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ఈ ఒక్క దేవుడిని పూజిస్తే చాలు- సకల దేవతలను ఆరాధించిన ఫలితం!

సూర్యభగవానుడిని ఆరాధించడం ద్వారా అన్ని దేవతలను పూజించిన ఫలితం- ముఖ్యంగా ఆదివారం సూర్యారాధన చేస్తే ఆయురారోగ్యాలు, ఐశ్వర్యం, శుభ ఫలాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం!

Sunday Surya Aradhana Significance
Sunday Surya Aradhana Significance (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 14, 2026 at 4:01 AM IST

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Sunday Surya Aradhana Significance : వినాయకుడు, శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణుడు, మహేశ్వరుడు, ఆంజనేయుడు, లక్ష్మీదేవి, పార్వతి ఇలా మన పురాణాలలో ఎందరో దేవీదేవతలున్నారు. వారందరూ మనకు కనిపించరు. కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అహోరాత్రులు కఠోరమైన తపస్సు చేసిన మహర్షులు మాత్రమే ఆ భాగ్యాన్ని పొందారని మన పురాణాలలో వివరించి ఉంది. కలియుగంలో మానవుని ఆయుర్దాయం నూరు సంవత్సరాలు. మరి ఎంత కఠినమైన తపస్సు చేసినా ఈ యుగంలో మానవునికి భగవంతుని సాక్షాత్కారం దుర్లభం. అందుకే సూర్యచంద్రుల రూపంలో మనం ప్రతిరోజు భగవంతుని దర్శనం చేసుకునే భాగ్యాన్ని ఆ పరమాత్మ మనకు ప్రసాదించాడు. ఆరోగ్య ప్రదాతగా, భాస్కరుడిగా లోకాలకు వెలుగులనే జ్ఞానాన్ని అందించే సూర్య భగవానుని గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఈ ఒక్క దేవుని పూజిస్తే అన్ని దేవుళ్లను పూజించినట్లే!
ప్రత్యక్ష దేవాయ నమః అని వేదంలో వివరించినట్లుగా మన మనుగడకు కారణమైన సూర్యునికి ప్రతిరోజు నమస్కరించాలని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఒక్క సూర్యుని పూజిస్తే చాలు అన్ని దేవతలను పూజించినట్లే అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం! ఉదయం నిద్ర లేవగానే సూర్యుడు దర్శనమిస్తాడు. వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే కానీ ప్రత్యక్షం కానీ భగవానుడు ప్రతిరోజు తూర్పున మనకు దర్శనమిస్తాడు. అందుకే నిద్ర లేవగానే సూర్యునికి నమస్కరించాలి. సృష్టిలో ఏది గతి తప్పినా సూర్యుడు మాత్రం ప్రతిరోజు తూర్పున ఉదయిస్తాడు, పశ్చిమాన అస్తమిస్తాడు. ఇది నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ. సూర్యుని కాంతి కిరణాలు లేకుంటే లోకాలు అంధకారంలో మునిగి పోతాయి. యుగ యుగాలుగా జీవరాశుల మనుగడ నిరాటంకంగా కొనసాగుతోందంటే అది సూర్య భగవానుని వల్లనే సాధ్యమయింది. ఈ సత్యాన్ని ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం సైతం అంగీకరించింది.

వారికి గ్రహం - మనకు దైవం
వేదకాలం నుంచి మన దేశంలో సూర్యుని ఆరాధన ఉంది. విదేశీయులకు సూర్యుడంటే ఓ గ్రహం మాత్రమే! కానీ మనకు సూర్యుడు సాక్షాత్తు నారాయణ స్వరూపం. అందుకే సూర్యుని సూర్యనారాయణమూర్తిగా భావించి పూజించడం మన సంప్రదాయం. ఆ ప్రత్యక్ష దైవాన్ని ఆరాధించడానికి శాస్త్రం ఆదివారం సరైన రోజని సూచించింది. అందుకే ఆదివారం సూర్యారాధనకు శ్రేష్టమైనది. ఆదివారం అత్యంత శక్తివంతమైన రోజు బ్రిటిష్ వారు మన దేశాన్ని పాలించక ముందు మన దేశంలో ఆదివారం సెలవు దినం కాదు. అప్పట్లో నెలకు రెండుసార్లు పౌర్ణమికి, అమావాస్యకు మాత్రమే సెలవు ఉండేది. అది కూడా పౌర్ణమి దైవారాధనకు, అమావాస్య పితృకార్యాలు నిర్వహించుకోవడానికి మాత్రమే! ఆ సంప్రదాయం కారణంగానే ఇప్పుడు ఎప్పుడో ఒక్కసారి చేసే పనులకు 'అమావాస్యకు పున్నమికి' అనే నానుడి వచ్చింది.

ఆదివారం ఆరాధనా దినం
నేడు మనం సెలవు దినంగా భావించే ఆదివారం ఆంగ్లేయుల కాలం నుంచి మొదలైంది. ఆదివారం మనకి చాలా శక్తివంతమైన దినం. ఈ ఆదివారం మనకు సూర్యారాధనకు ప్రత్యేకమైన దినం. మన దేశంలో అందరూ ఆదివారం నాడు విధిగా సూర్య ఉపాసన చేసేవారు. భారతీయులు మేధస్సుకు, శక్తికి ఈ ఆదివార దీక్ష కారణం అని తెలుసుకున్న తెల్లవారు బలవంతంగా మనకి ఆదివారం సెలవును పులిమారు. సెలవు అనగానే వచ్చే బద్దకంతో ఆదివారం సూర్య ఉపాసనకు క్రమంగా తిలోదకాలు ఇచ్చేశాం. ప్రస్తుతం ఆదివారం అంటే మద్య మాంసాల దినంగా మారిపోయింది. నిజానికి ఆరోగ్యం కోసం ఆదివారం సూర్యుని తప్పనిసరిగా ఆరాధించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది.

ఆదివారం సూర్యారాధన ఎలా చేయాలి?
ఆదివారం సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేచి స్నానం చేయాలి. సూర్యుడు ప్రత్యక్షంగా కనిపించే ప్రదేశంలో సూర్యునికి అభిముఖంగా నిలబడి ఒక రాగి పాత్రలో నీరు తీసుకుని అందులో ఎర్రని పువ్వులు, అక్షింతలు వేసి సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. తరువాత 12 సార్లు సూర్య నమస్కారాలు చేయాలి. సూర్యునికి ఎదురుగా నిలబడి ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయాలి. వీలు కుదిరితే ప్రతి ఆదివారం సూర్యునికి పాయసాన్నం నివేదిస్తే ఆరోగ్య భాగ్యం లభిస్తుంది.

ఆదివారం, సప్తమి తిథి కలిసి వచ్చిన రోజును భాను సప్తమి అంటారు. ఈ రోజు సూర్యుని పూజించడానికి మరింత విశేషమైనది. సూర్యారాధన చేసిన పురాణ పురుషులు పురాణాల ప్రకారం శ్రీ కృష్ణుని కుమారుడు సాంబుడు తనకు కలిగిన కుష్టు వ్యాధిని సూర్యుని ఆరాధించడం ద్వారా పోగొట్టుకున్నాడు. అందుకు కృతజ్ఞతగా కోణార్క్​లో సూర్య దేవాలయం నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టాడు. ఇంద్రుడు తన శరీరానికి అయిన గాయాలు పోగొట్టుకోవడానికి సూర్యుని పూజించాడని సూర్యపురాణంలో వివరించి ఉంది. అలాగే సత్రాజిత్తు సూర్యుని ఆరాధించి శమంతకమణిని సాధించాడు. ధర్మరాజు సూర్యుని ఆరాధించి అక్షయపాత్రను పొందాడు. హనుమంతుడు సూర్యుని ఆశ్రయించి అష్టసిద్ధులు, నవవిధ వ్యాకరణాలను గ్రహించాడు.

ఆదివారం ఇవి నిషిద్ధం
మన శాస్త్రాల్లో, వేదాల్లో ఆదివారం కొన్ని కర్మలు నిషిద్ధమని వివరించి ఉంది. ఉదాహరణకు ఆదివారం సూర్యోదయం తరువాత నిద్రించరాదు. ఆదివారం మద్య మాంసాలు తీసుకోరాదు. బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి. పితృదేవతల పేరిట దానధర్మాలు చేయాలి. సూర్యారాధన ఫలం ఆదివారం సూర్యుని ఆరాధించడం వలన ఆయుష్షు పెరుగుతుంది. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి విముక్తి లభించి మంచి ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది. ఇక రోజుకు వేయి మణుగుల బంగారాన్ని ఇచ్చే శమంతకమణి ప్రసాదించిన సూర్యునికి మనకు ఐశ్వర్యం ఇవ్వడం ఒక లెక్కా! శాస్త్రాలు ఇంత గొప్పగా ప్రకటించిన ఆదివారం రోజు మనం కూడా సూర్యుని ఆరాధించి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలను పొందుదాం.

ఓం సూర్య దేవాయ నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం!

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