శ్రీకృష్ణుడిలో గోపికలు ఎలా ఐక్యమయ్యారు? నిధివనం చేధించలేని మిస్టరీ తెలుసా?
Published : January 21, 2026 at 12:08 AM IST
Srikrishna Nidhivanam History : శ్రీకృష్ణుడు ప్రత్యక్షంగా నడయాడిన బృదావనం శ్రీకృష్ణ భక్తులకు కలియుగ వైకుంఠం. ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు గోపికలతో రాసలీలలు సాగించిన బృందావనం ఉత్తరప్రదేశ్లోని మథురకు సమీపంలో ఉంది. అయితే ఈ బృందావనంలో శ్రీకృష్ణుడు తన ప్రియసఖి రాధతో, గోపికలతో నేటికీ రాసలీలలు కొనసాగిస్తున్నాడని విశ్వాసం. అందుకు ఎన్నో నిదర్శనాలు ఉన్నాయి. ఆ వివరాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
గోపి లోలుడు
శ్రీకృష్ణుని గోపిలోలుడని అంటారు. పదహారు వేల మంది గోపికలతో శ్రీకృష్ణుడు రాసలీలలు సాగించినట్లుగా భాగవతాది గ్రంథాల్లో వివరించి ఉంది. అయితే అదంతా లౌకికమైనది కాదు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మలో ఐక్యం కావడానికి గోపికలు చేసిన ప్రయత్నమే ఈ రాసలీలలు. శ్రీకృష్ణుడు వారందరికీ మోక్షాన్ని ప్రసాదించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అయితే నేటికీ ఈ రాసలీలలు సజీవంగా కొనసాగుతున్నాయని అంటారు. ఆ వివరాలేంటో చూద్దాం.
నిధివనంలో నేటికీ సజీవంగా రాసలీలలు
బృందావనంలో శ్రీకృష్ణుడు గోపికలతో రాసలీలలు సాగించిన వనంకు నిధివనం అని పేరు. ఈ నిధివనంలో నేటికీ ప్రతిరోజూ రాత్రి శ్రీకృష్ణుడు, రాధాదేవి, గోపికలతో కలిసి రాసలీలలు సాగిస్తాడని భక్తుల నమ్మకం. అందుకే ఇక్కడ అర్చకులు అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు.
రాత్రివేళ ప్రవేశం నిషిద్ధం
నిధివనంలో రాత్రి 7 గంటల తర్వాత మనుషులు ఎవరూ లోపల ఉండకూడదు. ఆలయ గేట్లు మూసివేస్తారు. విచిత్రమేమిటంటే సూర్యాస్తమయం కాగానే పక్షులు, జంతువులు కూడా ఈ వనాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతాయంట!
చూసిన వారికి కళ్ళు పోవడం ఖాయం
శ్రీకృష్ణుడు గోపికలతో రాత్రి సమయంలో కొనసాగించే రాసలీలలు చూడాలని కుతూహలంతో ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తే వారికి కంటి చూపు పోవడం ఖాయమని అక్కడి కృష్ణ భక్తులు చెబుతారు. రాత్రి సమయంలో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలని ఎవరైనా దొంగతనంగా లోపల ఉంటే, వారు ఉదయం అయ్యేసరికి తమ చూపును, మాటను కోల్పోతారని లేదా మరణిస్తారని స్థానికులు చెబుతుంటారు.
ఇవి చెట్లు కాదు - గోపికల రూపాలు
ఇక ఈ నిధివనంలోని చెట్లు కూడా చాలా వింతగా ఉంటాయి. ఇక్కడ చెట్లు నిటారుగా పెరగకుండా, భూమి వైపు వంగి ఒకదానితో ఒకటి అల్లుకుని ఉంటాయి. వాస్తవానికి ఇవి చెట్లు కావని, రాత్రిపూట గోపికలుగా మారి కృష్ణుడితో నాట్యం చేస్తాయని, తెల్లవారగానే మళ్ళీ చెట్లుగా మారిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
ఎప్పుడు పచ్చగా!
నిధివనంలో ఉండే ఈ చెట్లు ఎప్పుడూ పచ్చగానే ఉంటాయి. ఈ చెట్ల కొమ్మలు ఎండిపోవడం అనేది చాలా అరుదు. అన్ని రుతువుల్లో ఎప్పుడూ పచ్చగా కళకళలాడుతుంటాయి.
శ్రీకృష్ణుడి విరామ స్థలం- రంగ మహల్
నిధివనం మధ్యలో 'రంగమహల్' అనే చిన్న ఆలయం ఉంది. ఈ ఆలయంలో శ్రీకృష్ణుని కోసం ప్రతిరోజూ రాత్రి పూజారులు ఒక చందనపు మంచం, నీళ్ల చెంబు, తాంబూలం, పళ్ళు తోముకోవడానికి వేప పుల్లలను సిద్ధంగా ఉంచుతారు.
చేధించలేని రహస్యం
మరుసటి రోజు ఉదయం పూజారులు తలుపులు తీసి చూసేసరికి, ఆ మంచంపై ఎవరో పడుకున్నట్టుగా నలిగి ఉంటుంది. అలాగే నీళ్ల చెంబు కూడా ఖాళీగా దర్శనమిస్తుంది. తాంబూలం తిన్నట్టుగా అక్కడ ఆనవాళ్లు కూడా కనిపిస్తాయి. ఇదంతా చూస్తుంటే నిజంగానే శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ పవళించి, తాంబూలం సేవించినట్లుగా అనిపిస్తుంది. శాస్త్రజ్ఞులు సైతం ఈ విషయంపై ఎన్నో పరిశోధనలు చేసి కూడా ఏది రుజువు చేయలేకపోయారు. ఇదంతా శ్రీకృష్ణ లీల అని భక్తులు భక్తి పారవశ్యంతో చెబుతారు.
కిటికీలు లేని ఇళ్లు
నిధివనం చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇళ్లకు వనం వైపు కనీసం ఒక్క కిటికీ కూడా ఉండదు. శ్రీకృష్ణుడు రాత్రిపూట రాసలీలలు కొనసాగించే సమయంలో వచ్చే శబ్దాలు విన్నా, లేదా పొరపాటున ఆ వెలుగులను చూసినా ప్రాణాపాయం ఉంటుందనే భయంతో స్థానికులు తమ ఇళ్లకు ఆ వైపు కిటికీలు పెట్టుకోరు. ఒకవేళ ఉన్నా, సాయంత్రం అవ్వగానే వాటిని మూసివేస్తారు.
సజీవ సాక్ష్యం
ఈ సంఘటనలన్నీ బృందావనంలో నిధివనంలో శ్రీకృష్ణుడు నేటికీ గోపికలతో రాసలీలలు సాగిస్తున్నాడని చెప్పడానికి సజీవ సాక్ష్యాలు. ఇవన్నీ వింటుంటే ఒక్కసారి బృందావనం వెళ్లి ప్రత్యక్షంగా చూడాలని ఎవరికైనా అనిపించడం ఖాయం. మనం కూడా బృందావనం వెళ్లి శ్రీకృష్ణుడు రాసలీలలు సాగించే నిధి వనాన్ని దర్శిద్దాం. భక్తి పారవశ్యంలో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందుదాం.
జై శ్రీకృష్ణ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.