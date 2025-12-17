Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / spiritual

ఈ ఆలయాన్ని ఒక్కసారి దర్శిస్తే చాలు- సిరి సంపదలు రెట్టింపు అవుతాయ్​!

ధనధాన్యాలు ప్రసాదించే కుచేలుని ఆలయం- దీని ప్రత్యేకతలు- ఇక్కడ అటుకులనే ఎందుకు ప్రసాదంగా ఇస్తారో తెలుసా?

Sudama Temple Significance
Sudama Temple Significance (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 17, 2025 at 5:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sudama Temple Porbandar : సాధారణంగా ఇంట్లో ధనధాన్యాలు నిలువ చేసే చోట కొన్ని పవిత్ర వస్తువులను ఉంచడం వల్ల ధనధాన్యాలు వృద్ధి చెందుతాయని అంటారు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మెచ్చిన ఆహార ధాన్యాలు అటుకులు, అవిసె గింజలు అని భాగవతంలో వివరించి ఉంది. అలా పరమాత్మునికి ప్రీతికరమైన అటుకులను ఓ ఆలయంలో ప్రసాదంగా పంచి పెడతారు. ఈ ప్రసాదాన్ని భక్తితో ఇంట్లో దాచుకుంటే ధనధాన్యాలు వృద్ధి చెందుతాయని విశ్వాసం. ఇంతకూ ఈ ఆలయం ఎక్కడుంది? అక్కడ అటుకులనే ఎందుకు ప్రసాదంగా పంచుతారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

పిడికెడు అటుకులతో అష్టైశ్వర్యాలు
శ్రీకృష్ణుని బాల్య మిత్రుడు సుదాముడు. ఇతను కటిక దరిద్రుడు. కుట్టడానికి కూడా వీలు లేనన్ని చిరుగులు వస్త్రాన్ని ధరించాడు కాబట్టి అతనికి కుచేలుడని పేరు వచ్చింది. కటిక దరిద్రంతో పాటు ఇతనికి బహు సంతానం కూడా! ఒకసారి కుచేలుని భార్య అతనితో 'నీ చిన్ననాటి మిత్రుడు శ్రీకృష్ణుని కలిసి మన దరిద్రం పోయే ఉపాయం తెలుసుకు రమ్మని' సలహా ఇస్తుంది. భార్య ఇచ్చిన అటుకుల మూట కట్టుకుని శ్రీకృష్ణుని దర్శనానికి బయలుదేరుతాడు కుచేలుడు. తీరా శ్రీకృష్ణుని కలిశాక తన మిత్రుని ఆదరణతో తాను వచ్చిన పని మరచి పోతాడు. సర్వం తెలిసిన జగన్నాథుడైన కృష్ణుడు, కుచేలుడు ప్రేమగా తెచ్చిన అటుకులు ఒక పిడికెడు నోట్లో వేసుకుంటాడు. దీంతో కుచేలుని ఇల్లంతా ధనరాశులతో నిండిపోతుంది. తన గ్రామానికి తిరిగి వచ్చిన కుచేలుడు పిడికెడు అటుకులు తీసుకుని అడగకుండానే తనకు ఇంత సంపద ఇచ్చిన కృష్ణునికి మనసారా నమస్కరించుకుంటాడు. పోతన భాగవతంలోని కుచేలోపాఖ్యానంలో ఈ కథ ఉంటుంది.

కుచేలుని ఆలయం
గుజరాత్​లో కృష్ణ భక్తి ఎక్కువ. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుని ఉనికిని తెలిపే అతి ప్రాచీన దేవాలయాలు, కట్టడాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రంలో కృష్ణుని ప్రాణ స్నేహితుడు కుచేలునికి కూడా ఆలయం ఉంది. గుజరాత్ పోరుబందర్​లో కుచేలునికి ఆలయం ఉంది. బాల్య మిత్రులైన సుదాముడు, శ్రీకృష్ణుడు తమ బాల్యంలో ఈ ప్రాంతంలో సాందీపుని గురుకులంలో విద్యను అభ్యసిస్తారు. ఇక్కడే వారివురు ఆటపాటలతో ఆనందంగా గడిపారని ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది.

స్వచ్ఛమైన స్నేహానికి నిర్వచనం
గురుకులం నుంచి బయటికి వచ్చిన తరువాత సుదాముడు చాలా కాలం వరకు కృష్ణుడిని కలుసుకోలేకపోతాడు. భార్యాబిడ్డలను పోషించడానికి ఆయన సతమతమైపోతుంటాడు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో తన పేదరికాన్ని కృష్ణుడికి చెప్పుకోవడానికి బయలుదేరుతూ, ఆయనకి ఇష్టమైన అటుకులు తీసుకుని వెళతాడు సుధాముడు. వాటిని ఇష్టంగా ఆరగించిన కృష్ణుడు ఆయన అడగకపోయినా అపారమైన సిరిసంపదలను ప్రసాదిస్తాడు. గుజరాత్​లో సుదాముని ఆలయం వారి స్వచ్ఛమైన స్నేహానికి నిదర్శనంగా నిలిచిఉంది. ఈ ఆలయ దర్శనం స్నేహధర్మాన్ని స్పష్టం చేస్తూ ఉంటుంది.

ప్రసాదంగా అటుకులు
సుదాముని ఆలయంలో నైవేద్యంగా సమర్పించిన అటుకులను ప్రసాదంగా ఇస్తారు. భక్తులు ఈ ప్రసాదాన్ని తాము కొంత స్వీకరించి, మిగిలిన అటుకులను తమ ఇంట్లో ధనధాన్యాలు గల ప్రదేశంలో ఉంచుతుంటారు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల తమ సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయని వారి విశ్వాసం. ఇది కేవలం నమ్మకం మాత్రమే కాదు నిరూపితమైన సత్యమని భక్తులు భక్తి పారవశ్యంతో చెబుతారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు గుజరాత్​లోని సుదాముని ఆలయాన్ని దర్శించి అటుకుల ప్రసాదాన్ని ఇంటికి తెచ్చుకుని ధనధాన్య ప్రదేశాల్లో ఉంచి అపర కుబేరులైనట్లుగా ఎన్నో ఆధారాలున్నాయి. మనం కూడా ఈ సుదాముని ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. సిరి సంపదలు పొందుదాం!
జై శ్రీకృష్ణ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

PORBANDAR SUDAMA TEMPLE
SUDAMA TEMPLE PORBANDAR HISTORY
SUDAMA MANDIR PORBANDAR TIMINGS
SUDAMA TEMPLE GUJARAT
SUDAMA TEMPLE PORBANDAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.