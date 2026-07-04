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శ్రీముష్ణం భూ వరాహస్వామి దేవాలయం- సంతాన, వివాహ, భూ యోగాలను ప్రసాదించే స్వయంవ్యక్త క్షేత్రం!

శ్రీ మహావిష్ణువు ఎనిమిది స్వయంవ్యక్త క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆలయం- తమిళనాడులో అత్యంత మహిమాన్వితమైన శ్రీముష్ణం భూ వరాహస్వామి వైష్ణవ క్షేత్రం విశేషాలు

Lord Vishnu
Lord Vishnu (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 4, 2026 at 3:31 AM IST

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Srimushnam Bhu Varaha Swamy Temple : శ్రీ మహావిష్ణువు ధరించిన దశావతారాల్లో వరాహావతారం ప్రశస్తమైనది. మహా ప్రళయంలో భూమండలం మొత్తం నీట మునిగినప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు వరాహావతారంలో భూమిని సముద్రం నుంచి పైకి తీసుకువచ్చి ఉద్ధరించాడు. దక్షిణ భారతంలో వరాహస్వామి ఆలయాలు అనేకం ఉన్నప్పటికీ అందులో కొన్ని ఆలయాలు మాత్రం వాటి పురాతన చరిత్ర ద్వారా మరింత ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఈ భూమిపై శ్రీ మహావిష్ణువు ఎనిమిది స్వయం వ్యక్త క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా భాసిల్లుతున్న ఓ మహిమాన్వితమైన క్షేత్ర విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శ్రీ మహా విష్ణువు స్వయంవ్యక్త క్షేత్రాలు
శ్రీ మహావిష్ణువు తనంత తానే స్వయంగా ప్రకటితమైన 8 ప్రదేశాలు దివ్యాలయాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. అవే శ్రీరంగం, తిరుమల, ముక్తినాథ్, శ్రీముష్ణం, తోటాద్రి, పుష్కరం, బద్రీనాథ్, నైమిశారణ్యం. ప్రతి హిందువు తన జీవితకాలంలో ఈ 8 క్షేత్రాలు దర్శించాలని తపిస్తారు. ఈ స్వయం వ్యక్త క్షేత్రాల్లో ఒకటైన శ్రీముష్ణం క్షేత్ర పురాణం గురించి తెలుసుకుందాం.

శ్రీముష్ణం
తమిళనాడులోని కడలూరు జిల్లాలో ఉన్న శ్రీముష్ణం ప్రసిద్ధ శ్రీ వైష్ణవ క్షేత్రం. ఇక్కడ కొలువైన శ్రీ భూవరాహ స్వామిని దర్శించడం వల్ల సంతానం లేని వారికి సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుందని, వివాహం కాని వారికి వివాహం జరుగుతుందని, భూ, గృహ యోగాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఈ క్షేత్రంలో శ్రీ మహావిష్ణువు వరాహస్వామిగా వెలిస్తే, శ్రీ మహాలక్ష్మి అంబుజవల్లిగా పూజలందుకుంటోంది.

ఆలయ చరిత్ర
దక్షిణ భారత శిల్పకళా శైలిలో నిర్మించిన ఈ ఆలయాన్ని విజయనగర సామ్రాజ్యానికి సామంతుడైన తంజావూరు నాయక రాజు అచ్యుతప్ప నాయకుడు నిర్మించాడని ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. మహిమాన్వితమైన ఈ ఆలయం చుట్టూతా అన్ని ఆలయ ఉపశ్రయాలు, ఆలయ తీర్థం గుండాలు ఉన్నాయి. ఆలయానికి ప్రధాన ద్వారంగా ఏడు అంతస్తుల రాజగోపురం ఉంది. ఈ ఆలయం మధ్వ సంప్రదాయంకు చెందిన ముఖ్యమైన ఆలయాల్లో ఒకటిగా ప్రశస్తి చెందింది. భూ వరాహ స్వామి ఆలయం మధ్యయుగ చోళులు కాలం నుంచే ఉన్నదని, అలాగే ప్రస్తుత నిర్మాణాలు, రాజగోపురం విజయనగర సామ్రాజ్యం కాలంలో నిర్ణయించినట్లుగా ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఆలయ స్థల పురాణం
వరాహ పురాణం ప్రకారం హిరణ్యకశ్యపుని సోదరుడైన హిరణ్యాక్షుడు భూదేవిని అపహరించి సముద్ర గర్భంలోకి వెళ్లి దాక్కుంటాడు. ఆ సమయంలో భూదేవి శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రార్ధించి శరణు వేడుతుంది. భూదేవి ప్రార్థనకు ప్రసన్నుడైన శ్రీ మహా విష్ణువు వరాహావతారాన్ని స్వీకరించి హిరణ్యాక్షుని సంహరించి భూదేవిని రక్షిస్తాడు. మరణ సమయంలో అసుర రాజు హిరణ్యాక్షుడు విష్ణువును తన వైపునకు తిరగమని కోరగా, విష్ణువు అంగీకరించాడు. అందువల్ల ప్రధాన విగ్రహం దక్షిణ దిశగా, అసురుని వైపునకు చూస్తూ ఉండగా, మానవ రూపం పడమర వైపున భక్తులను చూస్తూ ఉంటుంది.

విష్ణువు లక్షణాలతో ఉత్సవ విగ్రహం
శ్రీ వరాహ స్వామి ఉత్సవ విగ్రహమైన యజ్ఞ వరాహ స్వామి, భూదేవి కోరిక మేరకు, శంఖం, సుదర్శన చక్రం చేతుల్లో ధరించిన శ్రీ మహావిష్ణువు లక్షణాలతో దర్శనమిస్తాడు.

మధ్వాచార్యులు దర్శించిన క్షేత్రం
జగద్గురు మధ్వాచార్యులు ఈ ఆలయాన్ని అనేకసార్లు సందర్శించారు. ఆయన ఇక్కడే చాతుర్మాస్య దీక్ష కూడా స్వీకరించారు. ఒకానొక సమయంలో మధ్వాచార్యులు ఒక గర్భిణీ మహిళ దాహం తీర్చేందుకు తన దండంతో ధండ తీర్థంను సృష్టించినట్లు పురాణ కథనం. వ్యాస తీర్థ, వాదిరాజ తీర్థ, రఘుత్తమ తీర్థ, రాఘవేంద్ర తీర్థ వంటి ఇతర ప్రముఖ మాధ్వ సన్యాసులు కూడా ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించి ఇక్కడ సుదీర్ఘకాలం నివసించారని ఆలయ పురాణం వివరిస్తోంది.

మత సామరస్యం
ఒకానొక సమయంలో శ్రీముష్ణం ప్రాంతంలోని ఒక నవాబు కార్బంకిల్ వ్యాధితో తీవ్రంగా బాధపడుతూ వైద్యులందరూ ఆశలు వదిలేసిన సమయంలో, భూ వరాహ స్వామిని ప్రార్థించగా పూర్తిగా వ్యాధి నయం అయింది. దాంతో ఆయన ఆలయానికి విశేష విరాళాలు అందించి భూరా సాహెబ్ అనే పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందాడు. అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం దేవుని విగ్రహాన్ని ఆయన గ్రామానికి తీసుకెళ్లి, ఆయన వారసులు దేవునికి నైవేద్యాలు సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ దీర్ఘకాల సంప్రదాయం ఈ ప్రాంతంలో హిందూ, ముస్లిం సామరస్యానికి సాక్ష్యంగా నిలుస్తుంది.

పూజోత్సవాలు
శ్రీముష్ణం శ్రీ వరాహ స్వామి ఆలయంలో పూజలు పంచరాత్ర ఆగమం ప్రకారం నిర్వహిస్తారు. ప్రతిరోజూ ఆరు నిత్య పూజలు, సంవత్సరానికి మూడు ప్రధాన ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. వీటిలో ముఖ్యమైనది తమిళ నెల వైకాసి అంటే వైశాఖ మాసంలో జరిగే రథోత్సవం. ఈ ఉత్సవం ఈ ప్రాంతం లోని హిందూ, ముస్లిం ఐక్యతకు ప్రతీకగా కూడా నిలుస్తుంది. ఉత్సవంలో రథంపై ఎగరేసే జెండాను ముస్లింలు సమర్పిస్తారు. ఆలయం నుంచి ప్రసాదాలు స్వీకరించి, వాటిని మసీదుల్లో అల్లాహ్‌కు సమర్పిస్తారు. ఈ ఆలయాన్ని తమిళనాడు ప్రభుత్వంకు చెందిన హిందూ మత, ధర్మాదాయ శాఖ నిర్వహిస్తుంది. తిరుపతికి చెందిన పెద్ద జీయర్ ఈ ఆలయానికి శాశ్వత ధర్మకర్తగా ఉంటారు. ముస్లింలకు అర్ధమండపం వరకు పూజ చేయడానికి అనుమతించే అరుదైన ఆలయాల్లో ఇది ఒకటి.

ప్రతిరోజూ అభిషేకం
ఇతర విష్ణు ఆలయాల మాదిరిగా కాకుండా, ఇక్కడ ప్రధాన దేవునికి ప్రతిరోజూ దివ్య అభిషేకం నిర్వహిస్తారు. తిరుమలలో భక్తులు ముందుగా భూ వరాహ ఆలయాన్ని దర్శించి తరువాత వేంకటేశ్వరుని దర్శిస్తారు. కానీ శ్రీముష్ణంలో భక్తులు ముందుగా పడమర ప్రవేశ ద్వారంలోని శ్రీనివాస ఆలయాన్ని దర్శించి తరువాత భూ వరాహ స్వామిని దర్శిస్తారు. సంతానం లేని దంపతులు సంతానం కోసం, వివాహం కాని వారు వివాహం కోసం ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి కల్యాణ యోగాన్ని, సంతాన భాగ్యాన్ని పొందినట్లుగా ఆలయ మహత్యం తెలుపుతోంది. అలాగే ఈ స్వామివారి దర్శనంతో భూ, గృహ యోగాలు కూడా సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం. అత్యంత మహిమాన్వితమైన ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీముష్ణం ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శించి తరిద్దాం.

జై శ్రీమన్నారాయణ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

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