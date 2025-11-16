వృశ్చిక రాశిలో సూర్య సంక్రమణం- ఆ నాలుగు రాశులు వారికి ఊహించని శుభ ఫలితాలు!
వృశ్చిక సంక్రమణం - ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం
Published : November 16, 2025 at 2:57 AM IST
Vrischika Sankranti 2025 : సూర్యుడు ప్రతి నెల తన గమనాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. ఒక్కో నెలలో ఒక్కో రాశిలోకి సూర్యుడు సంచారం చేస్తుంటాడు. సూర్య సంచారాన్ని సూర్య సంక్రమణంగా వ్యవహరిస్తారు. సూర్యుడు ఏ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తే ఆ రాశి పేరుతో సంక్రమణం జరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 16 వ తేదీ ఆదివారం సూర్యుడు తులా రాశి నుంచి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సూర్యుని వృశ్చిక సంక్రమణం ద్వాదశ రాశులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుని వృశ్చిక సంక్రమణం ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం చూపించినప్పటికీ ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారు అత్యంత శుభ ఫలితాలు అందుకోనున్నారు. నవంబర్ 16 సూర్యుడు తులా రాశి నుంచి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని రాశుల వారికి పట్టినదల్లా బంగారమే కానుంది. ఆ రాశులేవో చూద్దాం.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి సూర్య సంచారం అద్భుతమైన యోగాలను మోసుకొస్తుంది. ఈ రాశి వారికి సూర్య సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం ఉంటాయి. ఆర్థికంగా గొప్ప శుభ యోగాలున్నాయి. భూ, గృహ యోగాలున్నాయి. సంపద వృద్ధి చెందుతుంది. రుణభారం తగ్గుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. విద్యార్థులకు విదేశీయానం కల నెరవేరుతుంది. సర్వత్రా అనుకూలత ఉంటుంది. వీరు ప్రతిరోజూ ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేయడం శుభప్రదం.
కుంభ రాశి:
సూర్యుని వృశ్చిక సంక్రమణం వలన ప్రయోజనం పొందే మరొక రాశి కుంభ రాశి. ఈ రాశి వారు ఇప్పటి వరకు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. వీరికి ఇక శుభ సమయం మొదలైనట్లే! చేపట్టిన పనులన్నీ దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. చాలా రోజులుగా పెండింగ్ లో ఉన్న వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా పూర్తవుతాయి. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులు స్వల్ప కాలంలో అధిక లాభాలు ఆర్జిస్తారు. కుటుంబ సౌఖ్యం, నూతన వాహనయోగం ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల నుంచి అధిక లాభాలు పొందుతారు. విద్యార్థులు మంచి విజయాలు సొంతం చేసుకుంటారు. ఈ రాశి వారు ప్రతి రోజు సూర్యాష్టకం పఠించడం మంచిది.
మకర రాశి:
సూర్యుని వృశ్చిక సంక్రమణంతో లాభపడే మరొక రాశి మకర రాశి. మకర రాశి వారికి శుభప్రదమైన భవిష్యత్తు గోచరిస్తోంది. ఇంటా బయట గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కీర్తి ప్రతిష్టలు వ్యాపిస్తాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. అధికారుల అందండలు ఉంటాయి. వ్యాపారులు మంచి లాభాలు గడిస్తారు. ఊహించని ధనసంపదలు కలిసివస్తాయి. ఖర్చులు తగ్గి ఆదాయం పెరగడంతో ఆనందంగా ఉంటారు. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. విద్యార్థులు కృషికి తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజూ సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వలన మంచి జరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి:
సూర్యుని సంక్రమణం వృశ్చిక రాశిలోనే జరుగనుంది కాబట్టి వృశ్చిక రాశి వారు అత్యంత శుభ ఫలితాలు అందుకోనున్నారు. ఈ రాశి వారికి ఆదాయం క్రమంగా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పట్టిందల్లా బంగారం కానుంది. వీరి ఆశయాలు, కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగులు అద్భుతంగా రాణిస్తారు. వృత్తి నిపుణులు, వ్యాపారులు అంచనాలకు మించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. సంపదలు రెట్టింపు అవుతాయి. కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి శుభ సమయం. విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యావకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజూ సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇవ్వడం శుభకరం. జ్యోతిష్య శాస్త్ర ఆధారంగా గణించిన ఈ ఫలితాలు సామూహికమైనవని గుర్తించాలి. ఖచ్చితమైన ఫలితాలు కోసం వ్యక్తిగత జాతకాన్ని అనుసరించడం శ్రేయస్కరం. శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.