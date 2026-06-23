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హనుమకు శ్రీకృష్ణుడు శాపం ఇచ్చాడా? పిశాచ రూపంలో 'హనుమద్ భాష్యం' రచించిన ఆశ్చర్యకర గాథ!

కురుక్షేత్ర సంగ్రామ సమయంలో అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు బోధించిన భగవద్గీత- రథ ధ్వజంపై ఉన్న శ్రద్ధగా ఆలకించిన హనుమంతుడు- ఆ శాప విమోచనం కోసం భగవద్గీతపై హనుమద్ భాష్యం రచన

HANUMAN PISACHA FORM STORY
HANUMAN PISACHA FORM STORY (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 3:58 AM IST

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How Hanuman Got a Pisacha Form: ద్వాపర యుగంలో జరిగిన మహాభారతం ఒక ఇతిహాసంగా, లోకానికి కరదీపికగా మారింది. శకుని మాయాజూదం లో సర్వస్వం కోల్పోయిన ధర్మరాజు జూదంలో తన తమ్ములను, చివరకు ద్రౌపదిని కూడా పణంగా పెట్టి ఓడిపోతాడు. నియమం ప్రకారం పాండవులు 13 సంవత్సరాల పాటు అరణ్య అజ్ఞాత వాసాలు చేయాల్సి వస్తుంది. చివరకు పాండవులు తమ అర్ధ రాజ్యాన్ని తిరిగి ఇమ్మని కోరగా, దుర్యోధనుడు అందుకు అంగీకరించకపోవడంతో కురుక్షేత్ర మహా సంగ్రామం జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో జరిగిన ఒకానొక సంఘటనలో శ్రీకృషుని శాపంతో హనుమ పిశాచంగా మారిన వృత్తాంతం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

జెండాపై కపిరాజు!
కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో అర్జునునికి విజయం లభించడానికి హనుమ అర్జునుని రథంపై ఉన్న జెండాలో నిలిచి ఉంటాడు. అందుకే 'జెండాపై కపిరాజు' అనే నానుడి వచ్చింది.

సైన్యాన్ని పరిశీలించిన పార్ధుడు
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం మొదలైంది. పూర్వంలో అర్జునుడికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం కౌరవ పాండవ యుద్ధమైన కురుక్షేత్ర రణరంగంలో విజయుడి రథంకు ఉన్న జెండాపై కపిరాజు హనుమంతుడు కొలువై ఉన్నాడు. ఈ యుద్ధంలో అర్జునునికి శ్రీకృష్ణుడు రథసారధిగా వ్యవహరించాడు. యుద్ధం ప్రారంభం రోజున ఉభయ సైన్యాల మధ్యా అర్జునుని కోరికపై రథాన్ని నిలిపాడు శ్రీకృష్ణుడు. అప్పుడు కిరీటి రథం దిగి, ఇరుపక్షాల సైన్యాన్ని పరికించి చూసాడు.

అర్జునుని నిర్వేదం
తన సైన్యంలో అందరూ తన వారే! అలాగే కౌరవ సైన్యంలో కూడా అందరూ బంధువులే! ఇది చూడగానే ఒక్కసారిగా అర్జునుని హృదయం తల్లడిల్లింది. అందరూ కావలసిన వారే! రక్తసంబంధీకులే! వీళ్ళందర్నీ యుద్ధంలో సంహరిస్తే, తాను రక్తపు కూడు తినాల్సి వస్తుందని అర్జునుడు విచారించాడు. ఈ పరిస్థితుల్లో యుద్ధం చేయటం కంటే భిక్షం ఎత్తు కొని హాయిగా జీవించవచ్చు అనిపించింది పాండవ మధ్యముడికి! మనసు అంతా వ్యాకులం అయింది. కర్తవ్యం బోధపడలేదు. అంతట అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనే శరణు కోరి కర్తవ్యాన్ని బోధించమని వేడుకొన్నాడు.

గీతాబోధ
అర్జునుని పరిస్థితి శ్రీకృష్ణునికి బాగా అవగతమైనది. తన బావమరిది, ఈ యుద్ధ ఫలాన్ని అన్నగారైన యుదిష్టిరునికి కానుకగా ఇవ్వాల్సిన అర్జునుని మనోభావం గుర్తించాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. వెంటనే అర్జునుని నిర్వేదం తొలగించడానికి పూనుకున్నాడు. పద్దెనిమిది అధ్యాయాల భగవద్గీతా సారాన్ని వినిపించి, అర్జునుని నైరాశ్యాన్ని తొలగించి యుద్దోన్ముఖుడిని చేశాడు. దాంతో అర్జునుడు కర్తవ్యోన్ముఖుడై భగవానుని గీతను అనుసరించి విషాదాన్ని, వైరాగ్యాన్ని త్యజించి సంగ్రామానికి సిద్ధమయ్యాడు.

గీతాసారం విన్న హనుమ
పార్దునికి పార్ధ సారధి వినిపిస్తున్న భగవద్గీత మొత్తాన్ని అర్జునుని రథంపై ఉన్న జెండాపై కొలువై కూర్చున్న మారుతి శ్రద్ధగా విన్నాడు. గీతాసారాన్ని మొత్తం అవలోకనం చేసుకున్నాడు. మనసుకు భగవద్గీత సారాన్ని వంటపట్టించుకున్నాడు. అప్పుడు హనుమ కృష్ణునితో ”శ్రీ కృష్ణా! నీవు బోధించిన గీతాసారం విని ధన్యుడనయాను మహాత్మా!”అని భక్తితో నమస్కరించాడు.

హనుమకు పిశాచ రూపం ఇందుకే!
అప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ "హనుమంతా! నేను చెప్పిన గీతాసారాన్ని నా అనుమతి లేకుండా నువ్వు విన్నావు. ఈ దోషానికి ప్రతిఫలంగా నువ్వు పిశాచ రూపం పొందుతావు! ఈ దోషం పోవాలంటే ఇప్పటివరకు నువ్వు విన్న గీతకు 'భాష్యం' రచించు. దానితో నీ పిశాచ రూపం అంతరిస్తుంది"! అని శాపాన్ని, శాప విమోచనాన్ని తెలియజేశాడు పరమాత్మ.

హనుమద్ భాష్యం
కురుక్షేత్ర యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత, శ్రీకృష్ణుని శాపాన్ని అనుసరించి హనుమ పిశాచి రూపం పొంది, గంధమాదన పర్వతం చేరాడు. అక్కడ అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో తాను విన్న భగవద్గీతను మననం చేసుకుంటూ, గీతా భాష్యం రచించాడు. అదే హనుమద్ భాష్యంగా లోకంలో ప్రసిద్ధి చెందింది.

పరాశర మహర్షి మైత్రేయాది మహర్షులకు వివరించిన శ్రీ ఆంజనేయ మహత్యంలో ఈ ఉదంతం గురించిన ప్రస్తావన ఉంది. ఈనాటికి గంధమాదన పర్వతంపై హనుమ చిరంజీవిగా తపస్సు ఆచరిస్తూ ఉన్నట్లుగా చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి. ఇలా హనుమ అన్ని యుగాల్లో చిరంజీవిగా ఉంటూ శ్రీరామ భక్తులను సదా రక్షిస్తూ, రామాయణ కావ్యాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నాడు. అందుకే హనుమను ఆశ్రయించిన వారికి ఎలాంటి బాధలు, భయాలు ఉండవని విశ్వాసం.

జైశ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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