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సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఇలా పూజిస్తే- సంతానం, సౌభాగ్యం తథ్యం!

సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఆరాధిస్తే సంతాన భాగ్యం, ధైర్యం, శక్తి, శుభఫలితాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం- కుజ, రాహు, కేతు దోషాలకు సంబంధించిన పూజలు, సుబ్రహ్మణ్య వ్రతకల్పం, వెండి సర్ప పూజ వంటి ఆచార విశేషాలు

Subrahmanya Vrata Kalpam
సుబ్రహ్మణ్య స్వామి (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2026 at 4:00 AM IST

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Subrahmanya Vrata Kalpam: సంతాన భాగ్యాన్ని ప్రసాదించే దైవం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. కుజ దోషం, నాగ సర్ప దోషాలు తొలగించే సుబ్రహ్మణ్య వ్రతకల్పం. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన సర్వశక్తులను ప్రసాదిస్తుంది. షణ్ముఖ ఆరాధనతో సర్వ క్లేశాలు, దూరం. సంతాన యోగాన్ని ప్రసాదించే వెండి సర్ప పూజ. సంతానం కోసం, సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఎలా ఆరాధించాలి, సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధన వలన ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కారణజన్ముడు కుమారస్వామి
ఆది దంపతులైన శివపార్వతుల ముద్దుల తనయుడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు కారణజన్ముడు. స్కంద పురాణం ప్రకారం తారకాసుర సంహారం కోసం జన్మించినవాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు. దేవగణానికి సర్వసేనాధిపతిగా పురాణాలు పేర్కొంటున్న కుమారస్వామి సర్వశక్తిమంతుడు. హిరణ్యకశ్యపుని కుమారుడిగా నీముచిని, ఆయన కుమారుడిగా తారకాసురుడిని పేర్కొంటారు. తారకాసురుడు పరమేశ్వరుని గురించి ఘోర తపస్సుచేసి ఆయన ఆత్మ లింగాన్ని వరంగా పొందుతాడు. అంతేకాకుండా ఒక బాలుడి చేతిలో తప్ప అన్యుల వల్ల తనకు మరణం లేకుండా వరం పొందుతాడు.

కుమారస్వామి జననం
తారకుడి బాధలు పడలేక దేవతలు పరమేశ్వరుని ఆశ్రయిస్తారు. కుమారస్వామి వల్ల తారకాసురుని సంహారం జరుగుతుందని దేవతలకు శివుడు అభయమిస్తాడు. కాలాంతరంలో దేవతలకు శివపార్వతుల ముద్దుల తనయుడిగా కుమారస్వామి జన్మించాడు. కుమారస్వామి దేవతలకు సేనానిగా నిలిచి తారకాసురుని సంహరించి దేవతలకు రాక్షస పీడ నుంచి విముక్తి కలిగించాడు.

గ్రహదోషాలు పరిహరించే సుబ్రహ్మణ్యస్వామి
సర్ప రూపుడైన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు కుజునకు అధిష్టాన దైవం. నవగ్రహాల్లో రాహువునకు సుబ్రహ్మణ్యస్వామి, సర్ప మంత్రాలు అధిష్టాన దైవాలు. కొందరు పండితులు కేతు దోష పరిహారానికి కూడా సుబ్రహ్మణ్యస్వామి, సర్ప పూజలు చేయాలంటారు.

ఆర్తత్రాణ పరాయణుడు
సర్వశక్తిమంతుడైన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పిలిచిన వెంటనే పలికే దైవం. ఒక వ్యక్తి దైనందిన జీవితంలో కుజునికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది. కుజుడు మనిషికి శక్తిని, ధనాన్ని ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు. అందువల్ల సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధనచేస్తే అవన్నీ మానవులకు సమకూరుతాయి. అలాగే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు సర్పరూపుడు కావడం వల్ల, సర్పగ్రహాలైన రాహుకేతువులు సుబ్రహ్మణ్య ఆధీనంలో ఉంటారని జ్యోతిష గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. అందువల్ల సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన, సుబ్రహ్మణ్య పూజ సర్వ శుభాలనిచ్చి, రాహు కేతు దోషాలు కూడా పరిహరిస్తుంది.

పగడపు పూజ
సుబ్రహ్మణ్యుని ప్రీతికరమైన మంగళవారంతో శుద్ధ షష్టి, మృగశిర, చిత్త, ధనిష్ఠ వంటి నక్షత్రాల్లో ఓ ఒక్క నక్షత్రమైనా కలిసి వచ్చిన రోజున సుబ్రహ్మణ్య మంత్రం, కుజ మంత్రం జపించాలి. అనంతరం సుబ్రహ్మణ్య కుజులకు అష్టోత్తర, శత నామావళితో పూజ చేయాలి. ఇలా తొమ్మిది రోజులు జపమూ, పూజ చేసి చంద్ర లేదా మోదుగ పుల్లలతో నెయ్యి తేనెలతో తొమ్మిది పర్యాయాలకు తగ్గకుండా హోమం చేసి దాని ఫలితాన్ని మేలు పగడానికి ధారపోసి ఆ పగడాన్ని ధరిస్తే ఎంతటి గ్రహ దోషాలైనా తొలగుతాయని పండితులు చెబుతారు. అలాగే ఈ పూజ వలన కుజ గ్రహ దోష పరిహారం జరిగి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుందంటారు. ఈ పూజ అనంతరం సర్ప సూక్తం లేదా సర్ప మంత్రాలు చదవడం వల్ల మరిన్ని శుభాలు జరుగుతాయి.

కాలసర్ప దోషం తొలగించే సుబ్రహ్మణ్య వ్రతకల్పం
జాతకంలో కాలసర్ప దోషం ఉన్నవారు, కేతు దోషం ఉన్నవారు సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన చేయడం అన్ని విధాలా శ్రేయస్కరం. ఆ స్వామి జపం సర్వ విధాలా మేలు చేస్తుంది. అలాగే రాహు మంత్రం, సుబ్రహ్మణ్య మంత్రం సంపుటి చేసి జపించి సర్ప మంత్రాలు చదువుతూ, పగడాన్ని ధరిస్తే మేలు జరుగుతుంది. ఈ పూజల వల్ల రాహు గ్రహం అనుగ్రహం కలుగుతుంది. అలాగే సంతాన ప్రాప్తి కోసం మహిళలు ఎక్కువగా ఆరాధించే దైవం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు బాలుడి రూపంలో దర్శనమిస్తాడు కాబట్టి, ఆ స్వామి తన రూపంతో బిడ్డలను ప్రసాదిస్తాడని భక్తులు నమ్ముతారు. ఇది ఒక వ్రతంలా భావించి నిష్టగా ఆచరించాల్సి ఉంటుంది.

వెండి సర్ప పూజ
సాధారణంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయాల్లో సంతానం కోసం మహిళలు పూజలు చేయడం చూస్తూ ఉంటాం. సంతానప్రాప్తిని కోరేవారు వెండి సర్పానికి సుబ్రహ్మణ్య, కేతు మంత్రాలతో 21మార్లు పాలతో అభిషేకించి ఆ పాలను సేవిస్తే సత్సంతానం కలుగుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే నాగుల పుట్టకు నమస్కరించి పుట్ట చుట్టూ 21 కానీ, 108 కానీ ప్రదక్షిణలు మండలం అంటే 40 రోజుల పాటు చేస్తే సంతానం కలుగుతుందని అంటారు. అంతేకాదు సర్వశక్తిమంతుడైన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన సర్వ క్లేశాలను దూరం చేసి, సర్వశక్తులను ప్రసాదిస్తుందని అంటారు. నోములు, వ్రతాలు, పూజలకు శ్రేష్ఠమైన ఈ శ్రావణ మాసంలో మనం కూడా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన చేసి సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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