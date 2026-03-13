తలుపులు లేని ఆలయం- 24 గంటలు దర్శనమిచ్చే సూళ్లూరుపేట చెంగాళమ్మ తల్లి- విశేషాలివే!
సూళ్లూరుపేట చెంగాళమ్మ తల్లి విశిష్టత మీ కోసం!
Published : March 13, 2026 at 4:01 AM IST
Chengalamma Thalli Temple : మన దేశంలో ఎన్నో ఆలయాలు. ఒక్కో ఆలయం వెనుక ఒక్కో అద్భుతమైన చరిత్ర దాగి ఉంటుంది. వాటిల్లో కొన్ని ఆలయాల చరిత్ర వింటే ఆశ్చర్యంతో పాటు ఒళ్లు గగుర్పొడుస్తుంది. అలాంటి ఒక మహిమాన్వితమైన ఆలయం ఆంధ్ర, తమిళనాడు సరిహద్దులో ఉంది. భక్తులు 24 గంటలు తనను దర్శించుకోవడానికి వీలుగా ఆ తల్లి తన ఆలయానికి తలుపు పెట్టవద్దని ఆదేశించింది. ఇంతకూ ఆ ఆలయం ఎక్కడుంది? ఆలయ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
చెంగాళమ్మ దేవాలయం ఎక్కడుంది?
ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు సరిహద్దులో ఉన్న సూళ్లూరుపేట లో చెంగాళమ్మ తల్లి భక్తుల పాలిట కల్పవల్లిగా వెలసి ఉంది. ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఆలయం సూళ్లూరుపేట రైల్వే స్టేషన్కి ఒకటిన్నర కి.మీ దూరంలో ఉంది. ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చే భక్తులతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రమైన తమిళనాడు నుంచి కూడా చెంగాళమ్మ దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. గతంలో ఈ ప్రాంతాన్ని శుభ గిరి అనేవారు ఈ శుభ గిరికి పశ్చిమాన కాళంగి నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. చెంగాళమ్మ తల్లి ఇక్కడ స్వయంభువుగా వెలసినట్లు ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
స్థల పురాణం
కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం ఒక రోజున యీ కాళంగి నదీ తీరానికి ఒక రాతి విగ్రహం కొట్టుకుని వచ్చింది. అక్కడ ఉన్న కొందరు పశువుల కాపరులు ఆ విగ్రహాన్ని చూసి,ఆ విషయాన్ని గ్రామ పెద్దలకి చెప్పగా వారు వచ్చి చూసి అది అమ్మవారి విగ్రహం అని తెలుసుకున్నారు. తరువాత గ్రామ పెద్దలందరు కలసి ఆ విగ్రహాన్ని గ్రామంలోనికి తీసుకువచ్చి ప్రతిష్ఠించి, ఆలయం నిర్మించాలనుకున్నారు. బాగా రాత్రి కావడంతో ఉదయాన్నే ఆలయ నిర్మాణం సంగతి చర్చించాలని నిర్ణయించుకుని అందరూ తమ తమ ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు.
మహాద్భుతం
ఆ రాత్రి ఒక వింత జరిగింది. నదీ తీరాన శయన భంగిమలో వున్న ఆ అమ్మవారి విగ్రహం లేచి దక్షిణ ముఖంగా నిలబడింది. మరునాడు వచ్చి చూసిన గ్రామస్థులకు, విగ్రహం నిలబడి ఉండటం ఆశ్చర్యం కలిగించింది. వారందరు కలిసి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని గ్రామం లోపలికి తీసుకుని వెళ్లడానికి ఎంతో ప్రయత్నించారు కాని విగ్రహాన్ని ఒక్క అడుగు కూడా కదల్చ లేకపోయారు. చివరకు నిస్పృహతో ఆ విగ్రహాన్ని అక్కడే వదిలి జనం ఎవరి దారిన వారు వెళ్లిపోయారు.
చెంగాళమ్మ స్వప్న సాక్షాత్కారం
ఆ రోజు రాత్రి అమ్మవారు ఆ గ్రామ పెద్దకు స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించి తాను ఉన్న ప్రదేశంలో నిలబడి ఉన్నట్లు తనకి ఆలయం నిర్మించమని ఆదేశించింది. అమ్మవారి ఆదేశం మేరకు గ్రామస్థులందరూ కలిసి విరాళాలు పోగు చేసి అమ్మవారికి ఆలయ నిర్మాణం చేశారు. అమ్మవారు మహిషాసురమర్దిని రూపంలో కొలువై ఉన్నందున అమ్మవారిని కాళీ స్వరూపంగా పూజిస్తారు. దక్షిణ ముఖంగా ఉన్నందున దక్షిణ ముఖ కాళీ అని పూజించేవారు. ఇక తమిళనాడు భక్తులు అమ్మవారు అద్వితీయ సౌందర్యంతో ఉన్నందున ద్రావిడ భాషలో శెంగాళీ అమ్మన్ అని కీర్తించసాగారు. అదే కాలక్రమేణా చెంగాళమ్మగా చెంగాళమ్మ పరమేశ్వరిగా రూపాంతరం చెందింది.
చెంగాళమ్మ మహాత్యాలు ఎన్నో!
చెంగాళమ్మ మహత్యాలు అనేకం. ఆ రోజుల్లో ఆ ప్రాంతానికి చెందిన వర్తకులు, అలాగే చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు చెందిన వర్తకులు కూడా ఎక్కువగా అప్పటి మద్రాసు నగరానికి వచ్చి తమ వ్యాపార కార్యకలాపాలు పూర్తిచేసుకుని తిరిగి సాయంత్రానికి తమ ఊరికి చేరుకునేవారు. వాళ్ళు మార్గమధ్యంలో ఉన్న సూళ్ళూరుపేటలో కొంతసేపు ఆగి విశ్రాంతి తీసుకుని తమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించేవారు.
మిరియాల వ్యాపారులకు బుద్ధి చెప్పిన చెంగాళమ్మ
ఒకసారి కొందరు మిరియాల వ్యాపారాలు సూళ్లూరుపేటలో ఆగి విశ్రాంతి తీసుకుంటుండగా, ప్రక్కనే ఉన్న ఒక గుడిసెలో నుంచి ఒక వృద్ధురాలు వర్తకుల వద్దకు వచ్చి వణికే గొంతుకతో, తనకు చాలా జలుబు, తల నెప్పిగా ఉందని, కొంచెం మిరియాలు ఇస్తే కషాయం చేసుకుని త్రాగుతాను అని అడిగింది. కానీ ఆ వర్తకులు వృద్ధురాలికి కాసిన్ని మిరియాలు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడక, మూటలో ఉన్నవి మిరియాలు కావని చోళ్ళు అని అబద్దం చెప్పారు. అప్పుడు ఆ వృద్ధురాలు 'సరే, అవి చోళ్ళే అవుతాయి లే!' అని అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయింది.
వ్యాపారులకు కనువిప్పు
మరుసటి రోజు వ్యాపారులు మద్రాసు వెళ్లి అంగళ్లలో మూటలు విప్పగానే, వాటిలో మిరియాలకి బదులు చోళ్లు కనిపించాయి. తమ తప్పు తెలుసుకున్న ఆ వర్తకులు తిరిగి చెంగాళమ్మన్ ఆలయానికి వచ్చి తమ తప్పును క్షమించమని చెంగాళమ్మ అమ్మవారిని వేడుకున్నారు. ఆ రోజు రాత్రి అమ్మవారు వర్తకుల నాయకుని కలలో కనబడి, మీ నిజాయితీ పరీక్షించడానికి ఈ లీల చేశాను. ఇక మీద అబద్ధాలు చెప్పక మంచితనంతో నీతి నిజాయితీలతో ఉండమని హెచ్చరించి మరల మూటలలోని చోళ్లను, మిరియాలుగా మార్చి అనుగ్రహించింది.
చెంగాళమ్మకు స్వర్ణ మిరియాల హారం
ఈ మహిమను గురించి విన్న అప్పటి వెంకటగిరి రాజా గారు చెంగాళమ్మ అమ్మవారి ఆలయానికి వచ్చి అమ్మవారికి, బంగారంతో చేయించిన మిరియాల హారం, దానితోపాటు అనేక విలువైన కానుకలు సమర్పించారు. అదే సమయంలో మద్రాసులోని వర్తకులంతా విరాళాలు సేకరించి అమ్మవారికి బ్రహ్మాండమైన ఆలయాన్ని నిర్మించారు. అమ్మవారి మెడలో ఆ మిరియాల హారం యీనాటికీ ధగధగా మెరుస్తూ దర్శనమిస్తుంది.
అంధుడిగా మారిన దొంగ
ఒక శుక్రవారం రోజున చెంగాళమ్మ ఆలయంలో మరో మహిమ జరిగింది. ఆ రోజున ఆలయంలో ఒక దొంగ దూరాడు. వాడి దృష్టి అమ్మవారి నగల మీద పడింది. ఆ రాత్రి పూజారి ఆలయం నుంచి వెళ్లిపోగానే, దొంగ అక్కడ ప్రమిదలో వెలుగుతున్న దీపాన్ని ఆర్పి వేసి అమ్మవారి ఆభరణాల మీద చెయ్యి వేశాడు. వెంటనే హఠాత్తుగా ఒక అద్భుతమైన వెలుగు వెలిగింది. అమ్మవారి కళ్ల నుంచి వెలువడిన కోపాగ్ని జ్వాలల ప్రభావానికి ఆ దొంగకు కళ్లు పోయాయి. అతను అక్కడికక్కడే స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు.
అమ్మవారి భక్తుడిగా మారిన దొంగ
మరునాడు పొద్దున్నే పూజారులు, భక్తులు ఆలయానికి రాగానే, అక్కడ పడిఉన్న దొంగను చూసి బంధించి విచారించారు. ఆ దొంగ ఆ రాత్రి జరిగిందంతా చెప్పి దుఃఖించాడు. దొంగ తన తప్పు క్షమించమని వేడుకుని, అమ్మవారిని భక్తితో ప్రార్ధించాడు. కరుణామయి అయిన అమ్మవారు ఆ దొంగకి చూపు ప్రసాదించి అతని దుర్గుణాలను మార్చి తన భక్తునిగా చేసుకుంది.
తలుపులు పెట్టవద్దని కోరిన చెంగాళమ్మ
ఈ సంఘటన తరువాత ఆలయాధికారులు ఆలయానికి తలుపులు ఏర్పాటు చేయాలని సంకల్పించి తలుపులు తయారు చేయించారు. అప్పటికే ఆలస్యం కావడంతో మరునాడు తలుపులు బిగిద్దామని అక్కడ ఉన్న వృక్షానికి తలుపు ఆనించి పెట్టి ఇంటికి వెళ్లిపోయారు. ఆ రాత్రి ఆ ఆలయ పూజారి కలలో అమ్మవారు కనపడి 'ఈ ఆలయం అన్నివేళలా భక్తులతో యాత్రీకుల తో నిండి ఉంటుందని, ఆలయానికి తలుపులు అనవసరమని తనను ఎలా కాపాడుకోవాలో తనకి బాగా తెలుసునని' పలికి అంతర్ధానమైపోయింది.
వృక్షంలో ఐక్యమైన తలుపులు
మరునాడు ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులకు ఒక వింత కనపడినది. వృక్షానికి ఆనించి ఉన్న తలుపులు వృక్షంలో ఐక్యమైపోయాయి. ఇప్పటికీ ఆ వృక్షం చెంగాళమ్మ వృక్షంగా పూజలందుకుంటోంది. ఈనాటికీ ఆ ఆలయానికి తలుపులు లేనే లేవు. ఆలయం ప్రాంగణంలో ఒక శూలాన్ని కూడా దర్శించవచ్చు. ఆ శూలాన్ని పసుపు కుంకుమలతో చందనంతో అలంకరించి నిమ్మకాయలు గుచ్చి అమ్మవారి స్వరూపం గా భావించి పూజిస్తారు. ఆ శూలాన్ని స్పృశించి ప్రార్ధిస్తే, మనసులోని కోరిక నెరవేరుతుందని భక్తుల నమ్మకం. ప్రతినిత్యం 365 రోజులు, 24 గంటలు అమ్మవారి ఆలయం పూజలు, ఆరాధనలు, భక్తుల రద్దీతో కళకళలాడుతూ ఉంటుంది. సత్యమైన దేవతగా, భక్తుల పాలిట కల్పవల్లిగా పూజలందుకుంటున్న చెంగాళమ్మ తల్లిని మనం కూడా దర్శించి తరిద్దాం. ఓం శ్రీ చెంగాళమ్మ పరమేశ్వరి దేవ్యై నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.