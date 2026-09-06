తిరుమల యాత్ర సంపూర్ణం కావాలా?- తిరుచానూరులోని ఆ ఆలయాన్ని తప్పక దర్శించాల్సిందే!- ఎందుకో తెలుసా?
తిరుచానూరు పద్మసరోవరం తూర్పు తీరాన కొలువైన శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి - సూర్యారాధనకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఆలయం - తిరుమల యాత్రకు దీనికి సంబంధం ఏమిటో తెలుసా?
Published : September 6, 2026 at 3:01 AM IST
Sri Suryanarayana Swamy Temple Tiruchanur: తిరుపతి నగరం ఆలయాల నగరంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. కొండపైన శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు తిరుపతి పరిసరాల్లోని ఆలయాలను కూడా దర్శించడం సంప్రదాయం. ముఖ్యంగా తిరుచానూరు సందర్శనతోనే తిరుమల యాత్ర సంపూర్ణం అవుతుందని వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించి ఉంది. అలాగే తిరుచానూరు అలివేలు మంగమ్మ ఆలయానికి అతి సమీపంలో కొలువైన శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి వారి దేవాలయం ఎంతో ప్రాచీనమైనది, చారిత్రక ప్రాధాన్యత కలిగినది. ఈ కథనంలో అతి ప్రాచీనమైన సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి దేవస్థానం ఎక్కడుంది?
తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయానికి శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయం ఒక అనుబంధ దేవాలయం. అమ్మవారి ఆలయ పుష్కరిణి అయిన పద్మసరోవరానికి తూర్పు తీరాన, పశ్చిమాభిముఖంగా సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయం నెలకొని ఉంది.
ఆలయ స్థల పురాణం
భృగు మహర్షి శ్రీమహావిష్ణువు వక్షస్థలాన్ని తన్నడంతో ఆగ్రహించిన లక్ష్మీదేవి వైకుంఠాన్ని విడిచి భూలోకం లోని కొల్హాపూర్ చేరుకుంటుంది. లక్ష్మీదేవి ఎడబాటును భరించలేని శ్రీహరి వైకుంఠాన్ని వీడి భూలోకమంతా లక్ష్మీదేవి కోసం వెతుకుతారు. ఆ సమయంలో ఒక దైవవాణి స్వామివారితో "స్వర్ణముఖి నది తీరంలోని శుకమహర్షి ఆశ్రమ ప్రాంతంలో ఒక పద్మ సరోవరాన్ని నిర్మించి, సూర్యభగవానుడిని ఆరాధిస్తూ 12 సంవత్సరాల పాటు కఠిన తపస్సు చేస్తే లక్ష్మీదేవి తిరిగి లభిస్తుంది" అని చెబుతుంది.
శ్రీలక్ష్మి కోసం శ్రీహరి తపస్సు
ఆకాశవాణి ఆదేశం ప్రకారం, శ్రీనివాసుడు తన ఈటెతో ఇక్కడ ఒక పెద్ద సరస్సును తవ్వి, దేవలోకం నుంచి తెచ్చిన బంగారు తామరలను అందులో నాటారు. అందుకే ఈ సరస్సుకు పద్మ సరోవరమని పేరు వచ్చింది. ఈ సరస్సు తూర్పు తీరాన సాక్షాత్తూ ఆ వేంకటేశ్వర స్వామివారే సూర్యనారాయణ స్వామి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించి, సూర్యభగవానుడిని అర్చించారు. శ్రీహరి భక్తిశ్రద్ధలతో సూర్య మంత్రాలను జపిస్తూ, రోజుకు వెయ్యి బంగారు పద్మాలతో 12 ఏళ్లు సూర్యుని గురించి కఠినమైన తపస్సు ఆచరిస్తాడు. శ్రీహరి తపస్సుకు మెచ్చి, కార్తిక శుద్ధ పంచమి నాడు పద్మ సరోవరంలోని బంగారు పద్మం నుంచి పద్మావతి దేవిగా లక్ష్మీదేవి ఆవిర్భవించింది.
ఆలయ చరిత్ర
ఆలయ చరిత్రను పరిశీలించి చూస్తే ఈ ఆలయంలో 6, 7వ శతాబ్దాల నుంచే పూజలు జరుగుతున్నట్లుగా ఆధారాలు ఉన్నాయి. విజయనగర రాజుల కాలంలో ఈ ఆలయం ఎంతో వైభవంగా విరాజిల్లింది. అనంతరం 1866లో మహంతుల పరిపాలనలో 'ధర్మదాసు జీ మహంత్' ఈ ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించి, మళ్లీ స్వామివారిని ప్రతిష్టించారు. ప్రస్తుతం ఈ ఆలయం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ఆధీనంలో ఉంది.
ఆలయ విశేషాలు
శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో ముఖమండపం, అర్ధమండపం, గర్భాలయం ఉన్నాయి. గర్భాలయంలోని సూర్యనారాయణ స్వామి మూలవిరాట్ నిలువెత్తు నల్లని శిలా రూపంలో అద్భుతంగా ఉంటుంది. పద్మపీఠంపై నిలబడి, రెండు చేతుల్లో పద్మాలను ధరించి, కిరీట హారాలతో స్వామివారు భక్తులకు అభయప్రదానం చేస్తూ దర్శనమిస్తారు. గర్భాలయంలోనే సుమారు మూడున్నర అడుగుల ఎత్తున్న ఉత్సవమూర్తి కూడా కొలువై ఉంటుంది.
పూజోత్సవాలు
తిరుచానూరు శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో అత్యంత విశేషమైన సేవ ఆదివారం జరిగే అభిషేకం. ప్రతి ఆదివారం ఉదయం స్వామివారికి వేదమంత్రాల నడుమ పాలు, పెరుగు, తేనె, చందనం, సుగంధ ద్రవ్యాలతో దాదాపు ఒక గంట పాటు వైభవంగా అభిషేకం నిర్వహిస్తారు. ప్రతి నెలా వచ్చే స్వామివారి జన్మనక్షత్రమైన 'హస్తా నక్షత్రం' రోజున ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఆ రోజు ఉదయం ప్రత్యేక పూజల అనంతరం, సాయంత్రం వేళ స్వామివారిని బంగారు తిరుచ్చి అంటే పల్లకిపై ఉంచి తిరుచానూరు మాడ వీధుల్లో వైభవంగా ఊరేగిస్తారు.
రథసప్తమి వైభవం
ప్రతి సంవత్సరం మాఘమాసంలో వచ్చే రథసప్తమి పర్వదినాన ఈ ఆలయంలో సూర్యప్రభ వాహన సేవ, ప్రత్యేక ఆరాధనలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి.
ఆరోగ్య ప్రదాత
"ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్ఛేత్" అంటారు. తిరుచానూరులో అమ్మవారు ఆవిర్భవించిన పద్మసరోవరంలో పవిత్ర స్నానం ఆచరించి, ఇక్కడి సూర్యనారాయణ స్వామిని దర్శించుకుంటే దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు, చర్మవ్యాధులు, కంటి సమస్యలు తొలగిపోయి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం చేకూరుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే జాతకంలో సూర్య గ్రహ దోషాలు ఉన్నవారు, నవగ్రహ పీడితులు ఇక్కడ అభిషేకం లేదా అర్చన చేయించుకుంటే ఆ దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.
తిరుమల యాత్ర ఈ దర్శనంతోనే సంపూర్ణం
తిరుమల శ్రీవారిని, తిరుచానూరు అమ్మవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు ఇక్కడి పద్మ సరోవరం ఒడ్డున ఉన్న ఈ సూర్యనారాయణ స్వామిని కూడా దర్శించుకున్నప్పుడే వారి తిరుమల యాత్ర సుసంపన్నం అవుతుందని వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించి ఉంది.మనం కూడా తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లినప్పుడు తిరుచానూరు శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామిని కూడా దర్శించి గ్రహపీడలు తొలగించుకుని ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను పొందుదాం.
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