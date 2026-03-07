విష్ణు సహస్రనామం- ఇలా పారాయణం చేస్తే ఐష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధించడం ఖాయం!
విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రము పారాయణ ఒక్కసారి చేసినా అశ్వమేధ యాగం చేసినంత పుణ్యం!
Published : March 7, 2026 at 5:00 AM IST
Sri Vishnu Sahasranamam Importance : హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం స్తోత్రాలు పారాయణ చేయడం దైవారాధనలో భాగం. సాధారణంగా శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణ, లలితా సహస్రనామ పారాయణం నిత్య పూజలో పఠించడం ఆనవాయితీ! అయితే ఏ స్తోత్రాన్ని అయినా పఠించడమే కాదు ఆ పారాయణ మహత్యాన్ని గ్రహించి పారాయణ చేయడం వల్ల భక్తిలో తాదాత్మ్యత పెరుగుతుంది. అలాగే పారాయణ చేస్తున్న శ్లోకాలకు అర్ధం తెలుసుకుని పఠించడం వల్ల మెరుగైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. ఈ కథనంలో విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మహత్యాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం.
విష్ణు సహస్రనామం ఎలా పుట్టింది?
పంచమ వేదంగా ఖ్యాతి చెందిన మహాభారతంలో కౌరవులకు పాండవులకు మధ్య జరిగిన కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో అర్జునుని శరాఘాతాలకు భీష్ముడు నెలకొరుగుతాడు. అయితే అర్జునుడు ఆ మహానుభావుని పవిత్ర దేహం నేలకు తాకకుండా తన ధనుర్విద్యతో అంపశయ్యను నిర్మిస్తాడు. భీష్మునికి స్వచ్ఛంద మరణం వరంగా ఉన్నందున ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వచ్చే వరకు తన ప్రాణాలు అనంత వాయువులో లీనం కాకుండా వేచి చూశాడు. ఆ సమయంలో అంపశయ్యపై ఉన్న భీష్మ పితామహుని చూడటానికి వచ్చిన శ్రీకృష్ణుడు, పాండవుల సమక్షంలో భీష్ముడు కృష్ణ పరమాత్మను వేయి నామాలతో స్తుతిస్తాడు. అదే విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ. అలా కురుక్షేత్ర మరుభూమిలో ఉద్భవించిన విష్ణు సహస్రనామం చాలా మహత్తరమైనది.
నిత్య పారాయణం
విష్ణు సహస్రనామాన్ని ప్రతిరోజు నిష్ఠతో పఠించే వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులైనా తొలగిపోతాయి. కష్టనష్టాలు ఒక్కసారిగా మీద పడి ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్న తరుణంలో విష్ణు సహస్ర నామ పారాయణం అన్నింటికీ విరుగుడుగా పని చేస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అనునిత్యం అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయడం ద్వారా కష్టాలు, వ్యాధులు తొలగిపోయి, అష్టైశ్వర్యాలు శుభాలు చేకూరుతాయి. విష్ణు సహస్రనామ పఠనం వల్ల పుణ్యరాశి పెరుగుతుందనీ, ఉత్తమగతులు కలుగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
అనంత పుణ్యం
విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రము పారాయణ ఒక్కసారి చేసినా అశ్వమేధ యాగం చేసినంత పుణ్యం లభిస్తుంది. ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి. పాపములు తొలగి మోక్షం ప్రాప్తిస్తుంది. ఈ స్తోత్రములో ప్రతి నామము అద్భుతం. మన నిత్య జీవితంలో అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారాలు ఇందులో వున్నాయి.
ఏడాది పారాయణతో అద్భుత ఫలితాలు
ఒక దీక్ష పట్టి సంవత్సరం పాటు విష్ణు సహస్ర నామావళి పారాయణ చేస్తే ఊహకందని శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఇలా ఏడాది పారాయణ వల్ల అదృష్టం వరించి ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఆశయాలు, లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఐక్యత పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. అయితే ఇలా ఏడాది పాటు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయాలనుకునే వారు కొన్ని నియమాలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. అవేంటో చూద్దాం.
ఈ నియమాలు తప్పనిసరి
విష్ణు సహస్రనామాన్ని పఠించే ముందు శుచిగా స్నానం ఆచరించి పూజా మందిరంలో దీపం వెలిగించి మొదలు పెట్టాలి. ఒకవేళ చదవడానికి కష్టంగా ఉంటే, వింటూ చదువుకోవచ్చు. ఈ విష్ణు సహస్ర నామం ఇంట్లో వినబడితే దాని నుంచి వెలువడే సానుకూల శబ్ద తరంగాలు ఇంట్లో ఉండే దుష్ట ప్రభావాన్ని దూరం చేస్తుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిద్రించే మంచం మీద కూర్చుని విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయకూడదు. పారాయణ పూర్తయ్యాక శక్తికొద్దీ నైవేద్యం సమర్పించాలి. పారాయణ చేసేటప్పుడు మధ్యలో మాట్లాడకూడదు.
ప్రాపంచిక విషయాల గురించి ఆలోచించకుండా భక్తిశ్రద్ధలతో పారాయణ చేసినప్పుడు మాత్రమే సత్వర ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఏడాది పాటు పారాయణ చేయడం వీలుకాని వారు ప్రతి శనివారం విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయడం వల్ల అభీష్టసిద్ధి కలుగుతుంది. విష్ణు సహస్రనామాలు సరిగ్గా ఉచ్చరించాలి. పారాయణ చేసిన నామాలను మననం చేసుకోవాలి. అనునిత్యం ఈ నామాలను స్మరిస్తూ ఉండాలి అత్యంత మహిమాన్వితమైన ఈ విష్ణు సహస్ర నామావళిని మనం కూడా పారాయణ చేద్దాం. సకల శుభాలు పొందుదాం.
ఓం నమో నారాయణాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.