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దత్తాత్రేయుని తొలి అవతారం- పిఠాపురంలోని శ్రీపాద శ్రీవల్లభ దత్త క్షేత్ర విశేషాలివే!

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పిఠాపురం దత్తాత్రేయ స్వామి తొలి అవతారమైన శ్రీపాద శ్రీవల్లభుల జన్మస్థలం విశేషాలు- దత్త సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన క్షేత్రమైన పిఠాపురం

Dattatreya Swamy
Dattatreya Swamy (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 4, 2026 at 3:54 AM IST

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Sripada Srivallabha Datta Kshetram Pithapuram: ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన పిఠాపురం గ్రామం ఆధ్యాత్మికంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇటు పాదగయగా, అటు పురుహూతికా అమ్మవారి శక్తిపీఠంగా విరాజిల్లుతున్న ఈ పవిత్ర క్షేత్రం దత్త క్షేత్రంగా కూడా విరాజిల్లుతోంది. త్రిమూర్తుల స్వరూపమైన దత్తాత్రేయ స్వామి అవతారమైన శ్రీపాద శ్రీవల్లభులు జన్మించిన పుణ్యస్థలం పిఠాపురం. ఈ కథనంలో దత్తాత్రేయ స్వామి అవతార పరంపరలో శ్రీపాద వల్లభస్వామి వెలసిన శ్రీపాద వల్లభ అనఘా దత్త క్షేత్రం గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

దత్తాత్రేయుని అవతార విశేషం
లోకకల్యాణార్థమై భగవంతుని అతీంద్రియ దివ్యశక్తి దుష్టశిక్షణకు, శిష్ట రక్షణకు అవతారాలు స్వీకరిస్తుంది. అలాంటి అవతారాలు ముఖ్యంగా మూడు రకాలని చెప్పవచ్చు. అవి, అంశావతారాలు, పూర్ణావతారాలు, జ్ఞానావతారాలు. ఇందులో దక్షిణామూర్తి, హయగ్రీవుడు, దత్తాత్రేయుడు అనేవారు జ్ఞానావతారలని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

దయాస్వరూపుడు దత్తుడు
దత్తాత్రేయుడు గురు స్వరూపం. మానవునిలో అంతర్లీనంగా ఉన్న అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టడమే దత్తాత్రేయుని లక్ష్యం. అజ్ఞానం తొలగిపోతే జ్ఞానాభివృద్ధికి కావలసిన సాధనా మార్గాన్ని సాధకుడు అనుసరించి ముక్తి సోపానాన్ని అధిరోహిస్తాడు. దత్తాత్రేయుడు స్మర్తృగామి! అంటే సాధకుడు మనస్సులో తలచిన వెంటనే వచ్చి ఆదుకుని, ఆపదలను పోగొట్టి సుఖశాంతులను ప్రసాదించే దయాస్వరూపుడు.

దత్తాత్రేయుని అవతార స్వీకారం
కలియుగంలో ప్రజలు ధర్మాన్ని విడిచి, ఆచారహీనులై, వ్యసనాలకు బానిసలై ప్రాపంచిక సుఖాలే పరమార్థంగా భావిస్తూ పతనమై పోతున్న దశలో భగీరథుడు పితృరుణం విమోచనం కోసం ఆకాశగంగను భూమి మీదకు తెచ్చినట్లుగా దత్తాత్రేయుడు శ్రీపాద వల్లభుల అవతార రూపంలో మానవాళిని ఉద్ధరించడానికి ఈ భూమి మీద అవతరించారు. శ్రీపాద వల్లభులు వెలసిన పుణ్య ప్రదేశం శ్రీపాద వల్లభ అనఘా దత్తక్షేత్రంగా భాసిల్లుతోంది.

శ్రీపాద వల్లభ అనఘా దత్త క్షేత్రం
ఆంధ్రదేశంలో గోదావరి జిల్లా పీఠికాపురంలో 1320 – 1350 మధ్య కాలంలో శ్రీపాద వల్లభులు జన్మించినట్లుగా ఆధారాలున్నాయి. కాలక్రమంలో పీఠికాపురమే పిఠాపురంగా మారింది. పిఠాపురం దత్త క్షేత్రాల్లో ప్రముఖ క్షేత్రం. శ్రీ గురు దత్తాత్రేయుని ప్రథమ అవతారం అయిన "శ్రీ పాద శ్రీ వల్లభ" స్వామి ఈ క్షేత్రంలో జన్మించారని చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి. ఈనాటికి ఆయన జన్మించిన గృహం అక్కడ దర్శించుకోవచ్చు. ఆ మహానుభావుడు నివసించిన ఆ పవిత్ర గృహం ప్రస్తుతం "శ్రీ పాద శ్రీ వల్లభ మహా సంస్థానం"గా ఏర్పాటు అయ్యింది. శ్రీ కుక్కుటేశ్వర దేవాలయంలో శ్రీ దత్తాత్రేయుల వారు స్వయంభూ విగ్రహరూపంలో దర్శనం ఇస్తారు.

సాకార రూపంలో దర్శనమిచ్చే దత్తాత్రేయుని అవతారం
భారతదేశంలో దత్తాత్రేయుని స్వయంభూ విగ్రహం కేవలం పిఠాపురంలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. మిగతా దత్త క్షేత్రములలో స్వామి వారి పాదుకలు మాత్రమే దర్శనమిస్తాయి. ఈ సందర్భంగా శ్రీపాద వల్లభుల అవతార విశేషం గురించిన చరిత్ర క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం.

దత్తునిపై బ్రాహ్మణ దంపతుల భక్తిప్రపత్తులు
పిఠాపురంలో రాజశర్మ, సుమతి అనే బ్రాహ్మణ దంపతులు ఉండేవారు. రాజశర్మ అతిథి అభ్యాగతులకు సేవచేసే స్వభావం కలవాడు. ఆయన ధర్మపత్ని సుమతి కూడా అన్నివిధాల అనుకూలవతి. ఇరువురూ దత్తాత్రేయుని భక్తులే కావడం విశేషం.

దత్తాత్రేయుని అనుగ్రహం
ఈ పుణ్యదంపతుల భక్తి ప్రపత్తులకు ప్రసన్నుడైన దత్తాత్రేయుడు ఒక అమావాస్య రోజున అనగా రాజశర్మ పితృకర్మ చేయవలసి వచ్చిన రోజున అవధూత వేషంలో వచ్చి భిక్షను అడిగాడు. బ్రాహ్మణ భోజనం పూర్తి కాకుండా సాధువులకు భిక్షపెట్టే ఆచారం లేకపోయినా సుమతి ఆ అవధూతకు భిక్షను ఇచ్చుటచే, సంతోషించిన దత్తాత్రేయుడు తన నిజరూపాన్ని ధరించి సుమతిని ఏదైనా వరం కోరుకోమని ఆదేశించాడు.

పుత్ర భిక్ష కోరిన సుమతి
దత్తాత్రేయ దర్శనంతో ఆనంద సాగరంలో మునిగిన ఆమె దత్తుని అనేక విధాలుగా స్తోత్రం చేసింది. గతంలో తనకు చాలామంది పుత్రులు కలిగి చనిపోయారని, మిగిలిన ఇద్దరు పుత్రుల్లో ఒకరు గుడ్డివాడు, మరొకరు కుంటివాడని, అందువల్ల తనకు యోగ్యుడైన దత్తుని వంటి కుమారుని అనుగ్రహించమని ప్రార్థించింది. ఆమె ప్రార్థనకు దత్తాత్రేయుడు ప్రసన్నుడై 'తథాస్తు' అని అనుగ్రహించాడు. తదనంతర కాలంలో ఆ దంపతులకు సకల శుభ లక్షణాలతో ఒక కుమారుడు జన్మించగా, ఆ బాలునికి శ్రీపాదుడు అని నామకరణం చేసి అల్లారుముద్దుగా పెంచసాగారు.

శ్రీపాదుల సన్యాసదీక్ష
శ్రీపాదునికి 16 సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చింది. తల్లిదండ్రులు వివాహం చేయాలని సంకల్పించారు. తన తల్లిదండ్రుల అభిప్రాయాన్ని గ్రహించిన శ్రీపాదుడు తనకు సంసారంపై ఆసక్తి లేదని సన్యాసం స్వీకరించడానికి తల్లి అనుమతి కోరాడు. అందుకు దుఃఖిస్తున్న తల్లిందండ్రులను శ్రీపాదుడు ఓదార్చి, తన అమృతమైన చూపులతో తన సోదరులకు గల గుడ్డితనాన్ని, కుంటితనాన్ని పోగొట్టి వారిని సంతోషపెట్టాడు. వారిరువురు కృతజ్ఞతతో శ్రీపాదుని పాదములు తాకగా. ఆశ్చర్యకరంగా వారు సకల వేదశాస్త్రాల్లో పండితులైనారు.

దేశసంచారం
శ్రీపాద వల్లభుడు తన తల్లిదండ్రుల అనుమతితో పిఠాపురం నుంచి ఉత్తర ముఖంగా బయలుదేరి కాశీ క్షేత్రాన్ని సందర్శించి, అక్కడ నుంచి బదరికాశ్రమం చేరి నరనారాయణ దర్శనం చేసుకుని భక్తులకు దత్తదీక్షను అనుగ్రహించారు. నెమ్మదిగా పశ్చిమ సముద్ర తీరాన ఉన్న గోకర్ణ క్షేత్రాన్ని సందర్శించి అక్కడ నుంచి కర్ణాటకలోని కురుపురంలో కొంతకాలం భక్తులను అనుగ్రహించారు. తదనంతర కాలంలో శ్రీపాద వల్లభులు తన భక్తురాలికి ఇచ్చిన వరం ప్రకారం మహారాష్ట్రలోని కరంజియా గ్రామంలో నృసింహసరస్వతిగా అవతరించారు.

నిర్గుణ పాదుకలు ప్రతిష్ఠ
నృసింహ సరస్వతిగా స్వామి వారు మహారాష్ట్రలో సంచారం చేస్తూ కృష్ణ పంచ గంగా సంగమం నర్సోబావాడి అనే గ్రామంలో నివసించి అనేకమంది భక్తులను రక్షించి దత్త దీక్ష అనుగ్రహించారు. అక్కడ దత్త భక్తులను అనుగ్రహించడం కోసం తన నిర్గుణ పాదుకలు ప్రతిష్ఠ చేశారు. తరువాత సాంగ్లీ జిల్లాలోని ఔదుంబర క్షేత్రంలో కొంతకాలం నివసించారు. అక్కడ కొంతకాలం దత్త భక్తులను అనుగ్రహించిన తరువాత సమీపంలో గాణగాపురంలో గురుపాదుకలు ప్రతిష్ఠ చేశారు.

అవతార సమాప్తి
గాణగాపురంలో గురుపాదుకలు ప్రతిష్ఠ చేశాక కొంతకాలం దేశ సంచారం చేస్తూ చివరకు శ్రీశైలం అడవుల్లోని కదళీవనంలో అంతర్థానమయ్యారని గురు చరిత్ర ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది. ఆనాటి నుంచి పిఠాపురం, కురుపురం, కరంజియా, నర్సోబావాడి, గాణగాపురం అనే అయిదు గ్రామాలు దత్తక్షేత్రాలుగా ప్రసిద్ది పొందాయి. వీటిలో పిఠాపురం ప్రధాన దత్తక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. సాధారణంగా దత్త భక్తులకు ఈ 5 క్షేత్రాలు దర్శించడం వల్ల జ్ఞాన వైరాగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం.

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ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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