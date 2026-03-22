సూర్య నమస్కారం విశిష్టత- ఆరోగ్యం, జ్ఞానంతోపాటు అష్టైశ్వర్యాలు కూడా!
సూర్య నమస్కారం వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ, ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు!- రోజూ ఉదయం ఇలా చేస్తే ఆయురారోగ్యాలు, అష్టైశ్వర్యాలు మీ సొంతం!
Published : March 22, 2026 at 4:00 AM IST
Sun Salutation Significance : సనాతన సంప్రదాయం ప్రకారం ఆదివారం ఆదిత్యుని ఆరాధనకు విశిష్టమైనది. నిజానికి వేదకాలం నుంచి సూర్యారాధన ఉందని శాస్త్రాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యనారాయణుడు లేకుంటే లోకాలన్నీ అంధకారంలో మునిగి పోతాయి. చీకటి అంటే అజ్ఞానం. అజ్ఞానమనే తిమిరం నుంచి జ్ఞానమనే కాంతి వైపు పయనించడానికి సూర్యుని కిరణాలే ఆధారం. ఆదివారం అంటే సెలవు దినమని అనుకుంటాం కానీ ఈ రోజు చేసే సూర్య ఆరాధన సకల దేవతల ఆరాధన అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా సూర్య ఆరాధనకు అంతటి విశిష్టత ఎలా వచ్చింది? అసలు సూర్యుని పుట్టు పూర్వోత్తరాలేంటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్యేత్!
సూర్యుడు ఆరోగ్య ప్రదాత అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఆదివారం రోజు చేసే సూర్యారాధన అనంత పుణ్యఫలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. దేవతలు సైతం సూర్యుని ఆరాధిస్తారని మనకు పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు యుద్ధంలో జయం పొందడానికి ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేసిన సంగతి తెలిసిందే! ఇలా దేవతలచేత కూడా పూజలందుకునే సూర్యుని వృత్తాంతం గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
సంక్రమణ తర్పణాలు ఇందుకే!
కశ్యప మహర్షి అదితి దంపతుల సంతానం సూర్యభగవానుడు. అందుకే సూర్యునికి ఆదిత్యుడు అని, కశ్యపాత్మజుడు అని పేర్లున్నాయి. పూర్వం సత్యవ్రతుడనే రాజు తపస్సు చేసి సూర్యుడిని మెప్పించాడు. తత్ఫలితంగా ఆయనకు సంజ్ఞాదేవికి సూర్యుడు పుత్రుడిగా జన్మించాడు. ఈయనకు వివస్వతుడు, వైవస్వతుడనే పేర్లున్నాయి. ఈ పేరుతోనే మనం శుభకార్యాల్లో సంకల్పం చెప్పుకునే వైవస్వత మన్వంతరం ఏర్పడిందని అంటారు. ఈ వైవస్వతుని శ్రాద్ధ దేవునిగా కూడా ఆరాధిస్తారు. అందుకే రథసప్తమి, సూర్య సంక్రమణం వంటి పర్వదినాల్లో పితృదేవతలకు శ్రాద్ధ తర్పణాలు విడిచిపెట్టే ఆచారం మొదలైంది.
పురాణ పురుషులచే పూజలందుకున్న సూర్యుడు
మన పురాణాల ప్రకారం శ్రీకృష్ణుని కుమారుడైన సాంబునికి శాపవశాత్తూ కుష్టు వ్యాధి సోకితే ఆయన సూర్యుని ఆరాధించి కుష్టు వ్యాధి నుంచి ఉపశమనం పొందినట్లు తెలుస్తోంది. సాంబుడు సూర్యుని ఆరాధించిన సాంబ కుండాన్ని ఇప్పటికి కాశీలో దర్శించుకోవచ్చు. అనంతరం సాంబుడు కోణార్క్లో సూర్య దేవాలయం నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టాడని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఇంద్రుని గర్వభంగం
ఒకసారి ఇంద్రుడు కైలాసంలో శివ దర్శనానికి వెళ్లి నంది అనుమతి లేకుండానే శివుని దర్శించుకోవాలనుకున్నాడు. అయితే ఈ ప్రయత్నంలో ఇంద్రునికి ఒళ్లంతా గాయాలవుతాయి. అప్పుడు ఇంద్రుని ప్రార్థనలతో శాంతించిన నంది సూర్యుడిని ఆరాధిస్తే ఫలితం ఉంటుందని చెప్పగా అలాగే సూర్యుని పూజించి ఉపశమనం పొందాడు. అరసవిల్లిలో సూర్య దేవాలయాన్ని నిర్మించాడు. అలాగే మహాభారతంలో ధర్మరాజు సూర్యుని ఆరాధించి అక్షయ పాత్రను పొందినట్లుగా భారతంలో వివరించి ఉంది. ఈ ఘట్టానికి సాక్ష్యంగా ఈనాటికి కాశీలో ద్రౌపది ఆరాధించిన ద్రౌపదాదిత్యుని దర్శించుకోవచ్చు.
శమంతక మణి
సత్రాజిత్తు సూర్యుని ఆరాధించే శమంతక మణి పొందినట్లుగా స్కంద పురాణంలో వివరంగా ఉంది. ఈ ఘట్టాన్ని మనం వినాయక చవితి కథలో కూడా చదువుకుంటాం.
పాపరాశి ధ్వంసం
మిగిలిన దేవుళ్లను చూడాలంటే మానవులకు సాధ్యం కాదు. కఠోరమైన తపస్సులు చేసే మహర్షులకు మాత్రమే ఇది సాధ్యం! కానీ పండితుల నుంచి పామరుల వరకు ప్రతిరోజూ తూర్పున దర్శించుకునే ప్రత్యక్ష దైవం సూర్యభగవానుడు. ప్రతిరోజూ తూర్పున ఉదయించే సూర్యుని దర్శించి నమస్కరిస్తే చాలు సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని శాస్త్రవచనం.
నమస్కార ప్రియుడు
సూర్యుడు నమస్కార ప్రియుడు. సూర్యునికి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తే చాలు ప్రీతి చెందుతారు. సూర్య నమస్కారాలు చేస్తే చాలు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదిస్తాడు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేస్తే చాలు అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధింపజేస్తాడు.
జ్ఞానప్రదాత
పవన సుతుడు హనుమంతుడు సూర్యుని వద్ద శిష్యరికం చేసి వేదాలు, ఉపనిషత్తులలో పాండిత్యం సంపాదించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యునికి ప్రతిరోజూ నమస్కరిస్తే చాలు జ్ఞానం, ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు, మోక్షం అన్ని లభిస్తాయి. ప్రత్యేకించి ఆదివారం రోజు చేసే సూర్య ఆరాధన అనంత పుణ్యఫలాన్ని అందిస్తుంది. మనం కూడా ప్రతి ఆదివారం సూర్యుని ఆరాధిద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ ఆదిత్యాయ నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.