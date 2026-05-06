ETV Bharat / spiritual

శ్రీరాముడు నడయాడిన పుణ్యక్షేత్రాలు- అయోధ్య నుంచి భద్రాచలం వరకు రామాయణానికి సాక్ష్యాలైన పవిత్ర స్థలాలు!

రామాయణ గాథతో ముడిపడిన అయోధ్య, చిత్రకూట్, పంచవటి, భద్రాచలం పుణ్యక్షేత్రాలు - నేటికీ భక్తులను ఆధ్యాత్మికంగా ఆకట్టుకుంటున్న దేవాలయాలు

Ramayana Related Sacred Places
Ramayana Related Sacred Places (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 6, 2026 at 4:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ramayana Related Sacred Places : శ్రీరాముడు మూర్తీభవించిన ధర్మ స్వరూపుడు సీతమ్మ తల్లి ఆదర్శానికి ఆనవాలు. అలాంటి సీతారాముల ఆలయం లేని గ్రామమంటూ కనిపించదు. అంతగా సీతారాములు భారతీయుల హృదయాలలో శాశ్వతమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. ఊరువాడా నిత్యపూజలు అందుకుంటున్నారు. సీతారాములు కొలువైన పుణ్య ప్రదేశాలు ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ, వాటిలో ప్రసిద్ధి చెందిన కొన్ని క్షేత్రాలు మాత్రం శ్రీరాముడు ప్రత్యక్షంగా నడయాడిన క్షేత్రాలని ఆధ్యాత్మిక గంథాలు చెబుతున్నాయి. ఆ పుణ్యక్షేత్రాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? వాటి విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

రామాయణంలో ముడిపడిన పుణ్యక్షేత్రాలు
హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం రామాయణం పవిత్ర గ్రంథం. సీతారాముల దివ్యగాథను తెలిపే రామాయణం అద్భుతమైన కావ్యం. త్రేతాయుగంలో జరిగిన రామాయణ గాథకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రదేశాలు నేటికీ మన దేశంలో పుణ్య క్షేత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. శ్రీరాముడు ధర్మ స్వరూపుడు. శ్రీరాముని బాల్యం నుంచి ముఖ్యమైన సంఘటనలకు సంబంధించి ఈ క్షేత్రాలు ఈనాటికి పుణ్యక్షేత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. ఆ మహనీయుని గాథను తెలిపే రామాయణంలో ముడిపడిన కొన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఆ క్షేత్రాల విశిష్టత ఏమిటి అనే అంశాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

అయోధ్య
అయోధ్య, ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సరయూ నది ఒడ్డున ఉన్న అత్యంత పురాతనమైన, పవిత్రమైన హిందూ క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం శ్రీరాముని జన్మస్థలం, రామ జన్మభూమి అని విశ్వాసం. మధ్యలో కొన్ని శతాబ్దాల పాటు ఆక్రమణలకు గురైన అయోధ్యలో 500 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కాలం తరువాత 2024 జనవరి 22న భారీ రామ మందిరం రూపు దిద్దుకుంది. చిరకాల హిందువుల స్వప్నాన్ని నిజం చేస్తూ అయోధ్య మందిరంలో శ్రీరాముడు బాల రాముడిగా, రామ్ లల్లాగా పూజలందుకుంటున్నాడు. సప్త మోక్షపురులలో మొదటిదైన అయోధ్య శ్రీరామ భక్తులు తప్పకుండా దర్శించాల్సిన పుణ్యక్షేత్రం.

జనక్​పుర్​లో జానకీ మందిరం
సీతమ్మ తల్లి జన్మించిన ప్రదేశం జనక్ పూర్. ఇక్కడే శ్రీ రాముడు సీతమ్మను వివాహం చేసుకున్నారు. నేటికీ జనక్​పుర్​లో ఉన్న వివాహ వేదికను, జానకీ ఆలయాన్ని భక్తులు సందర్శిస్తుంటారు. నేపాల్ రాజధాని ఖాట్మాండుకు ఆగ్నేయంలో ఉన్న ఈ పవిత్ర క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తే సకల శుభాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.

అహల్య స్థాన్
బీహార్​లోని దర్భాంగ జిల్లాలోని అహల్య స్థాన్ రామాయణ గాథ తో ముడిపడిన పుణ్యక్షేత్రం. విశ్వామిత్రుని యాగ రక్షణార్థం ఆయనతో కలిసి యాగరక్షణకు బయల్దేరిన శ్రీ రాముడు మార్గం మధ్యలో గౌతముడి భార్య అయిన అహల్యను కటాక్షిస్తాడు. ఈ ప్రదేశంలోనే గౌతముని శాపవశాత్తూ రాయిగా మారిన అహల్య శ్రీరాముని పవిత్ర పాదస్పర్శతో తిరిగి తన పూర్వ రూపాన్ని పొందుతుంది. ఇక్కడ శ్రీరాముడు, అహల్య దేవికి ఆలయాలు ఉన్నాయి. ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించడం వలన పాపాలు, శాపాలు తొలగుతాయని విశ్వాసం.

చిత్రకూటంలో రామ మందిరం
పితృవాక్య పరిపాలన కోసం శ్రీరాముడు 14 సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం చేసిన సమయంలో 11 సంవత్సరాల పాటు ఈ చిత్రకూటంలో నివసించాడని శ్రీ వాల్మీకి రామాయణంలో వివరించి ఉంది. చిత్రకూట్ ఉత్తర ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ మధ్య ఉంది. ఇక్కడ శ్రీ రాముడికి చెందిన అనేక ఆలయాలు, జానకి కుండ్ కూడా ఉంది. ఈ తటాకంలోనే సీతమ్మ తల్లి స్నానమాచరించేవారని చెప్పారు. ఈ పవిత్ర ప్రదేశంలో శ్రీ రాముడు, సీతమ్మ తల్లి పాదముద్రలు కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శించడం వలన శ్రీరాముని పరిపూర్ణ అనుగ్రహం లభిస్తుందని విశ్వాసం.

శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి దేవాలయం - భద్రాచలం
తెలుగువారికి పెద్దగా పరిచయం అవసరం లేని పుణ్యక్షేత్రం భద్రాచలం. తెలుగువారి అయోధ్యగా ప్రసిద్ధి గాంచిన ఈ ఆలయం తెలంగాణలోని భద్రాచలంలో ఉంది. పురాణాల ప్రకారం శ్రీరాముడు సీతమ్మను రక్షించేందుకు లంకకు పయనమైనప్పుడు గోదావరి నదిని దాటి ఈ ప్రదేశంలోనే ఉన్నాడు. గోదావరి నది ఒడ్డునే ఈ ఆలయం నిర్మించారు. ఈ మందిరాన్ని శ్రీ రామదాసుగా ప్రసిద్ధి గాంచిన కంచర్ల గోపన్న నిర్మించాడు. ఈ క్షేత్ర దర్శనం మోక్షాన్ని ఇస్తుందని విశ్వాసం.

పంచవటి రామమందిరం
మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ లో ఉన్న పంచవటిలో త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు, సీత, లక్ష్మణుడు కొంతకాలం పాటు గడిపారు. నాసిక్ లోని గోదావరి ఒడ్డున ఉన్న ఐదు చెట్ల స్థానాన్నే పంచవటి అని అంటారు. ఇప్పటికీ ఇక్కడ సీత గుహ వద్ద ఐదు పురాతన చెట్లు కూడా ఉంటాయి. శ్రీరాముడు, లక్ష్మణుడు ఈ చెట్లను నాటారని నమ్ముతారు. ఇక్కడే లక్ష్మణుడు శూర్పణఖ ముక్కుచెవులు ఖండించినట్లుగా స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ పంచవటిని సందర్శిస్తే కష్టాలు దూరమవుతాయని విశ్వాసం.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

వైశాఖ మాసంలో అక్షయ పుణ్యం అందించే 'ఉదక కుంభ దానం'- ఎప్పుడు? ఎలా చేయాలి?

జీవిత సమస్యలన్నింటికీ నవగ్రహాలే కారణమా? ఏ గ్రహ దోషానికి ఏ పరిహారం చేయాలి?

TAGGED:

LORD RAMA TEMPLES INDIA
AYODHYA RAM MANDIR
BHADRACHALAM TEMPLE HISTORY
CHITRAKOOT SIGNIFICANCE
SRIRAMA TEMPLES IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.