తాళ్లపాక సిద్ధేశ్వర స్వామి ఆలయం- శ్రీరాముడు ప్రతిష్ఠించిన శివలింగం వెనుక ఉన్న విశేషాలేంటి?
త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు తన నిత్యపూజల కోసం ప్రతిష్ఠించిన తాళ్లపాకలో శివలింగమే సిద్ధేశ్వర స్వామి- ఋషులు, సిద్ధులు పూజించిన ఈ ప్రాచీన క్షేత్రంలో శ్రావణ మాసంలో జరిగే పవిత్రోత్సవాలకు విశేష ప్రాధాన్యత
Published : September 2, 2026 at 3:21 AM IST
Tallapaka Siddheswara Swamy Temple : త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు స్థాపించిన అనేక శివాలయాల్లో తాళ్లపాకలోని సిద్ధేశ్వరస్వామి ఆలయం కూడా ఒకటి. శ్రీరాముని తర్వాత తాళ్లపాకలోని శివుడు ఎందరో ఋషులు సిద్ధుల పూజలందుకున్నాడు. అందుకే ఈ స్వామికి సిద్ధేశ్వరస్వామి అని పేరు వచ్చింది.
సిద్దేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు
మన దేశంలో అనేక ప్రాంతాల్లో పరమేశ్వరునికి ఆలయాలున్నాయి. ప్రాచీనకాలం నుంచి ఎందరో దేవతలు, ఋషులు శివుని లింగరూపంలో పూజించారు. వీటిల్లో అనేక శివాలయాలు శ్రీరాముడు నిర్మించారని అంటారు. అలాంటి శివాలయాల్లో తాళ్లపాకలోని సిద్దేశ్వర స్వామి ఆలయం కూడా ఒకటి. ఋషులు, సిద్ధులచే పూజలందుకున్నందున ఈ శివుని సిద్ధేశ్వరుడని అంటారు. సెప్టెంబర్ 2, బుధవారం నుంచి తాళ్లపాక శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్న సందర్భంగా ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సిద్దేశ్వర స్వామి ఆలయం ఎక్కడుంది?
కడప జిల్లా రాజంపేట పట్టణానికి 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో తాళ్లపాక గ్రామం ఉంది. ప్రముఖ వాగ్గేయకారుడు శ్రీ అన్నమాచార్యుని జన్మస్థలమైన తాళ్లపాక గ్రామాన్ని పూర్వం తాటిపాక అని పిలిచేవారంట! కాలక్రమేణా ఈ తాటిపాకనే తాళ్లపాకగా మారింది. ఈ గ్రామంలో త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు ప్రతిష్టించిన సిద్దేశ్వర స్వామి ఆలయం వెలసి ఉంది. ఈ క్షేత్రం స్థల పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.
స్థల పురాణం
త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు వనవాస సమయంలో సీతా లక్ష్మణులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాన్ని సందర్శించారంట! సీతాదేవి ఇక్కడి ప్రకృతి సౌందర్యానికి ముగ్ధురాలై కొంతకాలం ఇక్కడే ఉండాలని కోరిందంట! అందుకు అంగీకరించిన శ్రీరాముడు సీతా లక్ష్మణులతో కలిసి ఇక్కడ కొంతకాలం నివసించాడంట! నిరంతరం పరమేశ్వరుని ధ్యానిస్తూ ఉండే శ్రీరాముడు తన నిత్యపూజలు కోసం ఇక్కడ ఒక శివలింగాన్ని ప్రతిష్టించాడంట! శ్రీరాముడు ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలి వెళ్లాక ఋషులు, సిద్ధులు ఈ శివలింగాన్ని పూజించారంట! అందుకే ఈ స్వామిని సిద్దేశ్వర స్వామి అంటారు.
అదృశ్యమైన శివలింగం
కలియుగం ప్రారంభంలో హఠాత్తుగా ఈ శివలింగం అదృశ్యమైంది. ఆ సమయంలో తీర్థయాత్రలు చేస్తున్న కొందరు సిద్ధులు, సత్పురుషులు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి, చెట్లు, పొదలతో చుట్టి ఉన్న శివలింగాన్ని గుర్తించారు. వెంటనే వారు ఆ పరిసరాలన్నీ శుభ్రపరచి, అక్కడ ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించి, శివలింగాన్ని ప్రతిష్టించి పూజలు ప్రారంభించారు.
అన్నమయ్య వంశీయులే అర్చకులు
అందుబాటులో ఉన్న చారిత్రక ఆధారాల ప్రకారం ఈ ఆలయాన్ని 11వ శతాబ్దంలో చోళరాజులు నిర్మించారని తెలుస్తోంది. కాలక్రమేణా కాకతీయ, విజయనగర చక్రవర్తులు ఈ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఆలయం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ఆధ్వర్యంలో ఉంది. తాళ్లపాక అన్నమయ్య తాతలు, పూర్వీకులు, తండ్రులు ఈ ఆలయంలో అర్చకులుగా ఉండేవారని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ విశేషాలు
విశాలమైన ప్రాంగణంలో వెలసి ఉన్న సిద్దేశ్వర స్వామి ఆలయం తూర్పు అభిముఖంగా ఉంది. గర్భాలయంలో శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి లింగ రూపంలో కొలువై ఉన్నారు. గర్భాలయానికి ఎదురుగా నందీశ్వరుడు, ధ్వజస్తంభం, బలిపీఠం ఉన్నాయి. అలాగే అంతరాలయంలో ఉత్సవమూర్తులను కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
ఉపాలయాలు
ఆలయ ముఖ మండపంలో సిద్ధేశ్వరస్వామి దేవేరికి ప్రత్యేక ఆలయం ఉంది. ఈ ఆలయంలోనే దక్షిణాభిముఖంగా కామాక్షి దేవి వెలసి ఉంది. అలాగే ముఖమండపంలో మహా గణపతి, సిద్ధి గణపతి, దక్షిణామూర్తి, వల్లీదేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వంటి దేవి దేవతలు కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
తలనొప్పి తగ్గించే వేక తాతయ్య
ముఖమండపంలో వేక తాతయ్య విగ్రహాన్ని చూడవచ్చు. ఈ విగ్రహం వెనుక ఓ ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది. గతంలో ఈ ప్రాంతంలో వేక తాతయ్య అనే ఋషి నివసించేవాడు. ఒకసారి ఆయనకు భరించలేని తలనొప్పి వచ్చింది. ఎన్నో చికిత్సలు చేసినా ఆయన తలనొప్పి తగ్గలేదు. ఆ నొప్పి తట్టుకోలేక ఆయన సిద్దేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో తల పగులగొట్టుకోవాలని అనుకున్నాడు. అప్పుడు స్వామి వారు ప్రత్యక్షమై ఆయన తలనొప్పి తగ్గించాడని ఆలయ పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. అంతేకాదు ఆ సమయంలో స్వామి వారు వేక తాతయ్యకు ఒక వరం ఇచ్చాడంట! అదేమిటంటే తీవ్రమైన తల నొప్పితో బాధపడేవారు వేక తాతయ్య విగ్రహానికి తమ తలను తగిలిస్తే తలనొప్పి తగ్గిపోతుంది. ఇప్పటికి తలనొప్పి సమస్యతో ఈ ఆలయానికి వచ్చిన అనేకమంది తమ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందుతుంటారు.
పూజోత్సవాలు
సిద్దేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నిత్య పూజలతో పాటు, ప్రతి సంవత్సరం ఆషాఢ మాసంలో బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. తిరిగి శ్రావణ మాసంలో పవిత్రోత్సవాలు జరుగుతాయి. అలాగే కార్తిక మాసం, మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా చుట్టు పక్కల ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు.
ఎలా చేరుకోవాలి?
తిరుపతి నుంచి 95 కిలోమీటర్లు, కడప నుంచి 50 కిలోమీటర్లు, రాజంపేట నుంచి 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సిద్దేశ్వర స్వామి ఆలయానికి నిరంతరం మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలున్నాయి. మనం కూడా శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో జరగనున్న పవిత్రోత్సవాల్లో పాల్గొని స్వామి వారి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం.
ఓం శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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