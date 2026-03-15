తాళ్లపాక అన్నమాచార్య- తన కీర్తనలతో శ్రీనివాసుడిని ఎలా మెప్పించాడో తెలుసా?
బ్రహ్మమొక్కటే పరబ్రహ్మమొక్కటే అని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన అన్నమయ్య- ఆ మహాభక్తుడి గురించి తెలుసుకుందామా?
Published : March 15, 2026 at 4:01 AM IST
Tallapaka Annamacharya History : తిరుమల శ్రీనివాసునికి సంకీర్తన సుమాంజలి సమర్పించిన ప్రముఖ వాగ్గేయకారుడు అన్నమయ్య. 15వ శతాబ్దానికి చెందిన తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు కడప జిల్లా తాళ్లపాక గ్రామంలో జన్మించారు. శ్రీనివాసునిపై అపారమైన భక్తివిశ్వాసాలు కలిగిన అన్నమయ్య 95 ఏళ్ల పాటు జీవించి ఫాల్గుణ శుద్ధ ద్వాదశి రోజు శ్రీనివాసునిలో ఐక్యం అయినట్లుగా అన్నమయ్య చరిత్ర చెబుతోంది. మార్చి 15, ఆదివారం అన్నమయ్య వర్ధంతి సందర్భంగా ఆ మహానుభావుని జీవిత విశేషాలు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కీర్తనలతో సామాజిక చైతన్యం
కడప జిల్లా తాళ్లపాకలో జన్మించిన తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు వేంకటేశ్వర స్వామి పై సుమారు 32,000 సంకీర్తనలు రచించారు. చిన్నతనం నుంచే వేంకటేశ్వరస్వామిపై అమితమైన భక్తితో, చివరకు తిరుమలకు చేరుకుని అక్కడే స్థిరపడ్డారు. శ్రీనివాసునిపై దాదాపు 32,000 కీర్తనలు, 12 శతకాలు, శృంగార మంజరి వంటివి గ్రంథాలు రచించారు. తన కీర్తనల ద్వారా కులభేదాలు వ్యతిరేకిస్తూ సామాజిక చైతన్యం తెచ్చిన అన్నమయ్య పద కవితా పితామహుడిగా బిరుదు పొందారు. అన్నమయ్య రచించిన బ్రహ్మమొక్కటే, పర బ్రహ్మమొక్కటే, అనే కీర్తన ఇందుకు నిదర్శనం.
నిర్యాణం
అన్నమయ్య 95 ఏళ్ల పాటు జీవించి 1503వ సంవత్సరంలో ఫాల్గుణ శుద్ధ ద్వాదశి అనగా ఏప్రిల్ 4న పరమపదించారు. ఈ ఏడాది మార్చి 15, ఆదివారం రోజు అన్నమయ్య వర్ధంతి జరుపుకోనున్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు ప్రతి సంవత్సరం అన్నమయ్య వర్ధంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.
తిరుమలలో వేడుకలు
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు అన్నమాచార్య వర్ధంతి ఉత్సవాలు మూడు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తారు. ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా తిరుమలలోని నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో గోష్టిగానం, సంగీత కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామికి ఊంజల్ సేవ నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా అన్నమయ్య రచించిన 'జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుందా!' అనే కీర్తనను గానం చేస్తారు.
గోష్టిగానం
అన్నమయ్య వర్ధంతి సందర్భంగా తిరుమలలో సప్తగిరి సంకీర్తనల గోష్టిగానం జరుగుతుంది, ఇందులో అన్నమయ్య కీర్తనలను భక్తులు, కళాకారులు ఆలపిస్తారు. అంతేకాదు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంగీత కళాశాలల్లో ఈ రోజు అన్నమయ్యను స్మరిస్తూ సంగీత ఉత్సవాలు, అన్నమయ్య కీర్తనల పోటీలు జరుగుతాయి.
మెట్ల పూజ
అన్నమయ్య వర్ధంతి సందర్భంగా తిరుపతి అలిపిరి పాదాల మండపం వద్ద అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో మెట్లోత్సవం వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా సంగీత కళాకారులు అన్నమయ్య సంకీర్తనలు గానం చేస్తూ కాలినడకన తిరుమల గిరులు అధిరోహిస్తారు. టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు, రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి విచ్చేసిన భజన మండళ్ల కళాకారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.
తాళ్లపాకలో ఉత్సవాలు
అన్నమయ్య వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన జన్మస్థలమైన కడప జిల్లాలోని తాళ్లపాకలో కూడా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. అలాగే తిరుపతిలోని అన్నమాచార్య కళామందిరంలో సాహితీ సదస్సులు, తాళ్లపాకలోని ధ్యాన మందిరం, 108 అడుగుల అన్నమయ్య విగ్రహం వద్ద ఆధ్యాత్మిక, భక్తి సంగీత కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
చిరస్మరణీయుడు
శ్రీనివాసునిపై అలవిమాలిన ప్రేమతో వేల కీర్తనలు రాసి, చరిత్రలో చిరస్మరణీయుడిగా మిగిలిపోయాడు అన్నమయ్య. సంకీర్తనా రచనకే తలమానికంగా మారిపోయాడు. వందల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆయన కీర్తనలు నిత్యనూతనంగా వినే కొద్దీ వినాలనిపిస్తాయి. ఇప్పటికీ అన్నమయ్య కీర్తనలు లేని సంగీత ఉత్సవాలు అసంపూర్ణంగా మిగులుతాయి. ప్రతిరోజూ అన్నమయ్య కీర్తనతోనే శ్రీనివాసుడు నిద్రిస్తాడు. ఇంతటి ఘనత వహించిన వాగ్గేయకారునికి నివాళి అర్పించడం మనందరి కర్తవ్యం.
నివాళి
పండితుల నుంచి పామరుల వరకు సులభంగా పాడుకునేలా అన్నమయ్య కీర్తనలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా 'తందనానా భళా తందనానా' అనే పాట జానపదుల కీర్తనలకు దగ్గరగా ఉంటుంది. అన్నమయ్య వర్ధంతి సందర్భంగా ఆ మహానుభావుడు రచించిన కీర్తనలతో శ్రీనివాసుని అర్చించడం ఆయనకు మనం అందించే అసలైన నివాళి.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.