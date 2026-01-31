ETV Bharat / spiritual

వివాహాలు, గృహప్రవేశ శుభ ముహూర్తం కోసం చూస్తున్నారా? - ఫిబ్రవరిలో మంచి రోజులు ఇవే!

శుక్ర మౌఢ్యమి పూర్తి కావడానికి మరికొన్ని రోజులు - ప్రముఖ జ్యోతిష నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

shubha_muhurtham
shubha_muhurtham (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 7:03 AM IST

2 Min Read
Shubha Muhurtham : శుక్ర మౌఢ్యమి ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది? మళ్లీ శుభ ముహూర్తాలు ఎప్పట్నుంచి? వివాహాలు, గృహ ప్రవేశాల వంటి శుభకార్యాలు తిరిగి ఎప్పటి నుంచి చేసుకోవచ్చు? అనే విషయమై జ్యోతిష పండితులు, పంచాంగ కర్త డాక్టర్ శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి సందేహాలను నివృత్తి చేశారు. ఆయన తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి.

వేదాంగ జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం వివాహం, దాంపత్య సౌఖ్యం, గృహ సౌఖ్యం, ఐశ్వర్యానికి ప్రధాన కారక గ్రహం శుక్రుడు. సూర్యుడికి అత్యంత సమీపంలో ఉండి అస్తమయ (మౌఢ్య) స్థితిలో శుక్రుడు ఉన్న కాలంలో వివాహాలు, గృహప్రవేశాలు వంటి శుభకార్యాలకు అనుకూలత ఉండదని ధర్మశాస్త్రాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

శుక్ర మౌఢ్యమి ఎప్పటికి పూర్తవుతుంది?

శుక్ర మౌఢ్యమి ఫిబ్రవరి 17, 2026న పూర్తవుతుంది. ఆ రోజుతో శుక్రుడు అస్తమయ స్థితి నుంచి బయటపడి, మళ్లీ శుభ ఫలితాలు ఇవ్వగల స్థితిలోకి వచ్చేస్తాడు.

శుభ ముహూర్తాలు మళ్లీ ఎప్పట్నుంచి?

శుభ ముహూర్తాలు తిరిగి ఫిబ్రవరి 18న ప్రారంభమవుతాయి. ఈ తేదీ నుంచి వివాహాలు, గృహ ప్రవేశాలు, నూతన గృహారంభాలు, శుభసంకల్ప కార్యాలు నిర్వహించుకోవచ్చు.

పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాలు ఎప్పటి నుంచి చేయవచ్చు?

ఫిబ్రవరి 18 తర్వాత ముహూర్తాల్లో పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాల వంటి శుభకార్యాలు నిర్వహించుకోవచ్చు. ఫిబ్రవరి 18 నుంచి మే 9 వరకు శుభ ముహూర్తాలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత అధిక జ్యేష్ఠ మాసం మే 17 నుంచి జూన్ 15 వరకు ఉంది. ఆ మాసంలో ముహూర్తాలు ఉండవు కాబట్టి ఆ తరువాత నిజ జ్యేష్ఠంలో జూన్‌లో ఉన్న ముహూర్తాలకు గురుబలం తోడవుతుంది.

శుక్ర మౌఢ్యమి అనంతరం ముహూర్త చక్రంలో శుక్ర బలం బలపడుతుంది. మౌఢ్యమి పూర్తయినా దాంపత్య జీవితంలో స్థిరత్వం, కుటుంబ సుఖసంతోషాలు, ఇంట్లో శాంతి, ఐశ్వర్యం బలపడతాయని ముహూర్త శాస్త్రం చెప్తోంది.

గృహారంభం విషయంలో కర్తరీ దోషం మే 4నుంచి 29, రవి భరణీ నక్షత్రము 3,4 పాదములలోను, కృత్తిక 4 పాదములలోను, రోహిణి ప్రథమ పాదములోను సంచరించు సమయంలో కర్తరీ దోషం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో గృహారంభం, గృహ ప్రవేశాలు, చెట్లు నరకడం, చెరువులు, బావులు తవ్వడం వంటి పనులు చేయడం మంచిది కాదు.

ఇవీ ముఖ్యమే

శుక్ర మౌఢ్యమి ముగిసినా తిథి,నక్షత్రం, వార దోషాలు, వ్యక్తిగత జాతక పరిస్థితులు, పరిశీలించి ముహూర్తం నిర్ణయించుకోవడం మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది. శుక్ర మౌఢ్యమి ముగియడంతో శుభకార్యాలకు తిరిగి అనుకూల కాలం ప్రారంభమవుతోంది కాబట్టి ఇప్పటికే ఆలస్యమైన వివాహాలు, గృహప్రవేశాలు వంటి శుభకార్యాలను ఫిబ్రవరి 18, 2026 తర్వాత శాస్త్రోక్త ముహూర్తాల్లో నిర్వహించుకోవడం మంచిదని జ్యోతిష పండితులు, పంచాంగ కర్త డాక్టర్ శంకరమంచి శివ సిద్ధాంతి తెలిపారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు జ్యోతిష నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

