కాళీపట్టి కందస్వామి ప్రసాదంతో రోగాలు నయం- మంగళవారం రోజు దీపాన్ని వెలిగిస్తే త్వరలోనే పెళ్లి ఖాయం!

కాళీపట్టి కందస్వామి ఆలయంలో దాగి ఉన్న అద్భుత ఔషధ రహస్యం- నల్లరంగు తిరునీర్తో అనారోగ్యాలు నయమవుతాయ్
Published : January 27, 2026 at 4:36 AM IST
Kalipatti Kandaswamy Temple : తమిళనాడులో అతి ప్రాచీన మహిమాన్వితమైన ఆలయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళనాట స్కందుడు అంటే సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధన విశేషంగా జరుగుతుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్కందుని కందస్వామి అని కూడా భక్తులు భక్తి పూర్వకంగా పిలుచుకుంటూ ఉంటారు. తమిళనాట వెలసిన కందస్వామి ఆలయంలో తీర్థంగా ఇచ్చే తిరునీర్ మహా ఔషధమని భక్తుల విశ్వాసం. ఈ కథనంలో కందస్వామి ఆలయం గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
కాళీపట్టి కందస్వామి ఆలయం ఎక్కడుంది?
తమిళనాడులోని సేలం నుంచి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో, నామక్కల్ తిరుచెంగోడే వెళ్లే మార్గంలో కాళీపట్టి కందస్వామి ఆలయం వెలసి ఉంది. మూడు శతాబ్దాల నాటి ఈ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాన్ని లక్ష్మణ్ గౌండర్ అనే మురుగన్ భక్తుడు నిర్మించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
నల్లరంగు తిరునీర్ ప్రసాదం
కాళీపట్టి కందస్వామి ఆలయంలో భక్తులకు ప్రసాదంగా పంచిపెట్టే నల్లరంగు తిరునీర్ ఈ ఆలయం ప్రత్యేకత. చెరుకు పొట్టుతో తయారయ్యే ఈ తీర్థం అత్యంత మహిమాన్వితమైనదని భక్తుల విశ్వాసం. ఈ తిరునీర్ తయారు చేసేందుకు రైతులు తమ పొల్లాలోని చెరుకును ఆలయానికి సమర్పిస్తామని ఏడాది ముందే ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు.
తిరునీర్ ప్రసాదం తయారీ ఇలా
ఇచ్చిన మాట ప్రకారం రైతులు చేరుకుని కాల్చగా వచ్చిన బూడిదను శుద్ధి చేసి ఆలయానికి తీసుకు వస్తారు. ఈ కార్యక్రమమంతా వారు పూర్తి ఉపవాసంతో చేస్తారు. ఈ విధంగా తీసుకు వచ్చిన బూడిదను సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పాదాల చెంత ఉంచి పూజలు చేస్తారు. అనంతరం ఈ బూడిదతో పవిత్ర జలం తయారు చేస్తారు. ఈ పవిత్ర తీర్థాన్ని సేవిస్తే దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలు సైతం నయమవుతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
పళని కి ప్రత్యామ్నాయం
పళని వెళ్లలేని సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భక్తులు కాళీపట్టి కందస్వామి ఆలయాన్ని దర్శించి సుబ్రహ్మణ్యుని సేవిస్తే పళని సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని దర్శించిన ఫలితం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. ఆలయానికి ఎదురుగా ఆలయాన్ని నిర్మించిన లక్ష్మణ గౌండర్ సమాధిని కూడా భక్తులు దర్శించుకుంటారు.
తేరు ఉత్సవం
కాళీపట్టి కందస్వామి ఆలయంలో చిత్ర తేరు, వినాయక తేరు అనే పేర్లతో ఉన్న రెండు రథాలను విశేషంగా అలంకరిస్తారు. ప్రతి మంగళవారం ఇక్కడ జరిగే దీపోత్సవం కన్నుల పండుగగా ఉంటుంది. ఏడాదికోసారి వచ్చే తైపూసం పండుగ ఇక్కడ అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ జరిగే అతి పెద్ద పశువుల సంతలో చుట్టు పక్కల నుంచి అనేక గ్రామాల వారు తమ పశువులతో పాల్గొంటారు. దేశంలోనే అతి పెద్ద వేడుకగా భావించే ఈ సంత మాఘ మాసం బహుళ పాడ్యమి రోజు జరుగనుంది.
దర్శన ఫలం
అవివాహితులు కాళీపట్టి కందస్వామి ఆలయంలో ప్రతి మంగళవారం జరిగే దీపోత్సవంలో పాల్గొని దీపాన్ని వెలిగిస్తే త్వరగా వివాహం జరుగుతుందని విశ్వాసం.
ఎలా చేరుకోవాలి?
సేలం నుంచి కాళీపట్టి కందస్వామి ఆలయానికి చేరుకోవడానికి తమిళనాడు అన్ని ప్రధాన జిల్లా కేంద్రాల నుంచి బస్సు సౌకర్యాలున్నాయి.
మనం కూడా కాళీపట్టి కందస్వామి ఆలయాన్ని దర్శించి తిరునీర్ ప్రసాదం స్వీకరిద్దాం. ఆయురారోగ్యాలను పొందుదాం. ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.