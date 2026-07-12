మహాభారతంలో త్యాగధనుడు సుగంధుడు! ఆదిశేషుని కుమారుడైన ఈ మహానాగుడి గొప్పతనం తెలుసా?
మహాభారతంలో ఆదిశేషుని కుమారుడైన సుగంధుడు సద్గుణాలు- ఈ మహోన్నత నాగుడి జీవితం, జనమేజయుని సర్పయాగంలో ఆయన త్యాగం, మనకు అందించే ఆధ్యాత్మిక సందేశం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం!
Published : July 12, 2026 at 3:32 AM IST
Mahabharata Sugandha Naga Significance : దివ్యమైన సువాసన, అపారమైన ప్రశాంతత కలిగిన ఒక మహోన్నత ఆత్మ!
ఆదిశేషుని మహోన్నత వంశావళిలో తన పేరులోనే దైవత్వాన్ని నింపుకుని, మహాభారతంలో ప్రత్యేకంగా కీర్తించిన ఆదిశేషుని పుత్రుడు 'సుగంధుడు'.
మహాభారతం వెల్లడించిన అరుదైన నాగ రహస్యం!
సాధారణంగా పాములు అనగానే మనకు ఒక రకమైన భయం, వాటిలో దాగివుండే విషపూరితమైన స్వభావమే గుర్తొస్తాయి. కానీ, దానికి పూర్తిగా భిన్నంగా, తన పవిత్రమైన గుణాలతో చుట్టుపక్కల వాతావరణాన్నే పవిత్రం చేసిన ఒక మహోన్నత నాగ యువరాజు గురించి మహాభారతం పేర్కొంటుంది. ఆయనే ఈ సుగంధుడు! ఇంతకూ మహాభారతం అంతగా కొనియాడిన ఈ సుగంధుడు ఎవరు? ఆయన పుట్టు పూర్వోత్తరాలేంటో చూద్దాం.
ఎవరీ సుగంధుడు?
మహాభారతంలోని 'ఆది పర్వం' కథనాల ప్రకారం, ఆదిశేషుని పుత్రుల్లో అమితమైన తపోశక్తి, సాత్విక గుణం కలిగినవాడిగా సుగంధుడు వర్ణించారు. 'సుగంధుడు' అనే పేరుకు 'మంచి సువాసన గలవాడు' లేదా 'సద్గుణాల పరిమళాన్ని వెదజల్లేవాడు' అని అర్థం. తన తండ్రి ఆదిశేషుని వలెనే, ఆయన అంతరంగంలోని ఆధ్యాత్మిక పవిత్రత, తపోనిష్ఠ ఆయన సమగ్ర వ్యక్తిత్వంలో ఒక దివ్యమైన ప్రకంపనగా ఆరాగా వ్యక్తమయ్యేది. అందుకే సుగంధుడు సార్ధక నామధేయుడయ్యాడు.
సుగంధుని మహోన్నత వ్యక్తిత్వ విశేషాలు
సుగంధుడు పేరుకు తగ్గట్లే మహోన్నతమైన వ్యక్తిత్వంతో, సుగుణాలతో ప్రకాశిస్తుండేవాడు. ఆయన సుగుణాల్లో మచ్చుకు కొన్ని తెలుసుకుందాం.
వాతావరణాన్ని పవిత్రం చేసే గుణం
నాగ వంశంలోని కొన్ని సర్పాలు తమ కోపంతో, విషపూరిత శ్వాసతో అడవులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసేవి. కానీ, సుగంధ నాగుడు తపస్సు చేసిన ప్రదేశం మాత్రం ఆయన తపోశక్తి వల్ల ఎలాంటి దుష్టశక్తులు చేరలేక, చూసేవారి మనస్సుకు ప్రశాంతతను ఇచ్చే దివ్యత్వంతో విలసిల్లుతుండేది.
అహింస, శాంతం
సుగంధుడు తన తండ్రి ఆదిశేషుని లాగే కోపాన్ని పూర్తిగా జయించిన శాంత స్వరూపుడు ఈయన. ఇతర జీవులకు హాని చేయకపోవడం, బాధించకపోవడం, అహింస అనే ధర్మాన్ని తన జీవితాంతం అత్యంత నిష్ఠతో ఆచరించాడు.
రుషుల ప్రేమాభిమానాలు పొందినవాడు
సుగంధ నాగుడు అడవుల్లో యజ్ఞయాగాలు చేసే మునివులకు, భగవదారాధనలో మునిగిపోయే వారికి ఎటువంటి అసుర శక్తుల వల్ల అంతరాయం కలగకుండా, తన తపోశక్తితో రక్షణ కవచంగా నిలిచాడు. అందుకే ఆయన రుషుల ప్రేమాశీస్సులను అమితంగా పొందాడు.
మహాభారత జనమేజయ సర్పయాగం
పాండవ వంశానికి చెందిన కురు రాజు జనమేజయుడు తన తండ్రి అయిన 'పరీక్షిత్తు' మరణానికి కారణమైన 'తక్షకుడు' అనే సర్పంపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి భయంకరమైన సర్పయాగాన్ని నిర్వహిస్తాడు. సర్పజాతిని అంతం చేయడం కోసం జరిగిన ఈ 'సర్ప సత్ర' అనే సర్పయాగం మహా క్రతువులో, మంత్ర శక్తుల ప్రభావంతో ఆకర్షితులై ఎన్నో సర్పాలు అగ్నికి ఆహుతి అవుతాయి. అలా అగ్ని ఆహుతి అయిన ఉత్తమ నాగ ప్రముఖుల జాబితాలో సుగంధుని పేరు కూడా మహాభారతంలో స్పష్టంగా పేర్కొని ఉంది. చివరకు ఆస్తిక మహర్షి, జనమేజయుడిని శాంతింపజేయడంతో ఈ యాగం ఆగిపోయి, తక్షకుడు ప్రాణాలతో బయటపడతాడు.
ఆత్మత్యాగంతో నాగవంశ రక్షణకు బాటలు వేసిన సుగంధుడు
కలలో కూడా ఎవరికీ ఎన్నడూ ఎలాంటి కీడు తలపెట్టని ఇలాంటి పవిత్ర ఆత్మలు ఈ యాగంలో తమను తాము అర్పించుకున్నప్పటికీ, వీరి శాంతం, ధర్మమే తర్వాతి కాలంలో ఆస్తీక ముని ద్వారా మిగిలిన నాగ వంశాన్ని రక్షించడానికి పునాదిగా నిలిచాయి. అందుకే మహా భారతం సుగంధుని ఇంతలా కొనియాడింది.
సుగంధుని జీవితం నేర్పే సత్యం
మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం ఎలా ఉన్నప్పటికీ, మన సద్గుణాలతో ఆ ప్రదేశాన్ని సుగంధ భరితంగా అంటే ఆహ్లాదకరంగా మార్చవచ్చు అనే మహోన్నత జీవిత సత్యాన్ని సుగంధుని జీవితం మనకు ఇచ్చే సందేశం.
ఓం నమో నారాయణాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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