కాలజ్ఞానంతో ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచిన మహాయోగి- శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మం జీవిత విశేషాలివే!
భవిష్యత్తు సంఘటనలను ముందుగానే చెప్పిన మహాయోగి పోతులూరి వీరబ్రహ్మం- వీరబ్రహ్మం జయంతి ఎప్పుడు?
Published : April 26, 2026 at 4:51 AM IST
Sri Veerabrahmam Swamy Jayanthi : భవిష్యత్తులో జరగబోయేది తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి అందరికీ ఉంటుంది. ప్రస్తుత కాలంలో ప్రపంచంలో ఏ విపరీతం జరిగినా, ఏ అనుకోని సంఘటన జరిగినా "బ్రహ్మంగారు అప్పుడే చెప్పారు" అని తలుచుకోవడం పరిపాటి. ఆ విధంగా భవిష్యత్తులో జరగబోయే సంఘటనలను తన దివ్యదృష్టితో చూసి, కాలజ్ఞానాన్ని రచించి అందరికీ అందించిన శ్రీమద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మం గారి జయంతి సందర్భంగా ఆయన జీవిత విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
వీరబ్రహ్మం గారి జయంతి ఎప్పుడు
ఏప్రిల్ 26, ఆదివారం వైశాఖ శుద్ధ దశమి సందర్భంగా ఈ రోజునే వీరబ్రహ్మం గారి జయంతిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
అపర కాలజ్ఞాని
కాలజ్ఞాన తత్వాలను బోధించిన యోగి, హేతువాది, సంఘసంస్కర్త, సాక్షాత్ దైవ స్వరూపుడైన శ్రీమద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మం గారు సిద్ధి పొందిన రోజు వైశాఖ శుద్ధ దశమి. మహానుభావుల పుట్టినరోజును, శివైక్యం చెందిన రోజును కూడా జయంతిగా జరుపుకోవటం ఆనవాయితీ.
జననం
గంగా నది తీరంలో బ్రహ్మాండ పురవాసులైన విశ్వబ్రాహ్మణ పుణ్యదంపతులైన పరిపూర్ణయాచార్యులు, ప్రకృతాంబలు సంతానార్ధులై కాశీయాత్ర చేశారు. కాశీనగరంలో ఈ పుణ్య దంపతులకు పరమశివుడు కలలో కనిపించి విష్ణువు ఆమెకు కుమారుడుగా జన్మిస్తాడని చెప్పాడు. నవమాసాలు నిండుతున్న సమయంలో స్వగ్రామానికి బయలుదేరగా, సరస్వతీ నదీ సమీపంలో ఆమె ఒక మగబిడ్డను ప్రసవించింది. అది స్వస్తీశ్రీ కీలక నామ సంవత్సర కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి! అనగా క్రీ.శ 1607 లో భగవాన్ వీరబ్రహ్మంగారు ఈ భూమిపై అవతరించారు. మరుసటిరోజు పరిపూర్ణయాచార్యులు కాలధర్మం చేశారు. ప్రకృతాంబ సమీపంలోని అత్రి మహాముని ఆశ్రమంలో చేరుకుని తనబిడ్డను పెద్దవాణ్ణి చేయమని అత్రి మహామునికి తన బిడ్డను అప్పగించి తాను కూడా తనువు చాలించింది.
పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించినట్లు
కర్ణాటకకు చెందిన పాపాఘ్ని మఠాధిపతులు యనమదల వీరభోజయచార్యులు, వీర పాపమాంబ సంతాన భాగ్యం కోసం పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తూ అత్రి మహాముని ఆశ్రమం చేరుకుంటాడు. సంతాన ప్రాప్తికై పరితపిస్తున్న ఆ పుణ్య దంపతులకు దైవ స్వరూపులు అయిన బ్రహ్మాన్ని అత్రి మహాముని అందజేస్తాడు. బ్రహ్మం గారు పాపాఘ్ని మఠాధిపతి గారింట సనాతన సంప్రదాయాల నడుమ పెరిగి పెద్దవుతాడు. అతి చిన్న వయసులోనే, బ్రహ్మం గారు కాళికాంబ పై సప్తశతి రచించి అందరిని అబ్బుర పరుస్తాడు.
తల్లి అనుమతితో దేశాటనకు
బ్రహ్మం గారు తనను పెంచిన తండ్రి గతించిన తరువాత మఠాధిపత్యం స్వీకరించకుండా, తల్లి ఎంత నచ్చచెప్పినా వినకుండా ఆమెకు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని బోధించి దేశాటనకు బయలుదేరి వెళ్లాడు. 15 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే కర్నూలు జిల్లాలోని బనగానపల్లెకు చేరుకున్నాడు. అక్కడ కొంతకాలం పశువుల కాపరిగా పనిచేసాడు.
గోవులు కాసే సమయంలో రచనకు శ్రీకారం
బ్రహ్మం గారు ఓ పక్క గోవులు కాస్తూనే మరో పక్క కాలజ్ఞానం రచనకు శ్రీకారం చుట్టాడు. రవ్వలకొండలో గుహలో ఆయన కూర్చుని వ్రాసిన తాళపత్ర గ్రంథాలు మఠంలో నేటికీ భద్రంగా ఉన్నాయి. అక్కడ సుందరమైన బ్రహ్మం గారి దేవాలయం కూడా ఉంది.
వివాహం
బ్రహ్మంగారు గోవిందమాంబ అనే కన్యను వివాహం చేసుకుని ఆరుగురు సంతానాన్ని పొందాడు.
సిద్దయ్యను శిష్యునిగా చేసుకొనుట
కులమతాలకు అతీతంగా బ్రహ్మంగారు ఒక ముస్లిం యువకుని తన శిష్యునిగా చేసుకున్నాడు. అతనికి అనేక తత్వ బోధలు చేసి, జ్ఞానంలో సిద్ధి పొందినందున అతని పేరుని సిద్దయ్యగా మార్చాడు.
సజీవ సమాధి
బ్రహ్మంగారు ఒకరోజు కుటుంబసభ్యులను, శిష్యులను సమావేశపరిచి కొద్దిరోజుల్లో తాను సజీవ సమాధిలో ప్రవేశించబోతున్నట్లు, తన తరువాత తన కుమారుడు గోవిందయ్యకు మఠాధిపత్యం ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు. సిద్ధయ్యకు విశ్వఖ్యాతి కల్పించాలని సిద్దయ్యను పూలు తీసుకురమ్మని అరణ్యానికి పంపి బ్రహ్మంగారు సమాధిలోకి వెళ్ళాడు. సిద్ధయ్య తిరిగి వచ్చి గురువు కోసం విపరీతంగా విలపించ సాగాడు. బ్రహ్మంగారు శిష్యునిపై కరుణించి సమాధిపై రాతిని తొలగించమని ఆదేశించి రాతిని తొలగించిన తరువాత బయటికి వచ్చి సిద్ధయ్యను ఓదార్చాడు. ఆపై సిద్దయ్య కోరికపై పరిపూర్ణంను బోధించాడు. ఆ తరువాత సిద్ధయ్యకు దండం, కమండలం, పాదుకలు, శిఖాముద్రికను ఇచ్చి తిరిగి సమాధిలో ప్రవేశించాడు. బ్రహ్మంగారు సజీవసమాధి లోకి ప్రవేశించిన వైశాఖ శుద్ధ దశమి వీరబ్రహ్మంగారి జయంతి గా జరుపుకుంటాం. ఈనాటికీ ఎందరికో ప్రామాణికంగా మారిన కాలజ్ఞానాన్ని మానవాళికి అందించి సజీవ సమాధి లోకి ప్రవేశించిన బ్రహ్మంగారు గొప్ప తత్వవేత్తగా, ఆదర్శవాదిగా పేరుగాంచాడు.
ప్రతి సంవత్సరం వైశాఖ శుద్ధ దశమి నాడు వీరబ్రహ్మం గారి జయంతి ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 26 నుంచి బ్రహ్మంగారి మఠంలో జరగనున్న ఈ ఉత్సవాల్లో మనం కూడా పాల్గొని ఆ మహనీయునికి నివాళులు అర్పిద్దాం.
ఓం శ్రీ వీరబ్రహ్మ స్వామినే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.