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ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు- జూన్ 22 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి రాజయోగం!

సూర్యభగవానుడు జూన్ 22న మృగశిర నక్షత్రం నుంచి ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశం- ఈ నక్షత్ర మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి విశేష శుభఫలితాలు- వృత్తి, ఆర్థిక, కుటుంబ రంగాల్లో అనుకూల ఫలితాలను పొందే అవకాశాలు

Surya Gochar 2026
Surya Gochar 2026 (Getty Images, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 22, 2026 at 2:51 AM IST

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Surya Gochar 2026 : గ్రహాధిపతి అయిన సూర్యుడు ఒక నక్షత్రం నుంచి ఇంకో నక్షత్రంలో మారేటప్పుడు ఆ నక్షత్రం పేరుతో కార్తెలు ఏర్పడుతాయి. ఈ క్రమంలో జూన్ 8 న మృగశిర నక్షత్రంలో ప్రవేశించిన సూర్యుడు ఈ నెల 22, సోమవారం మృగశిర నుంచి ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. శివుని జన్మ నక్షత్రమైన ఆరుద్ర నక్షత్రంలో సూర్యుడు ప్రవేశించడంతో గ్రహగతులలో చోటు చేసుకునే మార్పుల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు మంచి యోగాన్ని పొందనున్నారు. ఆ రాశులేవి? వారికి ఎలాంటి శుభాలు కలుగనున్నాయో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

నాలుగు రాశుల వారికి పట్టనున్న రాజయోగం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుని నక్షత్ర సంచారం కొన్ని రాశుల వారి జాతకాలను పూర్తిగా మార్చేయబోతోంది. జూన్ 22వ తేదీన గ్రహాల రాజు, ప్రత్యక్ష దైవం అయిన సూర్యభగవానుడు మృగశిర నక్షత్రం వీడి, రాహువు అధిపతిగా ఉండే ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడు, రాహువుల నక్షత్రాల కలయిక అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతోంది. వారు ఏ పని చేసినా విజయవంతం కావడమే కాకుండా, సమాజంలో అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకునేందుకు ఈ సమయం అద్భుతంగా తోడ్పడుతుంది. ఇంతకూ ఏయే రాశులకు ఈ రాజయోగం పట్టనుందో చూద్దాం.

సింహ రాశి : సూర్యుని నక్షత్ర సంచారం వల్ల విశేష లాభాలు పొందే రాశుల్లో సింహ రాశి మొదటిది. ఈ రాశికి అధిపతి స్వయంగా సూర్య భగవానుడే కావడంతో, ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడం వీరికి గొప్ప లాభదాయకంగా మారుతుంది. ఈ సమయంలో సింహ రాశి జాతకులు వృత్తి, ఉద్యోగ రంగాల్లో గొప్ప ప్రయోజనాలు అందుకోనున్నారు. వీరి ప్రతిభకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి అద్భుతమైన ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపారులు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి, కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది ఎంతో అనుకూలమైన సమయం. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరగడంతో పాటు, వీరి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. రెట్టించిన ఉత్సాహంతో తలపెట్టిన పనులు వేగంగా పూర్తి చేస్తారు. ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజూ సూర్యారాధన చేయడం మంచిది.

కన్యా రాశి : సూర్యుని నక్షత్ర సంచారం వల్ల లాభపడుతున్న మరో రాశి కన్యా రాశి. ఈ సూర్య సంచారం వీరికి ఊహించని శుభఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన, వాయిదా పడిన పనులలో ఆటంకాలు తొలగి వేగవంతంగా పూర్తవుతాయి. ముఖ్యమైన పనులన్నీ సజావుగా సాగిపోతాయి. ఉద్యోగులు నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. పదోన్నతులకు అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి లభించడంతో మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజూ ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం వల్ల కార్యజయం సిద్ధిస్తుంది.

వృశ్చిక రాశి : సూర్యుని నక్షత్ర సంచారం వల్ల వృశ్చిక రాశి వారికి అద్భుతమైన యోగం సిద్ధించనుంది. సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పుతో వృశ్చిక రాశి వారి జీవితాల్లో సువర్ణ అధ్యాయం మొదలవుతుందని చెప్పవచ్చు. రాహువు నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం వీరికి ఉన్న ధన సంబంధిత సమస్యలన్నింటినీ మటుమాయం చేస్తుంది. పాత అప్పులు తీరిపోవడమే కాకుండా, పెండింగ్‌లో ఉన్న ఆర్థిక వివాదాలకు శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుంది. కుటుంబంలో గత కొంతకాలంగా ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయి బంధుత్వాలు మరింత బలపడతాయి. కుటుంబంలో ఆనందం, ప్రశాంతత వెల్లివిరుస్తాయి. కుటుంబ బంధాలు బలపడతాయి. ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజూ సూర్యాష్టకం పఠించడం మరిన్ని శుభాలను చేకూరుస్తుంది.

కుంభ రాశి : సూర్యుని నక్షత్ర సంచారం కుంభ రాశి వారికి అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తుంది. వీరి కెరీర్‌లో ఊహించని పురోగతి ఉండబోతోంది. జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలనే ఆశయం నెరవేరుతుంది. దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి సరికొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం లేదా ఊహించని మార్గాల నుంచి ఆదాయం వచ్చే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. జీవితంలో రాబోయే సానుకూల మార్పులను ఆనందంగా ఆహ్వానించండి. బంధు మిత్రులతో వివాదాలు తొలగుతాయి. బంగారు భవిష్యత్తును ఎదురు చూస్తోంది. ఆర్థికంగా ఒక సువర్ణావకాశం అందుకుంటారు. ఈ అవకాశంతో మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపవుతుంది. ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజూ సూర్యునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం వలన కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం కలుగుతుంది.

జ్యోతిష్య శాస్త్రాన్ని అనుసరించి, సూర్యుని నక్షత్ర గమనం ఆధారంగా సూచించిన ఈ ఫలితాలు సమూహానికి సంబంధించినవిగా గమనించాలి. ఖచ్చితమైన ఫలితాల కోసం వ్యక్తిగత జాతకాలు సరిచూసుకోవడం మంచిది.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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