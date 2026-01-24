ETV Bharat / spiritual

ఒక్క రోజులో ఏడు వాహనాలపై దర్శనమిచ్చే తిరుమల శ్రీవారు- ఈ అపురూప ఘట్టం ఎప్పుడో తెలుసా?

రథసప్తమి సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో జరిగే వాహన సేవలు

Srivari Ratha Saptami
Srivari Ratha Saptami (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 24, 2026 at 12:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Srivari Ratha Saptami Vahana Seva In Tirumala : మాఘ మాసంలో వచ్చే గొప్ప పర్వదినం రథసప్తమి. సూర్యుని ప్రధానంగా ఆరాధించే ఈ పండుగ రోజు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సూర్య ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. అలాగే కలియుగ వైకుంఠంగా ఖ్యాతి చెందిన తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో రథసప్తమి రోజు శ్రీవారికి ప్రత్యేక వాహన సేవలు జరుగుతాయి. ఆ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఏడు వాహనాలపై కోనేటి రాయుడు
రథసప్తమి ఒక్క రోజున తిరుమల శ్రీవారు ఏడు వాహనాలపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. శ్రీవారికి జరిగే ఈ ఏడు వాహనాల ఊరేగింపు ఒక అద్భుతమైన ఘట్టం. ఇందులో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్పస్వామి వారు సూర్యభగవానుడి స్వరూపంలో వివిధ వాహనాలపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చి, సకల పాపాలను హరించి, సంపదలను ప్రసాదిస్తారు. ఈ సందర్భంగా జరిగే ప్రతి వాహనసేవ వెనుక ఒక విశిష్టమైన కథ, ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత దాగి ఉంటుంది.

తిరుమలలో అపురూప ఘట్టం
సూర్య జయంతి సందర్భంగా జనవరి 25న తిరుమలలో రథసప్తమి వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు. రథసప్తమి సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారు ఏడు వాహనాలపై ఆలయ మాడ వీధుల్లో విహరించనున్నారు. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకూ ఏడు వాహన సేవలు జరగనున్నాయి. వాహన సేవల సందర్భంగా శ్రీవారు మాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.

మినీ బ్రహ్మోత్సవాలు
రథసప్తమి రోజు సూర్యదేవుడు జన్మించాడని, ప్రపంచానికి జ్ఞానం ప్రసాదించాడని వేదాలు చెప్తున్నాయి. ఇంతటి పవిత్రమైన రథసప్తమిని పురస్కరించుకుని శ్రీవారి ఆలయంలో మినీ బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. శ్రీవారి వాహన సేవలు అన్నీ కూడా ఒకే రోజు నిర్వహిస్తారు.

ఏయే వాహన సేవలు జరుగుతాయి?

రథసప్తమి రోజున తిరుమలలో వాహన సేవల వివరాలు
రథసప్తమి రోజు తిరుమలలో శ్రీవారి వాహన సేవలు సూర్యోదయంతోనే ప్రారంభం అవుతాయి.

  • ఉదయం 5:30 - 8:00 వరకు - సూర్యప్రభ వాహనం
  • ఉదయం 9 -10 వరకు - చిన్న శేష వాహనం
  • ఉదయం 11-12 వరకు - గరుడ వాహనం
  • మధ్యాహ్నం 1-2 వరకు - హనుమంత వాహన సేవలు జరుగుతాయి.

తిరిగి మధ్యాహ్నం వాహన సేవలు మొదలవుతాయి.

  • మధ్యాహ్నం 2-3 వరకూ - శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం జరుగుతుంది.
  • సాయంత్రం 4- 5 వరకూ - కల్పవృక్ష వాహనం
  • సాయంత్రం 6-7 వరకూ - సర్వభూపాల వాహనం
  • రాత్రి 8-9 వరకూ- చంద్రప్రభ వాహనం

అరుదైన భాగ్యం
సాధారణంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల ఆశ్వయుజ మాసంలో జరుగుతాయి. ఆ సమయంలో ఒక్కో రోజు రెండు వాహన సేవలు జరుగుతాయి. కానీ ఒకేరోజు ఇలా ఏడు వాహనాలపై ఊరేగే మలయప్ప స్వామిని దర్శించే భాగ్యం కేవలం రథసప్తమి రోజునే దొరుకుతుంది. ఇంతటి అపురూపమైన అవకాశాన్ని మనం కూడా సద్వినియోగం చేసుకుందాం. ఈ సందర్భంగా ఒకే రోజు ఏడు వాహన సేవలు చూడవచ్చనే ఉద్దేశంతో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. టీటీడీ వారు అందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే పూర్తి చేశారు. రథసప్తమి సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో జరిగే వాహన సేవలు వీక్షిద్దాం. జన్మ సాఫల్యాన్ని పొందుదాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

SRIVARI RATHA SAPTAMI SIGNIFICANCE
SRIVARI RATHA SAPTAMI WHEN
RATHA SAPTAMI 2026
TIRUMALA SRIVARI RATHA SAPTAMI
RATHA SAPTAMI VAHANA SEVA TIRUMALA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.