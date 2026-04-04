శ్రీవారి కవచంలా కాపాడే శక్తిమంతమైన పూజ- ఎలా? ఎప్పుడు చేయాలి?
కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీనివాసుని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే ఎటువంటి కష్టాలైనా తొలగుతాయని విశ్వాసం- స్వామివారిని సేవించే వజ్ర కవచ పూజ అత్యంత మహిమాన్వితమైనదని ఎన్నో గండాలు, ఆపదలు తొలగిస్తుంది!
Published : April 4, 2026 at 6:56 AM IST
Sri Venkateswara Vajra Kavacha Pooja : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీనివాసుని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే ఎటువంటి కష్టాలైనా తొలగుతాయని విశ్వాసం. స్వామివారిని సేవించడానికి ఎన్నో పూజా విధానాలు ఉన్నప్పటికీ శ్రీవారిని సేవించే వజ్ర కవచ పూజ అత్యంత మహిమాన్వితమైనదని విశ్వాసం. ఎన్నో గండాలు, ఆపదలు తొలగించే వజ్ర కవచ పూజ విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
భక్తులకు కవచంలా శ్రీనివాసుడు!
కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు ఎందరికో ఇలవేల్పు! మరెందరికో ఆపద్భాంధవుడు. మనం రోజూ వెంకన్నను కొలుస్తాం కానీ ఈ వజ్రకవచ పూజ గురించి మాత్రం కొందరికే తెలిసి ఉంటుంది. శత్రువుల నుంచి రక్షణ కావాలన్నా, ఆగిపోయిన పనులు పూర్తి కావాలన్నా ఈ పూజ ఒక్కటే మార్గం. పేరులోనే కవచాన్ని నింపుకున్న ఈ వజ్రకవచ పూజ చేస్తే సాక్షాత్తు ఆ శ్రీనివాసుడే మన ఇంటికి కవచంలా నిలబడతారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. శనివారం మాత్రమే ఆచరించాల్సిన ఈ వజ్రకవచ పూజ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
శ్రీ వెంకటేశ్వర వజ్ర కవచ పూజ తో అమోఘమైన రక్షణ
సాధారణంగా వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహం కోసం ఏడు శనివారాల వ్రతం, పిండి దీపారాధన వంటి వ్రతాలు ఆచరిస్తూ ఉంటాం. అయితే వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులలో చాలా తక్కువ మందికి తెలిసిన, ఈ వజ్రకవచ పూజ అత్యంత శక్తివంతమైన ఒక విశిష్ట పూజ శ్రీ వెంకటేశ్వర వజ్ర కవచ పూజ! మహిమాన్వితమైన శ్రీవారి వజ్ర కవచ పూజ చేయడం వల్ల కలిగే రక్షణ అమోఘం. ఇది ఆచరించిన వారికి ఇది అనుభవంలోకి వచ్చిన సత్యం.
వజ్ర కవచ పూజ విశిష్టత
"వజ్రకవచం" అంటే వజ్రం లాంటి రక్షణ ఇస్తుందని అర్థం. పూర్వం ఇంద్రుడు తన రక్షణ కోసం ఈ స్తోత్రంతో స్వామిని స్తుతించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. వరాహ పురాణం, స్కంద పురాణం లోని వెంకటాచల మహత్యం లో ఈ పూజకు సంబంధించిన ప్రస్తావన ఉంది. మన నిత్య జీవితంలో ఎదురయ్యే అనేక సమస్యలతో పాటు, కోర్టు గొడవలు, శత్రు భయాలు, గ్రహ దోషాల నుంచి ఈ వజ్రకవచ పూజ మనల్ని ఒక రక్షణ కవచంలా కాపాడుతుంది.
ఎప్పుడు చేయాలి?
శ్రీవారి వజ్ర కవచ పూజ శనివారం రోజు చేయడం ఉత్తమం. శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రమైన శ్రవణా నక్షత్రం, శనివారం కలిసి వచ్చిన రోజు ఈ పూజ చేసే అవకాశం రావడం పూర్వజన్మ సుకృతం. ఈ రెండు కలిసి వచ్చిన రోజు వజ్రకవచ పూజ చేస్తే విశేషమైన ఫలం లభిస్తుందని శాస్త్ర వచనం. శనివారం శుభ హోరలో అంటే ఉదయం 6 గంటల నుండి 8 గంటల మధ్య ఈ పూజ చేయడం సర్వ శ్రేష్టం.
పూజా విధానం - కలశ స్థాపన
పూజలో భాగంగా ముందుగా కలశ స్థాపన చేసుకోవాలి. వెంకటేశ్వర స్వామి వారి పటం ముందు ఒక రాగి పాత్రలో నీళ్లు పోసి, అందులో ఒక యాలక్కాయ, ఒక లవంగం, కొద్దిగా పచ్చ కర్పూరం, రెండు తులసి దళాలు వేయాలి.
దీపారాధన
ఈ వజ్ర కవచ పూజను "దీప కవచ పూజ" అని కూడా అంటారు. ఈ పూజలో దీపారాధన కు ఉన్న ప్రాముఖ్యం వలన ఈ పేరు వచ్చింది. ఒక మట్టి ప్రమిదలో ఆవు నెయ్యి పోసి, ఐదు వత్తులు వేసి దీపాన్ని వెలిగించి, ఈ దీపాన్ని స్వామి కి చూపించి, ఈ దీపపు వెలుగులోనే స్వామి వారిని దర్శించాలి. ఈ వెలుగు మన కళ్లలోకి ప్రసరిస్తే దృష్టి దోషాలు తొలగిపోతాయి.
వజ్రకవచ పఠనం
శ్రీవారి పాదాలపై తులసి దళాలు, పసుపు రంగు పూలు, అక్షింతలు వేస్తూ శ్రీ వెంకటేశ్వర వజ్ర కవచ స్తోత్రాన్ని 3, 5, 9 సార్లు లేదా 11 సార్లు భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించాలి.
నివేదన
పూజ పూర్తయ్యాక కొబ్బరికాయ కొట్టి, స్వామివారికి ప్రీతికరమైన చక్రపొంగలి ప్రసాదాన్ని నివేదించాలి.
నీరాజనం
కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చి, సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలి
తీర్థం
పూజ ముగిశాక కలశంలోని నీటిని తీర్థంగా తీసుకోవాలి. ఈ తీర్థం అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తుంది.
వజ్రకవచ పూజాఫలం
భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీనివాసుని వజ్రకవచ పూజ చేస్తే సమాజంలో గౌరవం, పదవి లభిస్తాయి. అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి. మనసును ఆందోళన పరిచే తెలియని భయాలు, ప్రతికూల శక్తులు దరి చేరవు. మొండి వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మీ మాహాత్మ్యం లో కూడా ఈ వజ్రకవచం గురించిన ప్రస్తావన ఉంటుంది.
ఎన్ని వారాలు చేయాలి?
శ్రీవారి వజ్ర కవచ పూజ మీ శక్త్యానుసారం ఎన్ని వారాలైనా చేసుకోవచ్చు. ఈ పూజకు ఉద్యాపన ఏమి ఉండదు.
ఈ నియమాలు తప్పనిసరి
శ్రీవారి వజ్రకవచ పూజ చేసుకునే వారు శనివారం రోజు ఉదయాన్నే తలారా స్నానం చేయాలి. పూజ పూర్తయ్యే వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. శుద్ధ సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. అన్నింటికన్నా ప్రధానమైనది భక్తి! పూజలో భక్తి లోపం, శ్రద్ధ లోపం లేకుండా చూసుకోవాలి. అప్పుడే ఈ పూజ వలన అత్యుత్తమమైన ఫలితాలు పొందవచ్చు. గోవిందా! గోవిందా!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.