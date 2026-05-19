కాలసర్ప, నాగ దోషాలతో ఇబ్బందులా? ఈ శక్తిమంతమైన పరిహారాలు పాటిస్తే దోష విముక్తి ఖాయం!

కాలసర్ప దోషం అంటే ఏమిటి? అది ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఈ దోషం వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి? నివారణ మార్గాలు మీకోసం!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 19, 2026 at 3:58 AM IST

Kaalasarpa Dosha Remedies : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి జాతకంలో కాలసర్ప దోషం ఉంటే వివాహం, సంతానం, కుటుంబం అభివృద్ధి, ఆర్థిక, ఆరోగ్యం వంటి విషయాల్లో సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఇలాంటప్పుడు కాలసర్ప దోషం నుంచి విముక్తి కలిగించే కొన్ని శక్తివంతమైన పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా ఈ దోషం నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు. ఈ దోషానికి పాటించాల్సిన పరిహారాలు గురించి తెలుసుకునే ముందు అసలు కాలసర్ప దోషం అంటే ఏమిటి? అది ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఈ దోషం వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి, పరిహారాలేమిటి అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.

కాలసర్ప దోషం ఎలా ఏర్పడుతుంది?
ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిగత జాతకంలో కాల సర్పదోషం ఏర్పడడానికి అనేక కారణాలున్నాయి. ఉదాహరణకు పూర్వజన్మ లేదా ప్రస్తుత జన్మలో పాములను చంపడం, లేదా వివిధ మంత్రాలతో, ఔషదులతో సర్పాలను బంధించడం, పాముల నివాస స్థావరాలైన పుట్టలను త్రవ్వడం, పుట్టలు తొలగించి వాటిపై గృహాలు నిర్మించి నివసించడం వంటి కూడని పనుల వల్ల కాల సర్పదోషం ఏర్పడుతుంది. అలాగే జాతకంలో రాహు కేతువుల మద్య గ్రహాలు ఉన్నా, పంచమంలో రాహువు ఉన్నా నాగదోషం లేదా కాల సర్పదోషం ఏర్పడుతుంది.

కాలసర్ప దోషం వల్ల ఎలాంటి బాధలు ఉంటాయి?
జాతకరీత్యా కాలసర్ప దోషం గల వారికి వివాహం ఆలస్యం కావడం, సంతానం కలగక పోవడం, కుటుంబంలో కలహాలు, ఆస్తి వివాదాలు, వృత్తిలో అభివృద్ధి కుంటు పడడం, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు వంటి ఇబ్బందులు పీడిస్తాయి. అంతేకాకుండా పంచమంలో నాగదోషం ఉంటే వ్యామోహాలకు లొంగిపోవడం, ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మోసపోవడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. అలాగే జాతక చక్రంలో సప్తమ స్ధానంలో రాహువు గాని కేతువు గాని ఉండగా ఏర్పడే నాగదోషం వల్ల బార్యా భర్తల మధ్య అనవసరమైన అపోహలు, కుటుంబంలో కలతలు, అనారోగ్యాలు, భార్యా భర్తల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరుగుతుంటాయి.

పీడించే అశాంతి
నాగదోషం ఉన్న జాతకులకు తరచుగా అశాంతి కలిగంచే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. సంతానం కలుగక పోవడంతో పాటు ఆర్థిక సమస్యలు, వివాహంలో జాప్యం, అంగవైకల్యం కలిగిన సంతతి జన్మించడం, పుత్రశోకం, వైవాహిక జీవితంలో ఆటంకాలు నాగదోషం వల్లనే ఏర్పడుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
నాగదోష నివారణకు శుభతిథులను ఎంచుకుని, కొన్ని శక్తివంతమైన పరిహారాలు పాటిస్తే ఇలాంటి దుష్ఫలితాలను నుంచి బయటపడవచ్చునని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. నాగులకు శుక్లచవితి, శుక్లపంచమి తిథులు, శుక్రవారము, ఆదివారము విశిష్టమని వారు సూచిస్తున్నారు. నాగ దోష శాంతి, పూజలు వీలైనంతవరకు శుక్లపక్షంలో చవితి, పంచమి రోజుల్లో నిర్వహించడం వల్ల గృహంలో సకల అరిష్టాలు తొలగి వంశవృద్ధి, ఆరోగ్యాభివృద్ధి, ప్రశాంతత కలుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.

ఈ పరిహారాలతో కాలసర్ప, నాగ దోషాల నుంచి ఉపశమనం

జాతకంలో కాలసర్ప దోష ప్రభావాన్ని అనుసరించి మాత్రమే పరిహారాలు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

  • నాగ దోషం తీవ్రమైనది అయితే దుర్గాదేవి ఆలయంలో నిద్రచేసి మరుసటి రోజు ఉదయం శివ దర్శనం చేసుకొని రాహుకేతువులకు పూజలు జరిపించి, దానాలు చేసుకుంటే దోష నివారణ జరుగును.
  • ఆరు ముఖాలు ఉన్న రుద్రాక్ష గాని, గణేశ్ రుద్రాక్ష గాని, ఎనిమిది ముఖాల రుద్రాక్షలను ధరించడంతో పాటు ఏనుగు వెంట్రుకలను ఉంచి తయారు చేసిన ఉంగరాన్ని లేదా కడియం గాని ధరించుట వల్ల దోష నివృత్తి జరిగి శుభాలు చేకూరుతాయి.
  • ప్రతి మాసంలో వచ్చే శుక్లపక్ష పాడ్యమి అమావాస్య తిధులలో, శనివారం రోజు గుర్రాలకు గుగ్గిళ్లు పెట్టుట, పక్షులకు ఆహారం పెట్టుట వల్ల కూడా దోష నివారణ కలుగుతుంది.
  • నాగ ప్రతిమను సుబ్రహ్మణ్య స్వామి స్వరూపంగా భావించి 27 రోజులు పూజించి ఏదైనా నిత్య పూజలు జరిగే ఆలయంలో దానం చేయడం వల్ల కాలసర్ప దోషం నివారించబడుతుంది.
  • ప్రతీ సోమవారం రాహుకాలం సమయంలో నాగదేవతను పాలతో అభిషేకించి క్షీరాన్నం నివేదించి పాలను దానం చేయడం వల్ల కూడా నాగదోషం నివారణ అవుతుంది.
  • నవగ్రహాలకు 21 రోజులు ప్రదక్షిణలు చేయడం వల్ల సమస్త గ్రహ దోషాలు తొలగి శుభాలు చేకూరుతాయి. మంగళవారం, శుక్రవారం దుర్గాదేవి ఆలయంలో రాహుకాలంలో నిమ్మకాయ దీపాలు పెట్టడం వల్ల భయంకరమైన నాగ, కాలసర్ప దోషాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
  • ప్రతీ ఆదివారం ఉపవాసం ఉండి నాగదేవత ఆలయం చుట్టు ప్రదక్షిణాలు చేస్తూ, లలితా సహస్రనామావళి గాని, దుర్గా సప్తశతి శ్లోకాలు పఠిస్తే రాహుకేతు దోషాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
  • కాలసర్ప, నాగ దోషం ప్రభావం అధికంగా ఉన్నవారు నిత్యపూజలు జరిగే దేవాలయంలో సుబ్రహ్మణ్య ప్రతిష్ఠ, నాగదేవత విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన చేయుట వల్ల దోషం పూర్తిగా నివృత్తి అవుతుంది.
  • ప్రతి శుక్రవారం లలితాలేవికి కుంకుమార్చన జరిపించడం వల్ల కూడా దోషం నివారణ అవుతుంది.
  • నిత్యం దేవి సప్తశతి పారాయణం చేయట కూడా దోషం నుంచి శాంతి కలిగించును. మంగళవారం రోజు గాని, ఆదివారం రోజు గాని ఉపవాసం ఉండి సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పాలాభిషేకం జరిపిస్తే కూడా కాలసర్ప దోషం నుంచి బయట పడవచ్చు.
  • రాహు కేతువులకు మూల మంత్ర జపములు, నవగ్రహ హోమాలు, దానాలు చేయడం వల్ల కూడా సమస్త గ్రహ దోషాల నుంచి శాంతి లభిస్తుంది.
  • ప్రతి మంగళవారం సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని అర్చించుట, కుజునికి అభిషేకం జరిపించుట వల్ల కూడా సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు.
  • వెండి నాగ ప్రతిమ చేయించి పదకొండు రోజులు మూలమంత్ర సహితముగా పూజించి బ్రాహ్మణునకు దానం చేయడం వల్ల కూడా కాలసర్ప దోషం నివారణ అవుతుంది.
  • ప్రతి మంగళవారం మినుములు, నువ్వులు, ఉలువలు దానం చేసినట్లయితే నాగదోషం నివృత్తి అవుతుంది.

కాలసర్ప, నాగ దోషాలతో ఇబ్బందులు పడే వారు ఇక్కడ పేర్కొన్న అన్ని పరిహారాలు పాటించకపోయినా ఇందులో కనీసం కొన్ని అయినా శ్రద్దగా చేసినచో దోష నివృతి అగును. ఖచ్చితమైన మరియు సత్ఫలితాలు కోసం గురువుల మార్గదర్శకత్వంలో ఈ దోష నివారణ పరిహారాలు ఆచరించడం మంచిది.

శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

