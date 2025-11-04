సముద్రంలో శ్రీరాముడు నిర్మించిన సేతు ఇప్పటికీ ఉందా? రామేశ్వరం రహస్యాలు ఏంటో తెలుసా?
పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసం విశిష్టత- ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాల గురించి చదివినా విన్నా మోక్షం ప్రాప్తిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి!
Published : November 4, 2025 at 5:45 AM IST
Rameshwaram Temple Significance: పరమ శివుడు జ్యోతి రూపంలో భూమిపై వెలసిన క్షేత్రాలు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. హిందువులు ఈ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను అత్యంత పవిత్రమైనవిగా భావిస్తారు. ప్రతి జ్యోతిర్లింగం శివుని అనంతమైన ఉనికిని సూచిస్తుందని విశ్వాసం. పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసంలో ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాల గురించి చదివినా విన్నా మోక్షం ప్రాప్తిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో పరమ శివుడు రామనాథుడుగా వెలసిన రామేశ్వర జ్యోతిర్లింగ క్షేత్ర విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రామేశ్వరం ఎక్కడుంది?
పరమేశ్వరుని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాల్లో దక్షిణ భారతంలో వెలసిన మహాక్షేత్రం రామేశ్వరం. ఈ క్షేత్రంలో శివుడు రామనాథస్వామిగా పూజలందుకుంటున్నాడు. రామేశ్వరం తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని మండపంకు సమీపంలో వెలసిన ఒక ద్వీపం. ఇది భారత మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల కలాం స్వస్థలం. రామేశ్వరంలో శ్రీరాముడు సీతాదేవి ప్రతిష్టించిన శివలింగాలను దర్శించుకోవచ్చు.
రామేశ్వరం క్షేత్ర విశిష్టత- స్థల పురాణం
దశరథ మహారాజు జ్యేష్ఠ పుత్రుడు శ్రీరాముడు పితృవాక్య పరిపాలన కోసం 14 సంవత్సరాలు తన ధర్మపత్ని సీతాదేవి, సోదరుడు లక్ష్మణుడితో కలిసి దండకారణ్యంలో వనవాసం చేస్తాడు. ఆ సమయంలో రావణాసురుడు కపట వేషంలో సీతాదేవిని అపహరిస్తాడు. సీతను అన్వేషిస్తూ శ్రీరాముడు కిష్కింధకు చేరుకుంటాడు. అక్కడ వానరరాజు సుగ్రీవునితో మైత్రి చేస్తాడు. శ్రీరాముడు హనుమంతుని సీత జాడ తెలుసుకోమని పంపుతాడు. హనుమంతుడు లంకలో ఉన్న సీతను కనిపెట్టి రాముని ఆనవాలు సీతమ్మకు ఇచ్చి, ఆమెకు ధైర్యం చెప్పి శ్రీరాముని వద్దకు వచ్చి సీత లంకలో క్షేమంగా ఉందన్న వార్తను తెలుపుతాడు. అప్పుడు శ్రీరాముడు వానరుల సాయంతో రామేశ్వరం నుంచి సముద్రంపై రామసేతువును నిర్మిస్తాడు. రావణాసురుని సంహరించి సీతతో కలిసి క్షేమంగా తిరిగి వస్తాడు.
బ్రహ్మ హత్యా దోషం నుంచి విముక్తి
రావణ సంహారం తరువాత శ్రీరాముడు బ్రహ్మ హత్య దోషం నుంచి విముక్తి పొందటానికి శివలింగాన్ని ప్రతిష్టించి పూజించాలని అనుకుంటాడు. అందుకోసం హిమాలయాల నుంచి శివలింగాన్ని తెమ్మని హనుమంతుని పురమాయిస్తాడు. హనుమంతుడు రావడం ఆలస్యం అయ్యేసరికి రాముడు సీతాదేవితో కలిసి సముద్రం ఒడ్డున ఇసుకతో సైకత లింగాన్ని తయారు చేసి ఆ లింగానికి పూజలు చేస్తాడు. ఇంతలో హనుమంతుడు హిమామలయాల నుంచి శివలింగం తేవడంతో ఆ లింగాన్ని కూడా ప్రతిష్టించి పూజిస్తారు. ఈ విధంగా ఈ క్షేత్రంలో రెండు శివలింగాలు ఉండడం విశేషం.
సైకత లింగం- విశ్వ లింగం
శ్రీరాముడు ఇసుకతో తయారు చేసింది సైకత లింగం అయితే హనుమ హిమాలయాల నుంచి తెచ్చింది విశ్వ లింగం. రామేశ్వర క్షేత్రానికి వచ్చిన భక్తులు ముందుగా విశ్వ లింగాన్ని పూజించాలని శ్రీరాముడు ఆదేశించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ విశేషాలు
ద్రవిడ సంప్రదాయంలో నిర్మించిన రామేశ్వరుని ఆలయం చుట్టూ పెద్ద ప్రహరీ గోడ ఉంటుంది. ఆలయ గోపురాలు ఎంతో ఎత్తుగా ఉంటూ ఆనాటి నిర్మాణ శైలికి అద్దం పడతాయి. ఆలయ లోపల నిర్మించిన నడవాలు ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన కారిడార్లుగా విశిష్ట స్థానం పొందాయి. ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉత్సవమూర్తులు వేంచేసి ఉండే మండపాన్ని చొక్కటన్ మండపం అంటారు. ఈ మండపం చదరంగం ఆకారంలో ఉండడం వల్ల ఈ పేరు వచ్చిందని అంటారు.
తీర్థ రాజం
రామేశ్వరం ద్వీపంలో అనేక తీర్ధాల ఉన్నాయి. ఒక్క రామనాథస్వామి ఆలయంలోనే 22 తీర్ధాలు ఉండడం విశేషం. ఈ తీర్థాలన్నీ చిన్న చిన్న బావుల వలే ఉంటాయి. రామేశ్వర క్షేత్ర దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు తప్పనిసరిగా ఈ 22 తీర్థాల్లో స్నానం చేస్తారు. పురాణాల ప్రకారం ఈ 22 తీర్థాల్లో స్నానం చేస్తే నియమనిష్టలతో తపస్సు చేసిన ఫలం లభిస్తుందని విశ్వాసం. సముద్రానికి సమీపంలో ఉన్నా ఈ బావుల్లోని నీరు తియ్యగా ఉండడం విశేషం. అంతేకాదు ఒక్కో బావినీరు ఒక్కో రుచితో ఉండాలి ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. ఆలయానికి అతి సమీపంలోనే సముద్రం ఉండడం విశేషం. అయితే ఇక్కడ సముద్రం అలలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
ఉపాలయాలు
రామనాథస్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రధాన మందిరంలో అరుళ్మిగు రామనాథస్వామి జ్యోతిర్లింగంగా విరాజిల్లుతున్నాడు. అలాగే ఇక్కడ అమ్మవారు పర్వతవర్ధిని పేరుతో వెలసి ఉన్నారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు. ఇవికాక విశ్వేశ్వరుడు, విశాలాక్షి, విష్ణుమూర్తి, మహాలక్ష్మి, సంతాన సౌభాగ్య గణపతి, నటరాజు, నవగ్రహ మండపం, వల్లీదేవసేన సమేత కార్తికేయుడు వంటి వివిధ దేవతా మూర్తుల్ని కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు.
ఇతర దర్శనీయ స్థలాలు
రామేశ్వరానికి పంబన్ ద్వీపమనే పేరు కూడా ఉంది. ఇక్కడ పాక్ జలసంధి భారత్, శ్రీలంకను వేరు చేస్తుంది. ఒకవైపు సముద్రం, మరోవైపు పచ్చని ప్రకృతి సోయగాల మధ్య వెలసిన రామేశ్వర క్షేత్ర దర్శనం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందిస్తుంది.
రామసేతు
త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు నిర్మించినట్లుగా చెబుతున్న రామసేతు ఇప్పటికీ ఇక్కడి సముద్ర గర్భంలో ఉండడం విశేషం. రామేశ్వర ద్వీపంలో చివరి ప్రదేశమైన ధనుష్కోటి వద్దకు వెళితే, ధనుష్కోటి నుంచి శ్రీలంకలోని తలైమన్నార్ వరకు నిర్మించిన ఉన్న రామసేతు భాగాలను చూడవచ్చు.
అబ్బుర పరిచే సహస్ర శివలింగాలు
ఆలయం ప్రాకారాల్లో భక్తులు నడిచేటప్పుడు మహర్షులు ప్రతిష్ఠించిన 108 శివలింగాలను చూసి మంత్రముగ్ధులవుతారు.
శ్రీలంకను చూసే ఆంజనేయుడు
ఆలయ ప్రాంగణంలో అతిపెద్ద ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం ఉంటుంది. ఈ ఆంజనేయుడు శ్రీలంకవైపు చూస్తున్నట్లుగా ఉండడం విశేషం.
ఆశ్చర్యపరిచే వారధి
1914 లో బ్రిటిష్ వారు మండపం నుంచి రామేశ్వర ద్వీపం వరకు రైలుమార్గాన్ని నిర్మించారు. ఆ రోజుల్లోని ఇంజనీరింగ్ ప్రతిభకు ఈ వారధి అద్దం పడుతుంది.
ఎలా చేరుకోవాలి?
రామేశ్వరానికి సమీపంలో మధుర విమానాశ్రయం ఉంది. అక్కడ నుంచి వాహనాల్లో రామేశ్వరానికి సులువుగా చేరుకోవచ్చు.
కార్తిక మాసంలో రామేశ్వరం క్షేత్ర దర్శనం సకల శుభప్రదం. ముక్తిదాయకం!
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.