ఆ ఆలయంలో హనుమ తోకకు వెన్న పూస్తే- కోరిన కోర్కెలు తీరడం ఖాయం!

Hanuman Tail Puja : శ్రీ రామభక్త హనుమంతుని ఆరాధించడం వలన కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం కలుగుతాయని ప్రశస్తి. హనుమాన్ భక్తులు స్వామి పూజలో భాగంగా సింధూర పూజ, ఆకుపూజ, వడమాల సమర్పించడం వంటివి చేయడం తెలిసిందే! అయితే ఒక క్షేత్రంలో హనుమ తోకకు వెన్న పూస్తే అనుగ్రహిస్తాడంట! ఇంతకూ ఈ క్షేత్రం ఎక్కడుంది? ఆ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సుచీంద్రం
దేశవ్యాప్తంగా హనుమాన్ ఆలయాలు ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ కొన్ని మాత్రం చాలా ప్రత్యేకం. సాధారణంగా ఆలయాల్లో హనుమ సింధూర వర్ణం తో ఉండటం చూస్తుంటాం. దక్షిణ భారతంలో అందునా తమిళనాడులో ఆంజనేయస్వామికి అరుదైన ఆలయాలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఒకటి సుచీంద్రం.
సుచీంద్రం ఎక్కడుంది?
తమిళనాడు రాష్ట్రం కన్యాకుమారి జిల్లాలో ఆంజనేయ స్వామి వెలసిన ప్రసిద్ధ క్షేత్రం సుచీంద్రం వెలసి ఉంది.
త్రిమూర్తులు ఒకే ఒకే లింగరూపంలో
సుచీంద్రం లో వెలసిన శివాలయంలో త్రిమూర్తులు ఒక లింగం లో లింగ రూపంలో వెలసి ఉండడం విశేషం. ఈ ఆలయ స్థల పురాణం లో వివరించిన ప్రకారం ఇక్కడ వెలసిన లింగం పై భాగాన విష్ణుమూర్తి మధ్యభాగంలో శివుడు క్రిందిభాగంలో బ్రహ్మదేవుడు వెలసి ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
ఇంద్రునికి శాపవిమోచనం
గౌతమ మహర్షి భార్య అహల్య పై మోహంతో ఇంద్రుడు గౌతముడు ఆశ్రమంలో లేని సమయంలో గౌతముని వలే కపట వేషం తో అహల్యను చేరుతాడు. అదే సమయంలో ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చిన గౌతముడు ఇంద్రుని చూసి శపిస్తాడు. శాపవిమోచనం కోసం ఇంద్రుడు ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు తిరుగుతాడు. చివరకు సుచీంద్రం లో త్రిమూర్తుల శివలింగాన్ని ప్రతిష్టించి సేవించిన తరువాత శాప విమోచనం పొందినట్లుగా ఆలయ స్థల పూర్ణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
హనుమాన్ భారీ విగ్రహం
ఇంతటి మహిమాన్వితమైన ఈ క్షేత్రంలో 18 అడుగుల హనుమంతుడి విగ్రహం కొలువై ఉంటుంది. ఈ విగ్రహాన్ని చూడాలంటే కొంచెం దూరానికి వెళ్లి మాత్రమే చూడాలంట! ఈ హనుమ చాలా మహిమాన్వితుడని ప్రసిద్ధి.
తోకకు వెన్న పూస్తే సంపదలనిచ్చే హనుమ
సాధారణంగా హనుమంతుడి అనుగ్రహాన్ని పొందాలనుకునే వారు స్వామికి సింధూరంతో పూజ చేయించడం, తమలపాకులతో పూజించడం చేస్తుంటారు. కానీ అందుకు భిన్నంగా ఈ క్షేత్రంలో స్వామి వారి తోకకు భక్తులు స్వయంగా 'వెన్నపూస' రాయడం విశేషం. ఇలా హనుమ తోకకు వెన్న రాయడం వెనుక ఉన్న పురాణం గాథ తెలుసుకుందాం.
హనుమ తోకకు నిప్పు పెట్టిన రాక్షసులు
రామాయణం సుందరకాండ లో సీతమ్మ ను కలిసిన హనుమను రాక్షసులు బంధించి రావణాసురుని వద్దకు తీసుకెళ్తారు. దూతను చంపడం ధర్మం కాదు కాబట్టి హనుమ తోక కు నిప్పు పెట్టమని రావణాసురుడు ఆజ్ఞాపిస్తాడు. అప్పుడు రాక్షసులు హనుమ తోక కు నిప్పు పెడతారు.
లంకా దహనం
హనుమ తోకకు నిప్పు పెట్టారని తెలుసుకున్న సీతమ్మ అగ్నిదేవుని ప్రార్ధిస్తుంది. అగ్ని దేవుని అనుగ్రహంతో హనుమ తోకకు పెట్టిన నిప్పు హనుమను ఏ మాత్రం బాధించదు. అప్పుడు హనుమ ఎలాగూ నిప్పు పెట్టారు కదా అని ఆ తోకతో లంకా నగరాన్ని దహించి వేస్తాడు. కానీ హనుమకు మాత్రం అగ్ని దేవుని అనుగ్రహంతో ఎలాంటి బాధ కలగదు.
హనుమ తోకకు వెన్నపూస రాసిన వానరులు
లంకా దహనం తరువాత హనుమ సముద్రాన్ని దాటి శ్రీరాముడు, వానర సైన్యం విడిది చేసిన ప్రాంతానికి తిరిగి వస్తాడు. ఆ ప్రాంతమే ఇప్పటి సుచీంద్రం. అగ్ని హనుమను బాధించకపోయిన హనుమ తోక మాత్రం కొంతమేర కాలిపోతుంది. అది చూసిన వానరులు హనుమకు ఉపశమనం కలిగించడం కోసం ఆయన తోకకు వెన్నపూస రాశారు.
యుగయుగాలుగా
యుగాలు, తరాలు మారినా హనుమ తోకకు వెన్నపూస రాయడం మాత్రం ఈనాటికీ సంప్రదాయంగానే కొనసాగుతోంది. ఈ విధంగా హనుమంతుడి తోకకి వెన్నపూస రాస్తూ ఆయనకి ఉపశమనం కలిగించడం వలన, ఆ స్వామి ఆయురారోగ్యాలను, అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదిస్తాడని భక్తుల విశ్వాసం. మనం కూడా సుచీంద్రం వెళ్ళినప్పుడు హనుమ తోకకు వెన్నపూస రాసి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. జైశ్రీరామ్!
