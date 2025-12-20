పుష్య మాసంలోని పండుగలు, పుణ్య తిథులు ఇవే!
శనిదేవుని ప్రీతికరమైన మాసం పుష్య మాసం- పండుగలు, పుణ్యతిథులు ఇవే!
Published : December 20, 2025 at 5:15 AM IST
Pushya Month Dates In 2025 : దుర్గా దేవికి ఇష్టమైన మాసం ఆశ్వయుజం, శివుడికి ప్రీతికరమైన మాసం కార్తికం, విష్ణువుకు ప్రీతికరమైన మాసం మార్గశిరం అయితే శనిదేవుని ప్రీతికరమైన మాసం పుష్య మాసం. ఈ మాసమంతా శని భగవానుని ఆరాధించిన వారి పట్ల శని ప్రీతి చెంది వరాలు కురిపిస్తాడని శాస్త్రవచనం. ఇంతటి విశిష్టమైన పుష్యమాసంలో జరుపుకోనున్న పండుగలు, పుణ్య తిధులు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పుష్య మాసం ఎప్పటి నుంచి?
డిసెంబర్ 21 ఆదివారం నుంచి పుష్యమాసం ప్రారంభమై నూతన సంవత్సరం జనవరి 18 వరకు కొనసాగుతుంది.
పుష్యమాసంలో పండుగలు - పుణ్యతిథులు
- డిసెంబర్ 21, ఆదివారం పుష్య శుద్ధ పాడ్యమి: పుష్య మాసం ప్రారంభం, చంద్రోదయం.
- డిసెంబర్ 25, గురువారం పుష్య శుద్ధ పంచమి: క్రిస్మస్
- డిసెంబర్ 29, సోమవారం పుష్య శుద్ధ దశమి: తిరుపతి శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి సన్నిధిని తెప్పోత్సవం ప్రారంభం
- డిసెంబర్ 30, మంగళవారం పుష్య శుద్ధ ఏకాదశి: ముక్కోటి ఏకాదశి, వైకుంఠ ద్వార దర్శనం, తిరుమల శ్రీవారి స్వర్ణ రథోత్సవం.
- డిసెంబర్ 31, బుధవారం పుష్య శుద్ధ ద్వాదశి: శ్రీ కూర్మ ద్వాదశి, తిరుమల శ్రీ స్వామి పుష్కరిణి తీర్థ ముక్కోటి, తిరుమల శ్రీవారి చక్రస్నానం
- జనవరి 1, గురువారం, పుష్య శుద్ధ త్రయోదశి: ఆంగ్లసంవత్సరాది
- జనవరి 3, శనివారం, పుష్య శుద్ధ పౌర్ణమి: పౌష్య పౌర్ణమి, శాకాంబరీ పౌర్ణమి, తిరుపతి శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి సన్నిధిని ఆరుద్ర దర్శన మహోత్సవం
- జనవరి 4, ఆదివారం, పుష్య బహుళ పాడ్యమి: తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిని ప్రణయ కలహ మహోత్సవం
- జనవరి 6 మంగళవారం, పుష్య బహుళ చవితి: సంకటహర చతుర్థి
- జనవరి 11 ఆదివారం, పుష్య బహుళ అష్టమి: ఉత్తరాషాఢ కార్తె ప్రారంభం
- జనవరి 12 సోమవారం, పుష్య బహుళ నవమి: స్వామి వివేకానంద జయంతి
- జనవరి 14 బుధవారం, పుష్య బహుళ ఏకాదశి: మతత్రయ ఏకాదశి, భోగి పండుగ
- జనవరి 15 గురువారం, పుష్య బహుళ ద్వాదశి: ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభం, మకర సంక్రమణం, మకర సంక్రాంతి, పెద్ద పండుగ.
- జనవరి 16 శుక్రవారం, పుష్య బహుళ త్రయోదశి: కనుమ పండుగ, వీరవాసరం కోట సత్తెమ్మ అమ్మవారి జాతర.
- జనవరి 17 శని వారం పుష్య బహుళ చతుర్దశి: ముక్కనుమ, మాస శివరాత్రి, ప్రదోష వ్రతం, సావిత్రి గౌరీ వ్రతం.
- జనవరి 18 ఆదివారం, పుష్య బహుళ అమావాస్య: చొల్లంగి అమావాస్య, ఈ రోజుతో పుష్య మాసం సమాప్తం అవుతుంది.
శని ప్రీతి పుష్య మాసంలో శాస్త్రంలో చెప్పిన విధంగా పండుగలు జరుపుకుందాం. పుణ్య తిథులు ఆచరిద్దాం.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం