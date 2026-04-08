కృష్ణుని బాల్యాన్ని వర్ణించే పుణ్యక్షేత్రం- తిరుపతి దగ్గరలోని వేణుగోపాల్ స్వామి ఆలయ విశేషాలివే!

ఏప్రిల్ 8 నుంచి వసంతోత్సవాల మహోత్సవం- ఆలయ విశేషాలు, ఉత్సవాల వివరాలు!

Published : April 8, 2026 at 5:00 AM IST

Venugopala Swamy Vasanthotsavam : చిత్తూరు జిల్లా, కార్వేటినగరంలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం ప్రసిద్ధమైన పుణ్య క్షేత్రం. తిరుపతికి సమీపంలో ఉన్నందున సాధారణంగా తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన యాత్రికులందరు వేణుగోపాల స్వామి ఆలయాన్ని కూడా సందర్శిస్తుంటారు. అతి ప్రాచీనమైన ఈ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో ఏప్రిల్ 8, బుధవారం నుంచి వసంతోత్సవాలు జరగున్న నేపథ్యంలో వేణుగోపాల స్వామి ఆలయ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శ్రీకృష్ణుని బాల్యాన్ని వర్ణించే పుణ్యక్షేత్రం
ఉత్తర భారతంతో పోలిస్తే దక్షిణ భారతంలో శ్రీకృష్ణునికి ఆలయాలు తక్కువగా ఉంటాయి. దక్షిణ భారతంలో శ్రీకృష్ణుని ఎక్కువగా సంతాన వేణుగోపాల స్వామిగా ఆరాధిస్తుంటారు. కృష్ణాజిల్లా హంసలదీవిలో కూడా ఒక పురాతన సంతాన వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం ఉంది. అలాగే తిరుపతి నుంచి 58 కి.మీ.ల. దూరంలో, పుత్తూరు నుంచి 12 కి.మీ.ల దూరంలో ఉన్న కార్వేటి నగరంలో కూడా ప్రసిద్ధమైన, అతి ప్రాచీనమైన వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం ఉంది. శ్రీకృష్ణుని బాల్యాన్ని వర్ణించే ఈ ఆలయం గొప్ప పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది.

ఏకశిలా నగరం
ఏకశిలతో నిర్మించిన ఈ అద్భుతమైన ఆలయం అత్యంత పురాతనమైనది. ఈ క్షేత్రంలో శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో తొమ్మిదో అవతారమైన శ్రీకృష్ణుడు కొలువుతీరి ఉన్నాడు.

ఆలయ చరిత్ర
400 ఏళ్లకు పైబడిన పురాతనమైన కార్వేటి నగరం వేణుగోపాల స్వామి ఆలయాన్ని నారాయణవనం పాలకులైన వెంకట రాజ వంశానికి చెందిన రాజు వెంకట పెరుమాళ్ నిర్మించారని ఆలయంలోని శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ ఆలయం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ఆధ్వర్యంలో ఉంది. ఆలయంలో జరిగే అన్ని ఉత్సవాలు టీటీడీ అధికారికంగా నిర్వహిస్తుంది.

ఆలయ విశేషాలు
కార్వేటి నగరం వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం ఐదంతస్థుల రాజ గోపురంతో తూర్పు అభిముఖంగా ఉంటుంది. ప్రధాన గర్భాలయంపై ఉన్న రాజగోపురం లో నుంచి ఆలయంలోకి ప్రవేశించాక బలిపీఠం, ధ్వజస్థంబము, గరుడాళ్వార్ దర్శనమిస్తాయి. ఆలయంలో ప్రధానంగా గర్భగుడి, అంతరాలయం, మహామండపం ఉంటాయి.

సంతాన వేణుగోపాల స్వామి
గర్భాలయంలో శ్రీ కృష్ణుడు సంతాన వేణుగోపాల స్వామిగా వేణువు ధరించి, పట్టమహిషులైన రుక్మిణి, సత్యభామ సమేతంగా దర్శనమిస్తాడు. ఈ విగ్రహాలను తిరుపతి సమీపంలోని నారాయణవనం దేవాలయం నుంచి తీసుకువచ్చారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీరాముడు, సీత, లక్ష్మణుడు, ఆంజనేయుడు, పార్థసారథి, రేణుకా పరమేశ్వరి, అవనాక్షమ్మల ఉపాలయాలు కూడా దర్శించుకోవచ్చు. శ్రీకృష్ణుని పాదాల చెంత వెన్నకుండను కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

వేణుగోపాలునికి సారంగపాణి కీర్తనాభిషేకం
సుమారు 18 వ శతాబ్దానికి చెందిన సారంగపాణి అనే తెలుగు కవి వేణుగోపాలుని కీర్తిస్తూ పద సంప్రదాయంలో అనేక కీర్తనలు రచించారు. ఆయన రాసిన దాదాపు 200 పాటలు నేటికీ ముద్రణ రూపంలో ఉన్నాయి.

స్కంద పుష్కరిణి
ఆలయ ప్రాంగణంలో స్కంద పుష్కరిణి పేరుతో పవిత్ర తీర్థం ఉంది. వేణుగోపాలుని దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ముందుగా స్కంద పుష్కరిణిలో స్నానం ఆచరించి స్వామి దర్శనానికి వెళ్లడం ఆలయ సంప్రదాయం. అలాగే స్వామివారి అభిషేకాల కోసం ఆలయం పక్కనే ఒక మెట్ల బావి కూడా ఉంది.

పూజోత్సవాలు
కార్వేటి నగరం వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో వైఖానస ఆగమ ప్రకారం నిత్య పూజలు జరుగుతాయి. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి పండుగ ఇక్కడ అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది. జన్మాష్టమి సందర్భంగా జరిగే ఉట్లోత్సవంలో స్థానికులు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. అలాగే స్వామి వారికి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు, వార్షిక వసంతోత్సవాలు కూడా వైభవంగా జరుగుతాయి. వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు ఉత్తరద్వార దర్శనం కూడా ఉంటుంది. ఇక ఉగాది, సంక్రాంతి పండుగలు వేడుకగా జరుగుతాయి.

వసంతోత్సవం
కార్వేటినగరం వేణుగోపాలస్వామి ఆలయంలో ఏప్రిల్ 8, బుధవారం నుంచి ఏప్రిల్ 10, శుక్రవారం వరకు వసంతోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతాయి. వసంతోత్సవం వసంత ఋతువు మాదిరిగానే ఏడాదికి ఒక్కసారి మాత్రమే వస్తుంది. వేణుగోపాలునికి ఏడాదికి ఒక్కసారి చైత్ర మాసంలో జరిగే ఉత్సవాలు వసంతోత్సవాలు. మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో ఈ రోజు ఏ ఉత్సవం జరుగుతుందో చూద్దాం.

పుష్పాలంకరణ సేవ
వసంత ఋతువు ఆగమనంతో చెట్లన్నీ చిగురించి ఫల పుష్పాదులతో శోభాయమానంగా ఉంటాయి. అందుకు నిదర్శనంగా స్వామికి వసంతోత్సవాల్లో తొలిరోజు పుష్పాలంకరణ సేవ చేస్తారు. వివిధ రకాల, విభిన్న వర్ణాల పూలతో జరిగే ఈ ఉత్సవం పరిమళభరితమైన పర్వం.

స్నపన తిరుమంజనం
వసంతోత్సవాల్లో రెండవ రోజు జరిగే ఉత్సవం స్నపన తిరుమంజనం. పాలు, పెరుగు, తేనే, చందనం తదితర ద్రవ్యాలతో వేణుగోపాలునికి విశేష అభిషేకం జరుపుతారు. కన్నుల పండుగగా సాగే ఈ ఉత్సవాన్ని చూడడం పూర్వజన్మ సుకృతం.

ఉంజల్ సేవ
వసంతోత్సవాల్లో చివరి రోజు, మూడో రోజు జరిగే సేవ ఉంజల్ సేవ. వేణుగోపాలుని, రుక్మిణి సత్యభామ సమేతంగా ఉయ్యాలపై ఆశీనులు చేసి సంబరంగా నిర్వహించే వేడుకయే ఉంజల్ సేవ. ఈ వసంతోత్సవ శోభ చదివితేనే వింటేనే కాదు. కళ్లారా చూడటంలోనే జన్మ సాఫల్యత ఉంది.

కార్వేటి నగరం వేణుగోపాల స్వామిని దర్శించి పూజిస్తే చింతలు, సమస్యలు తొలగుతాయని, సంతాన భాగ్యం కలుగుతుందని విశ్వాసం.

రానున్న వేణుగోపాలుని వసంతోత్సవాలలో మనం కూడా పాల్గొని చరితార్థులమవుదాం.

శ్రీకృష్ణ శరణం మమ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

