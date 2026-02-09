పార్వతీదేవి స్వయంగా ప్రతిష్ఠించిన శివలింగం- ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?
నెమలి రూపంలో పార్వతీదేవి ఈ శివలింగాన్ని ఎందుకు ప్రతిష్ఠించింది?- మయూరనాథ క్షేత్ర విశేషాలు మీ కోసం!
Published : February 9, 2026 at 5:00 AM IST
Mayuranathar Temple : దక్షిణ భారతంలో తమిళనాడు అతి ప్రాచీన ఆలయాలకు నెలవుగా పేరు గాంచింది. ఎంతో ఘన చరిత్ర కలిగిన అనేక ఆలయాలు ఇక్కడ మనకు దర్శనమిస్తాయి. విశాలమైన ఈ ఆలయ గోపురాలు, ఆలయ నిర్మాణ కౌశలాన్ని దర్శించడానికి దేశ విదేశాల నుంచి కూడా యాత్రికులు తరలి వస్తుంటారు. ఈ కథనంలో దక్షిణ భారతదేశ అతిపెద్ద శివాలయాలలో ఒకటిగా భాసిలుతున్న మయూర నాథ దేవాలయం గురించి తెలుసుకుందాం.
మాయవరం
పరమేశ్వరుడు లింగ రూపంలో వెలసిన ఆలయాలు అనేకం ఉన్నాయి. అందులో అతి పెద్ద శివాలయాలలో మయూర నాథ ఆలయం కూడా ఒకటిగా చెబుతారు. ఈ ఆలయంలో చెప్పుకోదగ్గ విశేషమేమిటంటే, పార్వతీదేవి మయూర రూపంలో అంటే నెమలి రూపంలో పరమేశ్వరుని స్వయంగా ప్రతిష్ఠించిన దేవాలయం ఇది. అసలు పార్వతీదేవి ఈ శివలింగాన్ని ఎందుకు ప్రతిష్ఠించింది?ఈ ఆలయం ఎక్కడ ఉంది అనే విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మయూర నాథ దేవాలయం ఎక్కడుంది?
తమిళనాడులోని, నాగపట్నం జిల్లాలోని మైలాడుతురై అని పిలవబడే మాయవరంలో మయూర నాథ దేవాలయం వుంది. ప్రస్తుతమున్న మైలాడుతురైనే గతంలో మాయవరం అని పిలిచేవారు. ఇది చాలా పురాతనమైన శివాలయంగా ఖ్యాతి చెందింది. తొమ్మిది అంతస్థులలో నిర్మించిన రాజగోపురం ఉన్న ఈ ఆలయం దక్షిణ భారతదేశంలో అతి పెద్ద శివాలయాలలో ఒకటి. ఈ ఆలయ స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.
స్థలపురాణం :
ఆలయ స్థల పురాణం ప్రకారం దక్షప్రజాపతి చేస్తున్న నిరీశ్వర యాగానికి, పరమశివుడు వారిస్తున్నా వినకుండా వచ్చిన పార్వతీదేవి అవమానాలకు గురవుతుంది. ఈ సందర్భంగా యజ్ఞంలో జరుగుతున్న గందరగోళానికి భయపడి అక్కడే ఉన్నటువంటి ఓ చిన్న నెమలి పిల్ల యజ్ఞగుండం అగ్నికి భయపడి పార్వతీదేవి ఒడిలో దాక్కుంది. అదే సమయానికి శివనింద భరించలేక పార్వతీదేవి యోగాగ్నిలో తనను తాను దహించుకునేసరికి, ఒడిలో ఉన్న నెమలి పిల్ల కూడా ఆ యోగాగ్నిలో ఆహుతైపోతుంది. పార్వతి దేవి అలా నెమలితో సహా అగ్నికి ఆహుతి కావడంతో, జరిగిన పాపాన్ని ప్రక్షాళన చేసుకోడానికి మరుసటి జన్మలోనెమలి రూపంలో జన్మిస్తుంది.
మయూరనాథ పురం పేరు ఇలా వచ్చింది
అలా నెమలి రూపంలో జన్మించిన పార్వతీదేవి మయూరనాథ పురంలో శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి, శివుణ్ణి భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రార్ధించి ఆయనలో లీనమైనట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. పార్వతీదేవి మయూర రూపంలో స్వయంగా సృష్టించిన దేవాలయం కాబట్టి, ఈ ఆలయానికి మయూరనాథ దేవాలయం అని పేరు స్థిరపడింది. ఈ మయూర నాథుడే శివుడు. పార్వతీదేవిని ఇక్కడ అభయాంబిక, అభయ ప్రదాంబిక అనే పేర్లతో భక్తులు పిలుస్తుంటారు.
పార్వతీదేవి తపస్సు చేసిన ప్రదేశం
మయూర నాథ ఆలయ ప్రాంగణంలో ఓ మర్రి చెట్టు ఉంది. ఈ మర్రి చెట్టు కిందే పార్వతీదేవి మయూర రూపంలో తపస్సు చేసినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
దక్షిణ త్రివేణి సంగమం
మయూర నాథ ఆలయానికి సమీపంలో కావేరీ నది ప్రవహిస్తోంది. ఈ నదీ పాయను వృషభ తీర్థం అని పిలుస్తారు. ఇక్కడి కావేరీ నదిలో, ప్రతి పౌర్ణమి రోజున పవిత్ర గంగ యమునా నదులు తమతమ అంశలతో ఇక్కడికి వచ్చి, తమ పవిత్ర జలాల్ని ఈ కావేరి నదిలో జారవిడుస్తాయట. అందువలనే ఈ ప్రాంతాన్ని దక్షిణ త్రివేణి సంగమమని భక్తులు భావిస్తారు.
ఆలయ చరిత్ర
మాయవరం పట్టణం చిదంబరం నుంచి 46 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. పురాతన శివాలయ శాసనాల ప్రకారం క్రీ.శ 9 వ శతాబ్దంలో చోళులు కాలంలో నిర్మించినట్లుగా చెబుతారు. చోళరాజుల వాస్తు నైపుణ్యం, అద్భుతమైన చెక్కడాలు, అపురూపమైన శిల్పాలు ఎంతోగాను ఆకట్టుకుంటాయి. తమిళనాడులోని అత్యంత మహిమాన్వితమైన పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటిగా ఈ క్షేత్రం విరాజిల్లుతోంది.
పూజోత్సవాలు
మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా ఇక్కడ విశేషమైన ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. అలాగే కార్తిక మాసం నెల రోజులు మయూర నాథ ఆలయం భక్తులతో సందడిగా ఉంటుంది.
రానున్న మహా శివరాత్రి సందర్భంగా మనం కూడా మయూర నాథ ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. పరమేశ్వరుని అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.