కుజదోషం, నాగదోషం ఉన్నవారు తప్పక చదవాల్సిందే- సుబ్రహ్మణ్య షష్టి రోజు ఎలా పూజ చేయాలో తెలుసా?
సుబ్రహ్మణ్య షష్టి విశిష్టత మీకోసం!
Published : November 26, 2025 at 2:47 AM IST
Subrahmanya Sashti 2025 : మార్గశిర మాసంలో ప్రతి రోజు పండుగే! 'మాసానాం మార్గశీర్షోహం' అన్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అంటే మార్గశిర మాసం ఏడాదిలో వచ్చే అన్ని మాసాలకు శిరసు వంటిది అని అర్ధం. ఎందరో మహా పురుషులు ఈ మాసంలో జన్మించి ఈ మాసానికి మరింత ప్రత్యేకతను చేకూర్చారు. మార్గశిర శుద్ధ షష్టిని సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠిగా జరుపుకుంటాం. ఈ సందర్భంగా ఈ ఏడాది సుబ్రహ్మణ్య షష్టి ఎప్పుడు? ఆ రోజు సుబ్రహ్మణ్యుని ఎలా పూజించాలి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
స్కందోత్పత్తి
శివపార్వతుల ముద్దుల తనయుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు. లోకకంటకుడైన తారకాసుర సంహారమనే గొప్ప ఆశయం కోసం జన్మించిన వరపుత్రుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు. పరమశివుని తేజస్సును అగ్నిదేవుడు, గంగాదేవి, భూమాత, కృత్తికలు భరించగా జన్మించిన బాలవీరుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు. అందుకే సుబ్రహ్మణ్యుని కుమారస్వామి అని, అగ్నేయుడని, గాంగేయుడని, భౌమ్యుడని, కార్తికేయుడని వ్యహరిస్తారు. బాల కుమారుడు ఆరుగురు కృత్తికల నుంచి ఒకేసారి ఆరు ముఖాలతో పాలు తాగి షణ్ముఖుడని ప్రసిద్ధి చెందాడు. సుబ్రహ్మణ్యుని జననం స్కందోత్పత్తిగా లోకవిఖ్యాతి పొందింది.
ప్రణవ స్వరూపం
ఓంకార స్వరూపం అయిన పరమేశ్వరునికే ప్రణవ రహస్యాన్ని బోధించి సుబ్రహ్మణ్యుడు ప్రణవ స్వరూపుడయ్యాడు. సుబ్రహ్మణ్యుడు సుబ్రహ్మణ్య షష్టి రోజునే జన్మించాడని కొందరు అంటారు. మరికొందరు ఈ రోజునే స్వామి వల్లీ దేవసేనలను వివాహం చేసుకున్నాడని అంటారు. ఏది ఏమైనా సుబ్రహ్మణ్య షష్టి రోజు చేసే షణ్ముఖ పూజ సర్వ శుభప్రదమైనది శాస్త్రం చెబుతోంది.
కుజుడు
నవగ్రహాలలో అంగారక గ్రహానికి కుజ గ్రహమని కూడా పేరుంది. కుజ గ్రహానికి అధిపతి సుబ్రహ్మణ్యుడు. అలాగే నాగుల రక్షకుడు కూడా సుబ్రహ్మణ్యుడే! అందుకే జాతకంలో కుజ దోషాలు, నాగ సర్ప దోషాలుంటే సుబ్రహ్మణ్యుని ఆశ్రయిస్తే సకల దోషాలు తొలగి పోతాయని విశ్వాసం. జాతకం ప్రకారం కుజ దోషం, కాలసర్ప దోషం, నాగ దోషాలుంటే వివాహం ఆలస్యం కావడం, సంతానం కలగక పోవడం, నరాల సంబంధిత వ్యాధులు, చర్మ వ్యాధులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే సుబ్రహ్మణ్య షష్టి రోజు సుబ్రహ్మణ్యుని పూజిస్తే సకల దోషాలు తొలగిపోయి స్వస్థత చేకూరుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. సుబ్రహ్మణ్య షష్టి రోజు సుబ్రహ్మణ్యుని ఎలా పూజించాలో చూద్దాం.
సుబ్రహ్మణ్య షష్టి ఎప్పుడు?
నవంబర్ 26, బుధవారం మార్గశిర శుద్ధ షష్టిని సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు.
సుబ్రహ్మణ్య షష్టి పూజా విధానం
సుబ్రహ్మణ్య షష్టి రోజు సూర్యోదయంతోనే నిద్రలేచి తలారా స్నానం చేసి ఇంట్లో నిత్యపూజలు యధావిధిగా జరుపుకోవాలి. ఈ రోజంతా ఉపవాసం ఉండాలి. ఈ రోజు ఆలయాల్లో సుబ్రహ్మణ్యునికి విశేషంగా అభిషేకాలు, అర్చనలు జరుగుతాయి. ఆలయాల్లో జరిగే ఈ అభిషేకాల్లో పాల్గొంటే సుబ్రహ్మణ్యుని అనుగ్రహంతో సకల విజయాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.
ఇలా చేస్తే కళ్యాణ యోగం
సుబ్రహ్మణ్య షష్టి రోజు కుమారస్వామి వ్రతాన్ని ఆచరించినా, స్కంద పురాణంలోని స్కందోత్పత్తి ఘట్టాన్ని విన్నా వివాహం జరుగుతుందని పెద్దలు చెబుతారు.
సంతాన ప్రాప్తిరస్తు
సుబ్రహ్మణ్య షష్టి రోజు నాగ ప్రతిష్ట చేస్తే సత్సంతానం కలుగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు.
బ్రహ్మచారి పూజ
సుబ్రహ్మణ్య షష్టి రోజు అయిదుగురు బ్రాహ్మణ బ్రహ్మచారులను ఇంటికి పిలిచి వారిని కుమారస్వామి ప్రతిరూపంగా భావించి భోజనం పెట్టి నూతన వస్త్రాలు దక్షిణ తాంబూలాలతో సత్కరించి నమస్కరించుకుంటే కుజదోషాలు, నాగ దోషాల వలన కలిగే ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.
కావడి మొక్కులు
దక్షిణ భారతంలో ముఖ్యంగా తమిళనాట సుబ్రహ్మణ్యుని విశేషంగా ఆరాధిస్తారు. ఈ రోజు తమిళనాడులోని షణ్ముఖ క్షేత్రాలలో కావడి ఉత్సవాలు విశేషంగా జరుపుతారు. సంతానం లేనివారు స్వామికి మొక్కుకొని, సంతానం కలిగిన తరువాత భక్తులు కావడి మోసి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. సుబ్రహ్మణ్యుని ఆలయంలో భక్తులు మోసే ఈ కావడి కింద నుంచి వెళితే సంతానం తప్పకుండా కలుగుతుంది. ఈ కావడిలో ఉండే కుండలను పంచదారతోనూ, పాలతోనూ నింపుతారు. అయితే కావడిలో భక్తులు మోసుకెళ్ళేవి వారి వారి మొక్కును బట్టి ఉంటుంది.
ఆరు ప్రలోభాలకు పోగొట్టే షణ్ముఖుడు
ఆరు ముఖాలతో వెలుగొందే విశిష్ట దైవం షణ్ముఖుడు. ఈ స్వామిని ఆశ్రయిస్తే మనలోని కామ, క్రోధ, మోహ, లోభ, మద, మాత్సర్యమనే ఆరు ప్రలోభాలు తొలగిపోయి సన్మార్గంలో, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పయనిస్తాం. ఇదే షణ్ముఖుని ఆరాధనలోని అంతరార్ధం. అది గుర్తెరగడమే మానవ జన్మకు పరమార్ధం. రానున్న మార్గశిర షష్టి రోజు మనం కూడా షణ్ముఖుని ఆరాధిద్దాం. అరిషడ్వార్గాలు తొలగించుకుని ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పయనిద్దాం. ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.