతి - రూపం, ప్రాముఖ్యత
వినాయకుని ముప్పై రెండు రూపాల్లో తరుణ గణపతి రూపం రెండోది. స్కాంద పురాణంలోనూ, బ్రహ్మ పురాణం, వామన పురాణం, ముద్గళ పురాణంలోనూ తరుణ గణపతిని గురించిన ప్రస్తావన ఉంటుంది. 'తరుణ' అంటే యవ్వనం అని అర్థం. తరుణ గణపతి రూపంలో వినాయకుడు యవ్వన కాంతితో విరాజిల్లుతుంటాడు. ఈ స్వామి స్వరూపాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిద్దాం.

శరీర వర్ణం
తరుణ గణపతి శరీరం కాంతివంతంగా ఎర్రని రంగులో ఉంటుంది. ఎరుపు ఉత్తేజానికీ, తేజస్సుకు, యవ్వనానికీ ప్రతీక. మధ్యాహ్న కాలపు సూర్యుని తేజస్సుతో తరుణ గణపతి ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు.

చేతులు - ఆయుధాలు
తరుణ గణపతి రూపంలో దర్శనమిచ్చే స్వామికి ఎనిమిది చేతులు ఉంటాయి. కుడి పక్కన ఉన్న చేతుల్లో ఒక చేతిలో దంతాన్ని, మరొక చేత జామపండుని, ఒక చేత చెరుకు గడలను, మరొక చేత అంకుశాన్ని ధరించి ఉంటాడు. అలాగే ఎడమ వైపున ఉన్న చేతుల్లో, ఒక చేత మోదకాన్ని, ఒక చేత వెలగ పండునీ, ఒక చేత లేత మొక్కజొన్న కంకుల పొత్తినీ, మరొక చేత వలను ధరించి ఉంటాడు.

తరుణ గణపతి పూజ - ప్రయోజనాలు
వినాయకునికి ప్రీతికరమైన బుధవారం నాడు, చవితి తిథుల్లో, సంకష్ట చతుర్థినాడు, వినాయక చవితి నాడు, దూర్వా గణపతి వ్రతం నాడు గణపతిని తరుణ గణపతి రూపంలో పూజించడం వలన ఎన్నో శుభాలు చేకూరుతాయని శాస్త్ర వచనం.

తరుణ గణపతి పూజాఫలం
తరుణ గణపతిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వలన ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయి. తలపెట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. అనుకున్న కార్యాలు సత్వరం, నిర్విఘ్నంగా నెరవేరతాయి.

తరుణ గణపతి ఎలా ధ్యానించాలి?
ప్రతిరోజు ఉదయం స్నానాదికాలు ముగించుకుని, శుభ్రమైన వస్త్రాలను ధరించి, తరుణ గణపతి ముందు కొబ్బరి నూనెతో దీపారాధన చేసి, గణపతిని జిల్లేడు పూలతో, గరికెతో అలంకరించాలి. గణేశుని అష్టోత్తర శతనామాలు చదువుకోవాలి. గణపతి పంచరత్న స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. గణపతికి బెల్లం, అరటి పండ్లు నివేదించాలి. మనసా వాచా కర్మణా తరుణ గణపతిని ధ్యానం చేయడం వలన గణనాథుని అనుగ్రహం లభిస్తుంది. ఈ విధంగా 21 రోజుల పాటు తరుణ గణపతిని ధ్యానించి, పూజించడం ద్వారా ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోయి, విజయం లభిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. మనం కూడా తరుణ గణపతి పూజించి సకల కార్యసిద్ధిని పొందుదాం.

ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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