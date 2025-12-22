ETV Bharat / spiritual

భక్తుని కన్నీళ్లు చూసి పగిలిన కుండలో వెలసిన పరమేశ్వరుడు- హటకేశ్వర స్వామి అద్భుత మహిమ తెలుసా?

హటకేశ్వరం ఎక్కడ ఉంది? దాని వెనుక ఉన్న కథ ఏమిటి? ఆలయ విశేషాలు మీకోసం

Published : December 22, 2025 at 5:07 AM IST

Story Of Hatakeswara Swamy : భోళాశంకరుడైన పరమేశ్వరుడు తన భక్తులకు అనేక ప్రాంతాల్లో వివిధ రూపాల్లో ప్రత్యక్షమైన వారికి మోక్షాన్ని ప్రసాదించిన సంగతి తెలిసిందే! భక్తిశ్రద్ధలతో, నిర్మలమైన మనసుతో తనను ఆశ్రయించిన వారి కష్టాలు తనవిగా భావించి వారిని కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించి తన ఉనికిని చాటుకుంటూ ఉంటాడు ఆ మహేశ్వరుడు. అలా తన భక్తుని కోసం పగిలిన కుండ పెంకులో వెలసి అతని కష్టాలు తీర్చిన ఉదంతం జరిగిన ప్రదేశం ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రంగా అలరారుతోంది. ఈ కథనంలో ఆ క్షేత్ర విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

హటకేశ్వరం ఎక్కడుంది?
పరమ శివుడు స్వయంభువుగా పగిలిన కుండ పెంకులో వెలసిన క్షేత్రమే హటకేశ్వరం. ఈ క్షేత్రంలో శివుడు అటికేశ్వరుడిగా పూజలందుకుంటున్నాడు. హటకేశ్వరం నంద్యాల జిల్లా, శ్రీశైలం మండలానికి చెందిన గ్రామం. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన శ్రీశైలంకు మూడు కి.మీ. దూరంలో కల ఈ గ్రామం ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. నడిచే దైవంగా ఖ్యాతి చెందిన శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులు ఈ పరిసరాలలోనే నివసించినట్లు కథనాలు ఉన్నాయి.
హటకేశ్వరం పేరు వెనుక చరిత్ర
పరమశివుడు అటిక అనగా ఉట్టికి ఉపయోగించే మట్టి కుండ పెంకులో వెలియడంతో ఈ ఆలయంలోని ఈశ్వరుని అటికేశ్వరుడుగా వ్యవహరించేవారు. కాలక్రమేణా అది మెల్లగా హటకేశ్వర స్వామి గా మారిపోయింది. నిరంతరం హటకేశ్వరుని నామస్మరణతో ఆ ప్రాంతానికి కూడా హటకేశ్వరం అనే పేరు స్థిరపడిపోయింది. ఇక్కడ చెంచులు తెగకు చెందిన అదివాశీలు నివసిస్తున్నారు. ఈ దేవాలయ పరిసరాలలో పలు ఆశ్రమములు, మఠములు ఉన్నాయి. ఇక్కడి ముగ్ధ మనోహరమైన ప్రకృతి, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులు తపస్సు చేసుకున్నట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఆలయ స్థల పురాణం
హటకేశ్వరం క్షేత్రం స్థల పురాణం మహా శివ భక్తుడు కుమ్మరి కేశప్పతో ముడిపడి ఉంటుంది. నిస్వార్ధమైన సేవతో, అనితర సాధ్యమైన భక్తితో సాక్షాత్తు సదాశివుడి అనుగ్రహాన్ని పొందిన కేశప్ప, శ్రీ శైలం సమీపంలోని ఒక గ్రామంలో నివసిస్తూ ఉండేవాడు. పరమ శివుని భక్తుడైన కేశప్ప వంశపారంపర్యంగా వచ్చిన కుమ్మరి వృత్తిని కొనసాగిస్తూనే శ్రీశైల దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు భోజన వసతులు ఏర్పాటు చేసేవాడు.

భక్తుల సేవలో తరించిన కేశప్ప
శివయ్య దర్శనం కోసం శ్రీశైలం వెళ్లే భక్తులు కేశప్ప నివాసం వద్ద ఆగి అతని ఇంట భోజనం చేసి తమ యాత్రను కొనసాగించేవారు. దారి పొడవునా వారు కేశప్ప సేవను కొనియాడుతూ ఉండేవారు. దాంతో కుమ్మరి కేశప్ప పేరు ఆ చుట్టుపక్కల అందరికీ సుపరిచితమైపోయింది.

ఇరుగు పొరుగు వారి అసూయ
కేశప్పకు ఇంత ఖ్యాతి, ప్రజాదరణ రావడం చూసి సహించలేకపోయిన ఇరుగుపొరుగువారు ఓ అర్ధరాత్రి వేళ అతని కుండలను పగులగొట్టడమే కాకుండా, కుండలను తయారు చేసే 'అటికె'ను కూడా పాడు చేశారు.

కేశప్ప ఆవేదన
తెల్లారగానే జరిగింది చూసిన కేశప్ప లబోదిబో మన్నాడు. పైగా ఆ రోజు మహాశివరాత్రి పర్వదినం. యాత్రికుల సంఖ్య పెరిగింది. అటికే పాడైపోయినందున ఏం చేయాలో పాలుపోక కేశప్ప దిగాలు పడిపోయాడు. కేశప్పకు తన జీవనోపాధి పోయినందుకు కాకుండా శివ భక్తులకు అన్నప్రసాద సేవ చేయలేక పోతున్నాననే అనే బెంగ ఎక్కువైంది.

యాత్రికులను కేశప్ప ఇంటికి పంపిన ఇరుగు పొరుగు
శివ భక్తులకు అన్నదానం చేయాలన్న సంకల్పంతో కేశప్ప ఎలాగైనా అటికెను బాగు చేయాలనే ఉద్దేశంతో నానా తంటాలు పడసాగాడు. ఇదే అదునుగా భావించి ఇరుగు పొరుగు వారు శ్రీశైలం వెళుతున్న యాత్రికులను పనికట్టుకుని ఆపి కేశప్ప ఇంట్లో అన్న సమారాధన జరుగుతోంది వెళ్ళమని ప్రోత్సహించారు. అమ్మడానికి కుండలు లేవు..!తయారు చేయడానికి అటికే లేదు. యాత్రికులను సాదరంగా ఆహ్వానించిన కేశప్ప, ఎలా భోజనాలు ఏర్పాటు చేయాలో తెలియక దిక్కు తోచని స్థితిలో పెరట్లో కూర్చుని కన్నీరు పెట్టుకోసాగాడు.

ప్రత్యక్షమైన పరమేశ్వరుడు
తన భక్తుని ఆవేదన చూసి చలించిపోయిన పరమేశ్వరుడు అతని ముందు ఉన్న పగిలిన కుండ పెంకులో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. లోపలకు వెళ్లి భక్తులకు భోజనాలు వడ్డించమని చెప్పాడు. శివుడికి నమస్కరించి లోపలి వెళ్ళిన కేశప్పకి అక్కడ కుండల నిండుగా వివిధ రకాల పదార్థాలతో కూడిన భోజనం కనిపించింది. ఆ భోజనాన్ని శివ మహా ప్రసాదంగా యాత్రికులకు కడుపు నిండుగా, సంతృప్తిగా వడ్డించాడు. శివుడు అటికెలో ప్రత్యక్షమైన ఈ ప్రదేశమే 'అటికేశ్వరంగా' పిలవబడి కాలక్రమంలో 'హటకేశ్వరం గా ప్రసిద్ధి చెందింది. సాక్షాత్తు సదాశివుడే ఆవిర్భవించేలా చేయగలిగిన మహా భక్తుడిగా కేశప్ప చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు.

ఆలయ విశేషాలు
హటకేశ్వరంలో సదా శివుడు లింగ రూపంలో దర్శనమిస్తాడు. ఇక్కడ శివుడు స్వయంభువుగా వెలిసినందున అత్యంత మహిమాన్విత క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడికి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో శిఖరేశ్వరం ఉంది. హటకేశ్వరం దేవాలయానికి వెళ్ళే దారికి ఎదురు మార్గంలోనే పాలధార-పంచదార ఉన్నాయి. ఇక్కడే ఆదిశంకరాచార్యులు చాలాకాలం తపస్సు చేసాడు. ఇక్కడ ఒక బండపై అది శంకరుని పాదముద్రలు కూడా చూడవచ్చు. దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న క్షేత్రాల్లో ఆరోగ్యాన్ని అందించే వివిధ రకాల మూలికలు, తేనె, సరస్వతి ఆకు లభిస్తాయి. ప్రాచీనమైన హటకేశ్వరం స్వామిని దర్శిస్తే మొండి రోగాలు కూడా నయమవుతాయని విశ్వాసం. శ్రీశైలం వెళ్లిన భక్తులు తప్పకుండా హటకేశ్వరం కూడా దర్శించుకోవాలని అప్పుడే శ్రీశైలం యాత్రాఫలం సంపూర్ణంగా లభిస్తుందని పెద్దలు అంటారు.

మనం కూడా శ్రీశైలం వెళ్ళినప్పుడు హటకేశ్వరం కూడా దర్శిద్దాం...తరిద్దాం.

ఓం నమః శివాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

