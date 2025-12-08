చెన్నై నడిబొడ్డున భూకైలాసం- నెమలి రూపంలో పార్వతి తపస్సు- పవిత్ర క్షేత్రం కథ వింటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే!
మైలాపూర్ అరుల్మిగు కపాలీశ్వరస్వామి ఆలయం విశిష్టత మీ కోసం
Published : December 8, 2025 at 2:54 AM IST
Mylapore kapaleeswarar Temple : దక్షిణ భారతంలో తమిళనాడు రాష్ట్రం అతి ప్రాచీన ఆలయాలకు ప్రసిద్ధి. ద్రవిడ సంప్రదాయంలో వినాయకుని, సుబ్రహ్మణ్యుని, శివుని ఎక్కువగా ఆరాధిస్తారు. అందుకే అతి ప్రాచీనమైన స్వయంభువు ఆలయాలు తమిళనాట ఎక్కువగా ఉంటాయి. తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో వెలసిన అతి ప్రాచీన శివాలయం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మైలాపూర్ అరుల్మిగు కపాలీశ్వరస్వామి ఆలయం
పరమేశ్వరుడి స్వయంభువుగా భువిపై వెలసిన క్షేత్రమే మైలాపూర్ అరుల్మిగు కపాలీశ్వరస్వామి ఆలయం. సాక్షాత్తూ ఆ జగన్మాత పరమేశ్వరునికి కోసం తపస్సు చేసిన పుణ్యప్రదేశం ఈ క్షేత్రం. ఇక్కడ పార్వతి కర్పగవల్లిగా పరమేశ్వరుని సతిగా వెలసింది. పార్వతీ పరమేశ్వరులు కైలాసం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వెలిశారు కాబట్టి 'మైలేయే కైలై', 'కైలేయే మైలై' అంటారు. అంటే మైలాపూరే కైలాసం, కైలాసమే మైలాపూర్ అని అర్థం. అంటే మైలాపూర్ కైలాసానికి సమానమైనదని అర్ధం.
నెమలి రూపంలో తపస్సు చేసిన పార్వతి
ఈ క్షేత్రంలో జగన్మాత పార్వతి నెమలి రూపంలో పరమ శివుని కోసం తపస్సు చేసిందంట! తమిళంలో మొయిలీ అంటే నెమలి అని అర్థం. అందుకే ఈ క్షేత్రానికి మైలాపూర్ అని పేరు వచ్చిందని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
స్థల పురాణం
బ్రహ్మ శాప విముక్తి
పూర్వం బ్రహ్మ దేవుడు కైలాసంలో శివుని దర్శించిన అనంతరం గర్వాన్ని ప్రదర్శించాడంట! బ్రహ్మ గర్వాన్ని అణచడానికి శివుడు బ్రహ్మ శిరస్సులలో ఒకదానిని ఖండిస్తాడు. తరువాత శివుడు బ్రహ్మ కపాలాన్ని చేత ధరించడం వల్ల ఇక్కడ శివుడు కపాలీశ్వరుడిగా పూజలందుకుంటున్నాడు. అలాగే బ్రహ్మ కూడా తన పాపపరిహారం కోసం మైలాపూర్ ప్రాంతంలో శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి తపస్సు చేయడం వల్ల ఆయన పాపం పరిహారమయింది.
పార్వతి నెమలి రూపంలో తపస్సు చేసిన పవిత్ర ప్రదేశం
ఒకసారి పరమేశ్వరుడు పార్వతికి పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని బోధిస్తున్న సమయంలో ఆమె దృష్టి అక్కడ ఉన్న నెమలిపై పడింది. పార్వతి శ్రద్ధ లేకుండా నెమలిని చూడడంలో నిమగ్నం కావడంతో శివుడు ఆగ్రహించి పార్వతిని నెమలిగా మారిపొమ్మని శపిస్తాడు. పార్వతి పశ్చాత్తాపంతో శాపవిమోచనం కోరగా శివుడు భూలోకంలో తన కోసం నెమలి రూపంలో తపస్సు చేస్తే విముక్తి కలుగుతుందని చెబుతాడు. అప్పుడు పార్వతి భూలోకం చేరి ఒక చెట్టు క్రింద నెమలి రూపంలో శివుని కోసం తపస్సు చేయసాగింది. అప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్షమై ఆమెకు శాపవిముక్తి కలిగించి కర్పగవల్లిగా తన చెంత వెలసి ఉండమని దీవించాడు. ఈ వృత్తాంతమంతా జరిగింది ప్రస్తుతం చెన్నై నగరంలోని మైలాపూర్ ప్రాంతంలో కావడం వల్ల ఆనాటి నుంచి ఆది దంపతులైన పార్వతి పరమేశ్వరులు ఇక్కడే నివసిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు. అందుకే మైలాపూర్ ను భూకైలాసం అంటారు.
సుబ్రహ్మణ్యుని వేలాయుధం దక్కింది ఇక్కడే!
పూర్వం సుబ్రహ్మణ్యస్వామి రాక్షస సంహారానికి కావలసిన శక్తుల కోసం ఇక్కడే తపస్సు చేయగా పార్వతి పరమేశ్వరులు అనుగ్రహించి తమ కుమారునికి 'వేలాయుధం' అనే ఆయుధాన్ని ఇక్కడే ఇచ్చినట్లుగా శివపురాణంలో వివరించి ఉంది.
సింగారవేల్గా షణ్ముఖుడు
రాక్షస సంహారం అనంతరం సింగారవేల్గా తిరిగొచ్చిన సుబ్రహ్మణ్యునికి ఇంద్రుడు తన కుమార్తె దేవసేనను ఇచ్చి వివాహం జరిపిస్తాడు. అప్పుడు స్వర్గంలో ఉండే ఐరావతం దేవసేనతో పాటు భూలోకానికి వస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్యుడు వల్లీదేవసేనతో కలిసి ఐరావతంపై కూర్చుని దర్శనమిస్తాడు. పురాణాల ప్రకారం ఇది అత్యంత అరుదైన దర్శనం అని అంటారు. ఈ దర్శనంతో వివాహం కాని వారికి కల్యాణ యోగం, సంతానం లేని వారికి సంతాన యోగం కలుగుతాయని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల నుంచి చెన్నై చేరుకోడానికి విమానం, రైలు, బస్సు సౌకర్యాలున్నాయి. చెన్నై నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న మైలాపూర్ కపాలీశ్వరస్వామి ఆలయానికి సులభంగా చేరుకోవచ్చు.
అతి ప్రాచీనమైన మైలాపూర్ కపాలీశ్వరస్వామి ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం. తరిద్దాం. ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం