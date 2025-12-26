ETV Bharat / spiritual

రుద్ర తాండవానికి సాక్ష్యంగా అవతరించిన మహాశక్తి- శాంకరి దేవి క్షేత్ర కథ తెలుసా?

అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో ప్రథమంగా నిలిచిన శాంకరి దేవి క్షేత్ర కథ- శాంకరి దేవి శక్తి పీఠం ఎక్కడుంది? ఆలయ విశేషాలేంటి?

Shankari Devi Temple
Shankari Devi Temple (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 26, 2025 at 12:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Shankari Devi Temple : దక్షయజ్ఞంలో శరీర త్యాగం చేసిన సతీదేవి శరీరంతో పరమేశ్వరుడు రుద్ర తాండవం చేస్తున్న సమయంలో శ్రీ మహావిష్ణువు శివుని శాంతింప చేయడానికి తన సుదర్శన చక్రంతో సతీదేవి శరీరాన్ని ఖండిస్తాడు. ఆ క్రమంలో సతీదేవి శరీర భాగాలు భూమిపై అనేక ప్రదేశాల్లో పడ్డాయి. సతీదేవి పవిత్ర శరీర భాగాలు భూమిపై పడిన ప్రదేశాలు శక్తిపీఠాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. ఈ శక్తి పీఠాల్లో అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా భావించే శాంకరి దేవి క్షేత్ర విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శాంకరి దేవి శక్తి పీఠం ఎక్కడుంది?
శాంకరి దేవి ఆలయం శ్రీలంక తూర్పు తీరంలో ట్రింకోమలీలో ఉంది. ఇది అష్టాదశ శక్తి పీఠాల్లో ఒకటి. ఇక్కడ సతీదేవి కాలి పట్టీలు పడ్డాయని హిందూ పురాణాల ప్రకారం తెలుస్తుంది. మరికొందరు ఇక్కడ అమ్మవారి తొడ భాగం పడిందని అంటారు. ఏది ఏమైనప్పటికి శాంకరి దేవి ఆలయం అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో ప్రథమ పీఠంగా విరాజిల్లుతోంది.

ఆలయ విశేషాలు
ప్రాచీన కాలంలో ఉన్న అసలు శాంకరి దేవి ఆలయం 17వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీసు వారి ఫిరంగుల వల్ల ధ్వంసం కాగా, ప్రస్తుతం ఆ ప్రదేశంలో ఒక స్తంభం మాత్రం ఉంది. ఇక్కడకు సమీపంలోనే త్రికోణేశహవర స్వామి అనే శివాలయం పక్కనే కొత్త ఆలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఆలయం ఒక కొండపై ఉంది. శాంకరీ దేవి ఆలయం ఒక అందమైన రాతి కొండపై చదునైన ప్రదేశం మీద ఉంది. దీనికి 'రావణన్ వీడు' అని పేరు ఉంది.

ఆలయం పునర్నిర్మాణం ఇలా
పోర్చుగీస్ ఆక్రమణదారుల నుంచి త్రికోణేశహవర, శాంకరీ దేవి దేవతలను రక్షించడానికి ఆ విగ్రహాలను ఒక బావిలో దాచారు. 1948లో శ్రీలంక స్వాతంత్య్రం తర్వాత ట్రినోలో బావి నుంచి వాటిని వెలికి తీశారు. 1952లో స్థానిక హిందూ తమిళ ప్రజలచే నిర్మించిన శాంకరీ దేవి ఆలయం ప్రస్తుతం మనం దర్శించుకుంటున్న ఆలయం. ఈ ఆలయంలోనే ఈ విగ్రహాలను ప్రతిష్టించినట్లుగా తెలుస్తోంది.

శుభాలనిచ్చే శాంకరి దేవి
ఆలయానికి సమీపంలో, హిందూ మహాసముద్రం పైన ఉన్న కొండ అంచుకు సమీపంలో పవిత్రమైన బిల్వ వృక్షం ఉంది. పరమ శివుని ఆదేశం మేరకు అగస్త్య మహర్షి త్రికోణేశహవర ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. గర్భాలయంలో శాంకరీ దేవి మతుమై అంబాల్ రూపంలో పూజలందుకుంటోంది. శాంకరీ దేవిని పూజిస్తే సకల శుభాలూ చేకూరతాయని హిందువుల నమ్మకం. శివుడి ఆనతితో శాంకరీ ఆలయాన్ని పార్వతీ దేవికి ఓ రాజభవంతిలా విశ్వకర్మ నిర్మించి ఇచ్చాడని చెబుతుంటారు.

శాంకరి అమ్మవారి ఆలయాన్ని దర్శించి భక్తిశ్రద్ధలతో కోరుకుంటే సకల శుభాలు, విజయాలు చేకూరతాయని విశ్వాసం.

ఓం శ్రీ శాంకరి దేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

TAGGED:

SHANKARI DEVI TEMPLE
SHANKARI DEVI TEMPLE IN SRI LANKA
SHANKARI DEVI SHAKTHI PEETAM
HOW TO REACH SHANKARI DEVI TEMPLE
SHANKARI DEVI TEMPLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.