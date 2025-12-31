పితృకార్యాలకు శ్రీకూర్మ ఆలయం - కాశీలో అస్థికలు కలిపినంత పుణ్యం!
- ఆంధ్రప్రదేశ్లో మహా విష్ణువు కూర్మావతార ఆలయం - కాశీకి వెళ్లలేని వారికి వందల ఏళ్లుగా ప్రత్యామ్నాయం
Published : December 31, 2025 at 3:42 PM IST
Srikurmam temple : హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రాల్లో కాశీ ప్రధానమైనది. ఈ వారణాసిలో మహా శివుడిని దర్శించుకొని, చనిపోయిన వారి కర్మలు నిర్వహిస్తే ఎంతో పుణ్యం లభిస్తుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. అయితే దూరాభారం వంటి పలు కారణాలతో చాలా మంది కాశీకి వెళ్లలేకపోతుంటారు. ఇలాంటి వారు శ్రీ కూర్మ ఆలయాన్ని దర్శించుకోవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్న ఈ ఆలయానికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. ఇలాంటి గుడి ప్రపంచంలో మరెక్కడా లేదు. శ్రీ మహావిష్ణువు కూర్మావతారం ఎత్తిన విషయం తెలిసిందే. ఈ గుడి ఆ రూపంలోనే ఉంటుంది.
- శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రానికి 13 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఈ ఆలయాన్ని బ్రహ్మదేవుడు ప్రతిష్ఠించిన పంచలింగ క్షేత్రంగా కూడా చెబుతారు.
- ఎక్కడైనా ఆలయానికి ఒకే ఒక ధ్వజస్తంభం ఉంటుంది. కానీ, ఈ గుడిలో రెండు ఉంటాయి!
- ఈ ఆలయంలో స్వామివారు పడమటి ముఖంగా ఆసీనులై ఉండడం మరో ప్రత్యేకత
- కూర్మావతారానికి ప్రతీకగా ఇక్కడ నిజరూపమైన తాబేళ్లు కనిపిస్తాయి
- ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలోనే శ్రీ కోదండరామస్వామి, వరద రాజస్వామి, శ్రీరామానుజాచార్యులు, శ్రీ మధ్వాచార్యుల ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి
స్థల పురాణం :
అమృతం కోసం దేవతలు, రాక్షసులు పాల సముద్రాన్ని మదించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇందుకోసం కవ్వంగా మందర పర్వతాన్ని ఎంచుకున్నారు. కానీ అడుగు భాగంలో సరైన ఆధారం లేక ఆ పర్వతం నిలబడలేదు. అప్పుడు దేవతలు విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థించగా, స్వామి తాబేలుగా అవతారం ఎత్తి మందర పర్వతాన్ని మోశారు. ఆ రూపానికి ప్రతిరూపంగానే శ్రీకూర్మం ఆలయం ఆవిర్భవించిందని, సాక్షాత్తూ బ్రహ్మదేవుడు దీన్ని ప్రతిష్ఠించాడని స్థల పురాణం.
ముక్కోటి ఏకాదశి- మూడు కోట్ల దేవతలు భూమికి దిగివచ్చే ఆ పుణ్యదినం వెనుకున్న రహస్యం ఇదే!
ఎప్పుడు నిర్మించారు?
రెండవ శతాబ్దానికి ముందే ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్టు చెబుతారు. కానీ, ఎవరు నిర్మించారనే విషయంలో స్పష్టత లేదు. ఏడవ శతాబ్ది తర్వాత నుంచి ఆలయ గొప్పదనం తెలుస్తూ వచ్చిందని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆంధ్ర, చోళ, కళింగ రాజవంశ వంశాలు ఈ ఆలయాన్ని డెవలప్ చేశారు. రామయ్య కుమారులు లవకుశలు కూడా ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించినట్టుగా చెబుతారు.
శిల్ప సౌందర్యం :
ఆ ఆలయంలోని శిల్ప సౌందర్యం ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. గుడి బైన అష్టదళ పద్మాకారం ఉంటుంది. తూర్పు, దక్షిణ ద్వారాల మీద ఉన్న శిల్పాలు అలరిస్తాయి. కుడ్య చిత్రాల నుంచి శిల్పాల దాకా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ఆ ఆలయంలో 108 రాతి స్తంభాలు ఉండడం ఒకెత్తయితే, ఏ రెండూ ఒకేలా ఉండకపోవడం అబ్బురపరిచే విషయం!
అస్థికలు కలిపితే :
కాశీ వెళ్లలేని చాలా మంది ఇక్కడ పితృ కార్యాలు చేస్తుంటారు. ప్రతీ మాఘ శుద్ధచవితి రోజున గంగామాత వచ్చి, ఇక్కడున్న శ్వేత పుష్కరిణిలో స్నానం ఆచరిస్తుందట. ఆ విధంగా భక్తులు విడిచిపెట్టిన పాపాలను ప్రక్షాళన చేస్తుందని చెబుతారు. అలాంటి పుష్కరిణిలో పితృదేవతల అస్థికలు కలిపితే మోక్షం లభిస్తుందని అంటారు. అస్థికలు కొంతకాలం తర్వాత సాలగ్రామ శిలలుగా మారిపోతాయని నమ్మకం.
