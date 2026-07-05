సూర్యారాధన ఇలా చేస్తే- తేజస్సు, యశస్సు, ఆయురారోగ్యాలు గ్యారెంటీ!
హిందూ ధర్మంలో ప్రత్యక్ష దైవంగా సూర్య భగవానుడు- శ్రీరాముడు నుంచి ధర్మరాజు వరకు అనుగ్రహం కోసం సూర్యోపాసన- సూర్యుని సప్త కిరణాల ఆధ్యాత్మిక విశిష్టత, ఆరోగ్యంతో వాటి సంబంధం, సూర్యారాధన వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
Published : July 5, 2026 at 4:01 AM IST
Spiritual Significance of Surya Worship : సూర్యారాధన గురించి రామాయణ, మహాభారత గ్రంథాలలో విస్తృతంగా చెప్పడం జరిగింది. శ్రీరాముడు, ధర్మరాజు, అర్జునుడు మొదలగు పురాణ పురుషులు సూర్యారాధన చేశారని తెలుస్తోంది. అగస్త్యుని ద్వారా ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రాన్ని ఉపాసించి శ్రీరాముడు రావణ సంహారం చేసినట్లు, మహాభారతంలో వనవాస సమయంలో ధర్మరాజు ఆదిత్యుని ఉపాసించి అక్షయ పాత్రను పొందినట్లు కథలున్నాయి. హిందూ ధర్మంలో సూర్యుడిని ప్రత్యక్ష దైవంగా భావిస్తారు. సూర్య ఆరాధన అనగా సూర్య భగవానుడిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడం. ఇది రోజూ ఉదయాన్నే చేసే అర్ఘ్య ప్రదానం నుంచి, ప్రత్యేక పర్వదినాలైన రథసప్తమి, సూర్య గ్రహణం, ఆదివారం పూజల వరకు విస్తరించి ఉంటుంది.
సప్తాశ్వ రథమారూఢం!
సూర్యరథానికి చిత్రరథమని పేరు. ఈ రథానికి ఏక చక్రం అంటే ఒకటే చక్రం ఉంటుంది. అందుకే "సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజమ్| శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్"|| అని సూర్యాష్టకంలో స్తుతించారు. ఈ సూర్య రథాన్ని సప్తాశ్వాలు లాగుతుంటాయి. ఈ గుర్రాలు 'సప్తకాంచన సన్నిభం' అంటే ఏడు రంగుల కిరణాలను ప్రసరింపజేస్తుంది. ఆ ఏడు రంగులు వ్యక్తి శరీరంలో ఉండే ఏడు ధాతువులైన మజ్జ, మాంసం, మేధస్సు, ఎముక, శుక్రం, శోణితం, చర్మం అనువాటిపై ప్రభావం కలిగివుంటాయి. అందుకే సూర్యునికి మనిషి ఆరోగ్యానికి అవినాభావ సంబంధం ఉందని శాస్త్రం చెబుతోంది. అదేంటో చూద్దాం.
ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్ఛేత్!
సూర్యుని నుంచి వెలువడే అనంత శక్తి మయమైన ఆ ఏడు రంగుల కిరణాలు మానవునిపై ప్రసరిస్తే వాటివల్ల ఆయా ధాతువులపై ఉన్న రోగ లక్షణాలు నిర్మూలమై ఆరోగ్యం లభిస్తుంది. అందుకే మనుస్మృతి 'ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్ఛేత్' అని కీర్తించింది.
సూర్యుని నుంచి ప్రసరించే ఏడు కిరణాలు..!!
సుషుమ్నము
సూర్యుని నుంచి ప్రసరించే ఏడు కిరణాలలో మొదటిది 'సుషుమ్నము' ఈ కిరణం మానవుని నాడీ మండలాన్ని ఉత్తేజపరచి, తత్సంబంధమైన వ్యాధులను నియంత్రిస్తుంది.
హరికేశము
సూర్యుని నుంచి ప్రసరించే ఏడు కిరణాలలో రెండవది హరికేశము. ఈ కిరణం శరీరంలో అకస్మాత్తుగా ఏర్పడే గుండె జబ్బులు రాకుండా నివారిస్తుంది.
విశ్వకర్మము
సూర్యుని నుంచి ప్రసరించే ఏడు కిరణాలలో మూడవది విశ్వకర్మము. ఈ కిరణం రక్తహీనతను, రక్త మూల కణాలకు సంబంధించిన వ్యాధులను నిర్మూలిస్తుంది.
విశ్వత్వచము
సూర్యుని నుంచి ప్రసరించే ఏడు కిరణాలలో నాలుగోది విశ్వత్వచము. ఈ కిరణం శ్వాసకోస సంబంధిత వ్యాధులను నిర్మూలిస్తుంది.
సంపద్వసుము
సూర్యుని నుంచి ప్రసరించే ఏడు కిరణాలలో ఐదవ కిరణం సంపద్వసుము. ఈ కిరణం సంతానోత్పత్తి వ్యవస్థను దృఢపరుస్తుంది, జన్యు పరమైన లోపాలను సరిదిద్దుతుంది.
అర్వాగ్యాసుము
సూర్యుని నుంచి ప్రసరించే ఏడు కిరణాలలో ఆరవ కిరణం అర్వాగ్యాసుము. ఈ కిరణం నరాల బలహీనత, నరాల జబ్బులను నివారిస్తుంది.
స్వరాడ్యసుము
సూర్యుని నుంచి ప్రసరించే ఏడు కిరణాలలో చివరిది, ఏడో కిరణం స్వరాడ్యసుము. ఈ కిరణం స్వరపేటికకు సంబంధించిన లోపాలను చక్కదిద్దుతుంది. మూత్రపిండాలను వ్యాధులను నివారిస్తుంది.
వైజ్ఞానిక కోణం
సూర్యకాంతి నుంచి ఇన్ని రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి కనుకే నేటి ఆధునిక కాలంలో వైద్యులు, విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు ప్రతిరోజు సూర్యరశ్మి శరీరానికి నేరుగా ప్రసరించేలా కనీసం 20 నిమిషాల ఉండమని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు సూర్యరశ్మి నుంచి విటమిన్ 'డి' లభిస్తుందని కూడా చెబుతున్నారు. కానీ సూర్యరశ్మి నుంచి కేవలం విటమిన్ 'డి' మాత్రమే కాదు ఇంకా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని, ఎన్నో వ్యాధులు నివారింపబడుతాయని మన పూర్వీకులు ఏనాడో వివరించారు.
సూర్య మిత్ర
సూర్యునికి ఉన్న ద్వాదశ నామాల్లో 'మిత్ర' అనే నామం కూడా ఉంది. అంటే సూర్య భగవానుడు కేవలం ప్రత్యక్ష దైవం మాత్రమే కాదు మానవునికి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే 'మిత్రుడు' అని అర్ధం.
సూర్యోపాసనకు పెద్ద పీట
అందుకే సూర్యోపాసనకు మన శాస్త్రం పెద్ద పీట వేసింది. సూర్యుని అనుగ్రహం కోసం ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం, శ్రీ సూర్యాష్టకం, గాయత్రీ మంత్రాలను పఠించడం, సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత, ధైర్యం, తేజస్సు పెరుగుతాయి.
ఆదివారం - ఆరోగ్యవారం
ఆదివారమంటే సెలవు దినంగానే కాకుండా ఈ రోజును ఆరోగ్యవారంగా పాటిస్తే ఎలాంటి అనారోగ్యాలు దరిచేరవు. ఆదివారం రోజు ఉదయాన్నే లేచి, స్నానమాచరించి రాగి పాత్రలో నీటిని తీసుకోవాలి. ఆ నీటిలో కొద్దిగా కుంకుమ, బియ్యం, ఎర్రపూలు వేసి, తూర్పు దిశగా నిలబడి సూర్యునికి సమర్పించాలి. అసలు ప్రతి రోజు ఉదయాన్నే సూర్య నమస్కారాలు చేయడం, సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం వల్ల మంచి ఆరోగ్యం, రోగనిరోధక శక్తి లభిస్తాయి.
నవగ్రహ దోష నివారణ:
జాతకంలో సూర్యుని స్థానం బలపడటానికి, నవగ్రహ దోషాలు తొలగిపోవడానికి సూర్యారాధన అత్యంత ప్రయోజనకరమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
ఓం మిత్రాయ నమః..!!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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