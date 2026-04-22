కుల భేదాలను ఖండించిన- రామానుజాచార్యుల జీవితం, సిద్ధాంతాలు మీకు తెలుసా?

భారతీయ ఆధ్యాత్మిక తత్త్వ చింతనలో కీలక పాత్ర పోషించిన భగవద్ రామానుజాచార్యులు- కులమత భేదాలు లేకుండా అందరికీ మంత్ర జ్ఞానం అందించిన గొప్ప సంస్కర్త- శ్రీ రామానుజాచార్యులు జయంతి సందర్భంగా ఆయన జీవిత విశేషాలు!

Published : April 22, 2026 at 4:00 AM IST

Sri Ramanujacharya Jayanti History : భారతీయ తత్త్వ చింతననూ, ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానాన్ని విశేషంగా ప్రభావితం చేసిన త్రిమతాచార్యుల్లో భగవద్రామానుజులు ద్వితీయుడు. విశిష్టాద్వైత సంప్రదాయాన్ని అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో ప్రచారంలోకి తెచ్చిన ఆధ్యాత్మిక గురువు. అంతేకాదు ఆర్తి, ఆసక్తి కలిగిన వారందరూ మంత్రాలకు, మంత్రార్దాలు గ్రహించడానికి అర్హులే నని, దీనికి కుల మత భేదాలు లేవని చాటిన గొప్ప సంఘ సంస్కర్త భగవద్ రామానుజులు. ఏప్రిల్ 22 శ్రీ రామానుజాచార్యులు జయంతి సందర్భంగా ఆయన జీవిత విశేషాలను, ప్రచారం చేసిన సిద్ధాంతాలను గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

రామానుజాచార్యుల జయంతి ఎప్పుడు?
భగవద్ శ్రీ రామానుజాచార్యులు క్రీస్తు శకం 1017 సంవత్సరం, పింగళ నామ సంవత్సరం, చైత్ర మాసం, శుక్ల పక్షం పంచమి తిథి, ఆరుద్ర నక్షత్ర యుక్త కర్కాటక శుభలగ్నంలో చెన్నై పట్టణానికి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న శ్రీపెరంబుదూరుకు సమీపంలోని భూతపురిలో జన్మించారు. శాలివాహన శకం ప్రకారం అది 930 సంవత్సరం అవుతుంది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 22, బుధవారం వైశాఖ శుద్ధ పంచమి, ఆరుద్ర నక్షత్రం ఉన్నందున ఈ రోజునే శ్రీ రామానుజజయంతిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.

విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత ప్రచారకర్త
దాదాపు 123 సంవత్సరాలు జీవించి ఉన్న భగవద్ శ్రీ రామానుజులు తన జీవితకాలంలో విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతం ప్రచారానికి విశేష కృషి చేశారు. ఆదిశంకరులు జన్మించిన మరుసటి రోజే భగవద్ రామానుజులు కూడా జన్మించడం విశేషం. తిథి ఒకటే అయినప్పటికీ నక్షత్రం వేరు అయినందున శంకర జయంతి మరుసటి రోజు రామానుజ జయంతి జరుపుకుంటాం.

విశిష్టాద్వైతమే ఆయన మతం
ఆదిశంకరులు శివకేశవులకు భేదం లేదని ఇద్దరూ ఒక్కటేనని, ఉన్నది ఒకటే స్వరూపమని చాటి చెబితే, రామానుజులు ఆ ఉన్న ఒక్క స్వరూపం శ్రీ మహావిష్ణువు అని నొక్కి వక్కాణించారు. అందుకే, ఆయన వాదాన్ని విశిష్టాద్వైతం అంటారు.

పరమత ప్రాబల్యం
రామానుజుల కాలం నాటికి దేశంలో బౌద్ధ, జైన మతాల నుంచి తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉండేది. ఆ సమయంలో రామానుజులు నిరాకార పరబ్రహ్మాన్ని ఉపాసించే అద్వైతం బదులు మూర్తి రూపంలో విష్ణువును పూజించే విశిష్టాద్వైతాన్ని ప్రచారంలోకి తెచ్చారు.

కుల మత భేదం లేదని నమ్మిన ఆదర్శవాది
రామానుజులు పుట్టుకతో తమిళ బ్రాహ్మణుడు అయినప్పటికీ మనుషులందరూ సమానమని నమ్మిన ఆదర్శవాది. ఛాందసవాదం అధికంగా ఉండే ఆ రోజుల్లో అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని కూడా రహస్యంగా బోధించేవారు. అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటిస్తే నరకానికి పోతారనే వాదనలు కూడా ఉండేవి. ఆ సమయంలో రామానుజులు అష్టాక్షరీ మంత్రం అందరికీ అందితే చాలు తాను నరకానికి పోయినా ఫర్వాలేదని తిరుక్కోట్టియూర్ ఆలయం గోపురం పైకి ఎక్కి అందరికీ వినిపించారు. ఇలా ఆ రోజుల్లోనే కులమత భేదాలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన ఆదర్శవాది రామానుజులు.

వైష్ణవ మత స్థాపన
భగవద్ శ్రీ రామానుజులు త్రిదండ సన్యాసిగా మారి శ్రీరంగం, తిరుపతి మొదలైన అనేక దివ్య క్షేత్రాల్లో మఠాలు ఏర్పాటు చేసి వైష్ణవ మతాన్ని విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేశాడు.

శ్రీరంగంలో నేటికీ రామానుజుల సజీవ శిల్పం
సుమారు 123 సంవత్సరాల పాటు జీవించి శ్రీమన్నారాయణునిలో ఐక్యమైన రామానుజులు పరమపదించి వెయ్యేళ్లు గడిచినా, ఇప్పటికీ ఆయన పార్థివ శరీరాన్ని భద్రపరిచి ఉండడం విశేషం. శ్రీరంగంలోని 4వ ప్రాకారంలో ఉన్న రామానుజాచార్యుల ఆలయంలో రామానుజులవారి పార్థివ దేహాన్ని దర్శించుకోవచ్చు.

పద్మాసనంలో యోగ భంగిమలో
పద్మాసనంలో, యోగ భంగిమలో కూర్చుని రామానుజులు ఇక్కడ శరీరాన్ని విడిచి పెట్టారు. ఆ కూర్చున్న భంగిమలోనే ఇప్పటికీ ఆయన శరీరం కనిపిస్తుంది. ఏడాదికి రెండు సార్లు నిర్వహించే ఉత్సవంలో కర్పూరం, కుంకుమ పువ్వును ఓ ముద్దగా నూరి రామానుజుల శరీరానికి పూతలాగా పూస్తారు. అందువల్ల ఆయన శరీరం ఓ ఎర్రని వర్ణంలో విగ్రహంలా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. అయితే హారతి ఇచ్చే సమయంలో ఆయన కళ్లు, గోళ్లు మనం స్పష్టంగా గుర్తించవచ్చు. కుంకుమ పువ్వు లేపనాన్ని అక్కడ అద్దక పోవడం వల్ల హారతి వెలుగులో అవి మరింత ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తాయి. రామానుజ జయంతి సందర్భంగా ఆయన ఆచరించి చూపిన బాటలో నడవడమే ఆయనకి మనమిచ్చే నిజమైన నివాళి.
ఓం శ్రీ రామానుజాయ నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

