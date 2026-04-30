శ్రీ వేంకటేశ్వరుని భర్తగా భావించిన మహా భక్తురాలు- తరిగొండ వెంగమాంబ అద్భుత కథ!
భర్త చనిపోయిన స్త్రీలు అనుసరించాల్సిన నియమాలను ఎదిరించిన వెంగమాంబ- పద్మావతి పరిణయ మండపంలో ఘనంగా తిరుమల వెంగమాంబ జయంతి ఉత్సవాలు
Published : April 30, 2026 at 2:23 AM IST
Tarigonda Vengamamba Jayanti Significance : భక్తి మార్గంలో పయనించి భగంతుని సాక్షాత్కారం పొందిన భక్త శిరోమణుల చరిత్రలు తరాలు గడిచినా అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తాయి. 18వ శతాబ్దానికి చెందిన తెలుగు కవయిత్రి, తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి భక్తురాలు, వేంకటాచల మాహాత్మ్యము, ద్విపద భాగవతం వంటి ఆధ్యాత్మిక కావ్యాలు రచించి భక్తి సాగరంలో అమృత బిందువుగా నిలిచిన తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి వారి పరమ భక్తురాలు శ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ జయంతి సందర్భంగా ఆ మహా భక్తురాలి జీవిత విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
తరిగొండ వెంగమాంబ జయంతి ఎప్పుడు?
తరిగొండ వెంగమాంబ వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి రోజు చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్న తరిగొండ గ్రామంలో జన్మించారు. తల్లిదండ్రులు కృష్ణయ్యమాత్యుడు, మంగమాంబ. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 30, గురువారం వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి సందర్భంగా ఈ రోజునే తరిగొండ వెంగమాంబ జయంతి జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
బాల్యం - విద్యాభ్యాసం
వెంగమాంబకు చిన్నతనం నుంచే భక్తి భావాలు ఎక్కువ. బాల్యం నుంచే ఆటపాటల కంటే దైవ చింతనలోనే అధిక సమయం గడిపేవారు. తండ్రి వద్దే ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించిన వెంగమాంబ, అనతి కాలంలోనే కవిత్వంలో అత్యున్నత ప్రావీణ్యం సంపాదించారు.
వివాహం - వైరాగ్యం
వెంగమాంబకు చిన్నతనంలోనే చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనానికి చెందిన వేంకటాచలపతితో వివాహం జరిగింది. అయితే దురదృష్టవశాత్తు వివాహం జరిగిన కొద్ది కాలానికే భర్త మరణించాడు. ఆ కాలంలో పాతుకుపోయి ఉన్న మూఢనమ్మకాలను అనుసరించి భర్త చనిపోయిన స్త్రీలు అనుసరించాల్సిన కొన్ని నియమాలను వెంగమాంబ ధైర్యంగా ఎదిరించి సామాజిక చైతన్యానికి బీజం వేశారు.
స్వామివారిని భర్తగా
వెంగమాంబ యుక్తవయసు వచ్చిన దగ్గర నుంచి తిరుమల శ్రీవారిని తన భర్తగా భావిస్తుండేది. అందుకే ఆమె భర్త చనిపోయిన స్త్రీ పాటించాల్సిన నియమాలను వ్యతిరేకించారు. ఆమె దృష్టిలో సాక్షాత్తు ఆ శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామియే ఆమె భర్త. అందుకే లోకం ఏమనుకున్నా సరే తాను ఎప్పటికీ నిత్య సుమంగళి అని ప్రకటించి, తనను తాను స్వామి వారి ప్రియురాలిగా, భార్యగా భావించి పూజలు చేసేవారు. చివరి శ్వాస వరకు శ్రీవేంకటేశ్వరునికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు.
ఆధ్యాత్మిక ప్రస్థానం
వెంగమాంబ తరిగొండలోని నరసింహస్వామి ఆలయంలో ఎప్పుడు తపస్సులో మునిగి ఉండేవారు. అక్కడ ఉండే గుహల్లో ధ్యానం చేస్తూ యోగ విద్యను అభ్యసించారు. సుబ్రహ్మణ్య దేశికులు అనే గురువు ఆమెకు తారక మంత్రోపదేశం చేశారు. ఆ తర్వాత కొద్దికాలానికి తరిగొండలో ఆమెకు ఎదురైన ఇబ్బందికర పరిస్థితుల కారణంగా 18 ఏళ్ల వయసులో తిరుమలకు చేరుకుని యోగ విద్యను అభ్యసించి యోగినిగా మారి జీవిత చరమాంకం వరకు స్వామి వారి సేవలోనే గడిపారు.
తొలిసారి శ్రీవారి దర్శనం
వెంగమాంబ ఆనందనిలయంలో తొలిసారిగా అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుని దర్శించి పులకించిపోయింది. ఆ తన్మయత్వంతోనే 'వేంకటాచల మహత్యాన్ని' రచించింది. ప్రతినిత్యం స్వామి సేవ, భక్తి రచనలతో కాలం గడుపుతున్న వెంగమాంబకు హాథిరామ్ బాబా శిష్యులు శ్రీవారి ఆలయానికి సమీపంలోనే నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసారు. వెంగమాంబ అక్కడే పూలమొక్కలు, తులసి వనాన్ని పెంచి, నిత్యం పూలమాలలు, తులసి దండాలు శ్రీవారి ఆలయంలో సమర్పించేది.
వెంగమాంబ కోసం తెరుచుకున్న శ్రీవారి ఆలయ ద్వారాలు
వెంగమాంబ తిరుమలకు వచ్చిన కొత్తలో ఆలయ పూజారులు ఆమెను లోపలికి రానిచ్చేవారు కాదు. దీంతో ఆమె గుడి బయటే ఉండి స్వామి వారిని ధ్యానించేవారు. రాత్రివేళ అందరూ నిద్రపోయాక స్వామి కోసం ఆమె తెచ్చిన పూలమాలలు స్వామి మెడలో చేరుకునేవి. అంతేకాకుండా అర్ధరాత్రి వేళ ఆలయ తలుపులు వాటంతట అవే తెరుచుకుంటే అప్పుడు ఆమె లోపలికి వెళ్లి స్వామి వారిని సేవించుకుని తిరిగొచ్చేవారని ప్రతీతి.
వెంగమాంబ ఇచ్చే ముత్యాల హారతి కోసం స్వామి వారి నిరీక్షణ
తిరుమల శ్రీవారికి ప్రతి రోజూ రాత్రి ఏకాంత సేవ వేళలో వెంగమాంబ హారతి ఇచ్చేవారు. ఓసారి అర్చకులు ఆమెను ఆలయం నుంచి వెలివేశారు. కానీ ఆ రాత్రి స్వామి వారి విగ్రహంపై ఎవరో ముత్యాలు చల్లినట్లుగా, హారతి ఇచ్చినట్లు గుర్తులు కనిపించాయి. సాక్షాత్తు స్వామి వారే అర్చకుల స్వప్నంలో వెంగమాంబ హారతి ఇచ్చే వరకు నేను నిద్రపోను అని చెప్పడంతో, అప్పటి నుంచి వెంగమాంబకు హారతి ఇచ్చే అవకాశం అధికారికంగా కల్పించారు.
'తాళ్ళపాక వారి లాలి, 'తరిగొండ వారి హారతి'
ఈనాటికి తిరుమలలో శ్రీవారి ఏకాంత సేవలో చివరలో తాళ్ళపాక వంశీయులు అన్నమ్మయ్య కీర్తనలు ఆలపిస్తుండగా తరిగొండ వెంగమాంబ ఆరంభించిన ముత్యాల హారతిని స్వామివారికి సమర్పిస్తారు. అనాదిగా వస్తున్న ఈ సంప్రదాయానికి 'తాళ్లపాక వారి లాలి', 'తరిగొండ వారి హారతి' అనే నానుడి ఏర్పడింది.
అన్నదాన మహిమ
వెంగమాంబ దగ్గర డబ్బు లేకపోయినా ఆమె నిత్యం ఎందరికో అన్నదానం చేసేది. ఎంతమంది భక్తులొచ్చినా ఆమె ఇంట్లోని పాత్రలోని అన్నం అక్షయ పాత్రలా అందరికీ సరిపోయేదట. అది స్వామివారు ఆమెకు ప్రసాదించిన వరంగా చెబుతారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు ఈనాటికీ వెంగమాంబ పేరిట ఈనాటికి నడుపుతున్న అతి పెద్ద అన్నదాన సత్రం 'మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ నిత్యాన్నదాన సత్రమే' ఇందుకు నిదర్శనం.
నిరంతర ఉచిత అన్నదాన ప్రసాదం
ఉదయం 7 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు నిరంతరాయంగా ఉచితంగా ఫలహారం, భోజన సదుపాయం. ప్రతి రోజూ లక్షలాది మందికి అన్నప్రసాద వితరణ చేస్తూ దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద అన్నప్రసాద కేంద్రంగా ఖ్యాతి చెందింది మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రం.
సజీవ సమాధి
తిరుమల వేంకటేశ్వరుని పట్ల భక్తి భావంతో తన జీవితాన్ని గడిపిన వెంగమాంబ చివరకు 1817 సంవత్సరంలో వేంకటేశ్వరస్వామిని స్మరిస్తూ తిరుమలలోనే సజీవ సమాధి చెందారు. తిరుమలలో ఉత్తర వీధిలో, ప్రస్తుతం ఉన్న ఒక పాఠశాలలో వెంగమాంబ సమాధి ఇప్పటికీ దర్శించుకోవచ్చు.
తిరుమలలో వెంగమాంబ జయంతి ఉత్సవాలు
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు ప్రతిఏటా తిరుమలలోని నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో ఉన్న పద్మావతి పరిణయ మండపంలో తిరుమల వెంగమాంబ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీవారు ఉభయ దేవేరులతో కలిసి మాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ పద్మావతి పరిణయ మండపానికి చేరుకుంటారు. అనంతరం తితిదే అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు, ఎస్వీ సంగీత నృత్య కళాశాల కళాకారులు గోష్టి గానాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఈ గోష్టి గానంలో వెంగమాంబ శ్రీవారిపై రచించిన కీర్తనలు ఆలపిస్తారు. నిర్మలమైన భక్తికి ఆదర్శంగా నిలిచిన వెంగమాంబ చూపిన భక్తి మార్గాన్ని మనం కూడా అవలంబిద్దాం. ఈసారి తిరుమల శ్రీనివాసుని దర్శనం కోసం తిరుమల వెళ్లినప్పుడు వెంగమాంబ జీవ సమాధి దర్శించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.
