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విగ్రహం లేని "శివాలయం"! - కాకరకాయ అన్నం "ఆవిరి"లో పరమాత్మ స్వరూపం!

గర్భగుడిలో శివలింగం లేకున్నా నిత్య పూజలు! - ఈ టెంపుల్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?

Avudaiyar Temple History
Avudaiyar Temple History (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 11:49 AM IST

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Avudaiyar Temple History : భారత దేశంలో ఎన్నో ప్రసిద్ధి చెందిన హిందూ దేవాలయాలు ఉన్నాయి. అయితే, మనం నార్మల్​గా ఏ టెంపుల్​కు వెళ్లినా అక్కడ గర్భగుడిలో కొలువైన భగవంతుని విగ్రహానికి పూజలు చేసి నమస్కరించుకుంటాం. అనంతరం ప్రసాదాలు నైవేద్యంగా సమర్పించి స్వీకరిస్తుంటాం. ఒకవేళ శివాలయానికి వెళ్లినట్లయితే గర్భాలయంలో శివలింగం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. దానికి ఎదురుగా నందీశ్వరుడు కొలువై ఉంటాడు. బయట ధ్వజస్తంభం కనిపిస్తుంది.

కానీ, మీరు ఎప్పుడైనా గర్భగుడిలో దేవుడి విగ్రహం లేని దేవాలయాన్ని చూశారా? ఇది వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉండొచ్చు. గర్భాలయంలో దేవుడు లేకపోతే దాన్ని ఆలయమెందుకు అంటారు? అనే సందేహం కూడా రావొచ్చు. కానీ, మీరు వింటున్నట్లుగానే వాస్తవంగానే గర్భగుడిలో విగ్రహం లేని ప్రముఖ ఆలయం ఒకటి ఉంది! అంతేకాదు, ఇక్కడికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వస్తూ నిత్యం పూజలు చేస్తుంటారట. మరి, ఇంతకీ ఈ దేవాలయం ఎక్కడ ఉంది? దాని విశిష్టతలేంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

గర్భగుడిలో విగ్రహాలు లేని ఈ దేవాలయం తమిళనాడులో ఉంది. అదే, పుదుకోట్టయ్‌ జిల్లా, చెట్టినాడు ప్రాంతంలోని తిరుప్పెరుందురై గ్రామంలో ఉన్న "అవదుయార్ శివాలయం". ఈ టెంపుల్​ను అక్కడి స్థానికులు "అవదుయార్ కోయిల్" అనే పేరుతో పిలుస్తుంటారు. ఆశ్చర్యపరిచే నిర్మాణశైలితో ఆకట్టుకునే అవదుయార్ శివాలయం గర్భాలయంలో "శివలింగం" కనిపించదు. అంతేకాదు, ఇక్కడ నందీశ్వరుడు, పార్వతీదేవి విగ్రహాలు, ధ్వజస్తంభం లాంటివేవి కూడా ఉండవు. అయినా కూడా పది ఎకరాల్లో సువిశాలమైన ప్రాంగణంలో నిర్మించిన ఈ ప్రముఖ దేవాలయంలో పరమేశ్వరుడు "ఆత్మానంద స్వామి"గా, పార్వతీదేవి "యోగాంబాళ్‌"గా పూజలు అందుకోవడం విశేషం. ఇక్కడ స్వామివారు కంటికి కనిపించకపోయినప్పటికీ ఈ గుడికి భక్తుల తాకిడి ఎక్కువేనట.

స్థల పురాణం ఏం చెబుతుందంటే?

పాండ్యరాజు దగ్గర మణివాచకర్‌ అనే శివభక్తుడు ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసేవాడు. ఓసారి పాండ్యరాజు కోసం మేలురకం గుర్రాలను తీసుకొచ్చేందుకు మణివాచకర్ బయలుదేరాడు. అలా వెళ్లినప్పుడు మార్గమధ్యలో ఈ ప్రాంతానికి చేరుకున్నప్పుడు ఇక్కడ శిథిలావస్థలో ఉన్న ఆలయాన్ని చూసి బాధపడ్డాడు. దాంతో రాజు ఇచ్చిన డబ్బును ఆ దేవాలయం పునర్నిర్మాణం కోసం వాడాడు. అది తెలిసి పాండ్యరాజు శిక్షిస్తే మణివాచకర్​ను శివుడు కాపాడాడట. ఆ తర్వాత మణివాచకర్‌ తన పదవిని వదిలేసి, పరమేశ్వరుడిని కీర్తిస్తూ శేష జీవితాన్ని ఇక్కడే గడిపాడనీ, స్వామికోసం "తిరువాచకం" పేరుతో శ్లోకాలు కూడా రచించాడని స్థలపురాణం తెలియజేస్తోంది.

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విగ్రహం లేకపోయినా నిత్యపూజలు..

ఇక అవదుయార్ శివాలయం గర్భగుడిలో ఎలాంటి విగ్రహం లేకపోయినా అర్చకులు నిత్యపూజలు చేస్తారు. అంతేకాదు, రోజూ మణివాచకర్‌ రాసిన తిరువాచకంలోని పద్యాల్ని చదువుతారు. అలాగే, ఈ టెంపుల్​కు మరో ప్రత్యేకత ఉంది. అదేంటంటే, సాధారణంగా దేవాలయాల్లో నవగ్రహాలు ఒక ప్రత్యేక మండపంలో ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. కానీ, ఇక్కడ అలా ఉండవు. దేవాలయ ప్రాంగణంలోని రాతి స్తంభాలపైనే అత్యంత నైపుణ్యంతో నవగ్రహ విగ్రహాలు చెక్కి ఉండటాన్ని గమనించొచ్చు.

ప్రసాదం నుంచి వచ్చే ఆవిరే దైవంగా భావిస్తారు!

రోడ్డుమీద నుంచే నేరుగా గర్భాలయాన్నీ, అందులోని దీపాలనూ చూసే విధంగా అవదుయార్ టెంపుల్​ ప్రవేశ ద్వారాల వద్ద రెండు రాతి స్తంభాలు విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి. అలాగే, రెండు స్తంభాలపై ఒక్కోదానిపైన 500 చొప్పున చెక్కిన చిన్న స్తంభాలు కూడా చూడడానికి బహు గొప్పగా ఉంటాయి. మండపాల స్తంభాలపైన చెక్కిన నవగ్రహ విగ్రహాలు, వేలాయుధం కాకుండా ధనుస్సు పట్టుకున్న సుబ్రహ్మణ్యస్వామి విగ్రహాలు, హిరణ్యకశిపుని సంహరించే ఉగ్ర నరసింహుడి రూపం, శివతాండవం, 21 నక్షత్రాల శిల్పాలతో పాటు మరెన్నో అద్భుతమైన కళాఖండాలను ఈ టెంపుల్​లో వీక్షించొచ్చు. అన్నింటి కంటే ముఖ్యంగా అవదుయార్ శివాలయంలో గర్భగుడిలో విగ్రహం లేకపోయినా రాతి వేదికపైనే ఆకుకూరలూ, కాకరకాయ కలిపి వండిన అన్నాన్ని వేడివేడిగా పరుస్తారు. దాని నుంచి వచ్చే "ఆవిరినే" రూపంలేని శివునిరూపంగా భక్తులు భావిస్తారు.

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