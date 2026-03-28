శ్రీరామ పట్టాభిషేకం విశిష్టత- దీన్ని చూసినా, విన్నా అఖండ ఐశ్వర్యం ఖాయం!
సీతారాముల కళ్యాణం మరుసటి రోజు వైభవంగా శ్రీరామ పట్టాభిషేకం- దీని విశిష్టత ఏమిటో తెలుసా?
Published : March 28, 2026 at 4:00 AM IST
Sri Rama Pattabhishekam Special Story : చైత్ర మాసంలో ప్రతి రోజు పండగే! ప్రతి తిథి విశిష్టమైనది! శ్రీరామనవమి రోజు సీతారాముల కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరిపించుకున్న తరువాత మరో ముఖ్య ఘట్టాన్ని కూడా అంతే ఉత్సాహంగా జరుపుకోవాలి. అదే శ్రీరామ పట్టాభిషేకం. శ్రీరామనవమి మరుసటి రోజైన చైత్ర శుద్ధ దశమి రోజు శ్రీరాముడు అయోధ్య నగరానికి రాజుగా పట్టాభిషేకం చేసుకుంటాడు. రామాయణంలోని ఈ శుభ ఘట్టాన్ని కూడా అన్ని రామాలయాలలో వేడుకగా జరుపుతారు. ఈ సందర్భంగా ఈ కథనంలో శ్రీరామ పట్టాభిషేక వైభవాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం.
పవిత్ర ఘట్టం శ్రీరామ పట్టాభిషేకం
రామాయణంలోని అత్యంత పవిత్రమైన ఘట్టం రావణ వధ. అనంతరం శ్రీరాముడు సీతా లక్ష్మణ హనుమంతులతో కలిసి అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చి పట్టాభిషేకం చేసుకుని రాజుగా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తాడు. కలిసి అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చి రాజుగా బాధ్యతలు స్వీకరించడాన్ని సూచిస్తుంది. అప్పట్లో ఈ సంతోషకరమైన వేడుకను అయోధ్య వాసులు, ఋషులు అత్యంత వైభవంగా జరుపుకున్నారు. శ్రీరామ పట్టాభిషేకానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నంది గ్రామానికి చేరుకున్న శ్రీరాముడు వాల్మీకి రామాయణంలో యుద్ధకాండలో చివరగా శ్రీరామ పట్టాభిషేకం గురించిన ప్రస్తావన ఉంటుంది. 14 సంవత్సరాల అరణ్యవాసం పూర్తి చేసుకున్న శ్రీరాముడు తిరిగి అయోధ్యకు వస్తున్నాడన్న సంగతి తెలిసి అయోధ్య వాసులు పరుగు పరుగున నంది గ్రామానికి చేరుకున్నారు. రాముడు సీతా లక్ష్మణ సమేతంగా, హనుమంత, సుగ్రీవునితో పాటు అపారమైన వానర సైన్యం వెంటరాగా, తన మిత్రుడైన విభీషణుడితో కలిసి పుష్పక విమానాన్ని దిగుతాడు.
అన్నదమ్ముల అనుబంధం
భరతుని సోదర ప్రేమ పుష్పక విమానం నుంచి దిగుతున్న అన్నగారిని చూడగానే భరతుడు పరుగు పరుగున వెళ్లి అన్నగారికి పాదుకలు తొడుగుతాడు. శ్రీరాముడు భరతుని ప్రేమతో ఆలింగనం చేసుకుంటాడు. ఇది చూసి సుగ్రీవుడు, విభీషణుడు తమ సోదరులైన వాలి, రావణాసురుని తలచుకుని దుఃఖిస్తారు. అప్పుడు భరతుడు సుగ్రీవుని కౌగలించుకుని 'ఈనాటి నుంచి మనం ఐదుగురం అన్నదమ్ములం సోదరా!' అని ఆప్యాయంగా అంటాడు. అలాగే విభీషణునితో "నీ సహకారంతోనే రాముడు రావణుడిని గెలిచాడు" అని అంటాడు. ఇటు శత్రుఘ్నుడు కూడా సీతారామలక్ష్మణులు పాదాభివందనం చేస్తాడు.
అయోధ్యకు పయనమైన రాజా రాముడు
పట్టాభిషేకానికి సిద్ధమవుతున్న శ్రీరాముడు ముందుగా భరతుడు, లక్ష్మణుడు, శత్రుఘ్నుడు క్షురకర్మ చేయించుకుని జటలు విసర్జించిన తరువాత రాముడు కూడా జటలు విసర్జించి మంగళ స్నానం చేస్తాడు. శత్రుఘ్నుడు దగ్గరుండి రామలక్ష్మణులకు అలంకారం చేయిస్తాడు. దశరధుని భార్యలు సీతను అలంకరిస్తారు. కౌసల్య వానరుల భార్యలను స్వయంగా అలంకరిస్తుంది. శ్రీరాముడు మంగళప్రదమైన రథం ఎక్కి భరతుడు సారధ్యం చేస్తుండగా, శత్రుఘ్నుడు ఛత్రం పట్టగా, లక్ష్మణ విభీషణులు వింజామరలు వీస్తుండగా, శంఖ దుందుభి నాదాలు మ్రోగుతుండగా అయోధ్యకు బయలుదేరాడు. వానర వీరులంతా మానవ రూపాలు ధరించి శ్రేష్టమైన ఏనుగులు ఎక్కారు. సుగ్రీవుడు శతృజయం అనే ఏనుగును ఎక్కాడు. ఆకాశం నుంచి దేవతలు ఆశీర్వచనాలు పలికారు.
ఐదు వందల నదుల నుంచి పవిత్ర జలాలు
నాలుగు దిక్కుల నుంచి పవిత్ర జలాలు రాముడు ముందు తండ్రి గృహానికి చేరుకొని అప్పటికే అక్కడకు చేరుకున్న గురువులకు, పెద్దలకు పాదాభివందనం చేసాడు. సుగ్రీవుని ఆదేశం మేరకు సుషేణుడు తూర్పు సముద్రం నుంచి, ఋషభుడు దక్షిణ సముద్రం నుంచి, గవయుడు పశ్చిమ సముద్రం నుంచి, నలుడు ఉత్తర సముద్రం నుంచి రత్న కలశాలతో పవిత్ర జలాలను తీసుకు వచ్చారు. హనుమంతుడు జాంబవంతుడు ఐదు వందల నదుల నుంచి పవిత్ర జలాలను తీసుకువచ్చారు. శ్రీరామునికి అభిషేకం భరతుడు శ్రీరామ పట్టాభిషేకానికి కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ సిద్ధమయ్యాయని కులగురువు వశిష్టునితో చెప్తాడు.
వివిధ ఆభరణాలతో రాముడి అలంకరణ
వశిష్ఠుడు సీతారాములను రత్నపీఠం మీద కూర్చోబెట్టాడు. వశిష్ఠుడు, వామదేవుడు, జాబాలి, కాశ్యపుడు, కాత్యాయనుడు, సుయజ్ఞుడు, గౌతముడు, విజయుడు అనే ఎనిమిది మంది పురోహితులు శాస్త్రోక్తంగా రామునికి అభిషేకం చేసారు. పవిత్ర జలాలతో పాటు ఓషధుల రసాలతో కూడా రామునికి అభిషేకం చేసారు. మకుట ధారణ అనంతరం వశిష్ఠుడు ఇక్ష్వాకు వంశపు రాజులు ధరించే అమూల్యమైన బంగారు కిరీటాన్ని రాజ్యసభ మధ్యలో ఉంచి యధావిధిగా పూజించి రాముని శిరసు మీద అలంకరించారు. మిగిలిన ఋత్విక్కులు మహారాజు ధరించే ఇతర ఆభరణాలు రామునికి అలంకరించారు. దేవతల కానుకలు అలా సీతా సమేతంగా పట్టాభిషిక్తుడైన రామునికి శత్రుఘ్నుడు ఛత్రం పట్టాడు. సుగ్రీవుడు, విభీషణుడు వింజామరలు వీచారు. దేవేంద్రుడు వాయుదేవునిచే నూరు పద్మాలున్న బంగారు హారాన్ని రామునికి కానుకగా పంపించాడు. ప్రజలు జయజయధ్వానాలు చేసారు. ఆకాశంలో గంధర్వులు గానం చేయగా, అప్సరసలు నాట్యం చేసారు.
అపారమైన దానధర్మాలు
ఆ సందర్భంగా శ్రీరాముడు లక్ష గుర్రాలు, అప్పుడే ఈనిన లక్ష గోవులు, వంద ఎద్దులు దానం చేసాడు. ముప్పై కోట్ల బంగారు నాణేలు, ఆభరణాలు, మేలిమి వస్త్రాలు బ్రాహ్మణులకు దానం చేసాడు. సన్నిహితులకు విలువైన కానుకలు పట్టాభిషేకం సందర్భంగా శ్రీరాముడు సూర్యతేజంతో ప్రకాశిస్తున్న స్వర్ణ హారాన్ని సుగ్రీవునికి బహూకరించాడు. రత్నాలు పొదిగిన బంగారు బాహుపురులను అంగదునికి బహూకరించాడు. చంద్ర కిరణాల వంటి కాంతి కలిగిన ముత్యాలహారాన్ని, శ్రేష్టమైన అనేక అలంకారాలను సీతకు అందించాడు.
హనుమంతునికి సీతమ్మ కానుక
సీత ఆ ముత్యాల హారాన్ని కంఠం నుంచి తీసి రాముని వైపు వానరుల వైపు మార్చి మార్చి చూసింది. సీత అభిమతాన్ని గ్రహించిన రాముడు సీతతో "సీతా! ఎవరిపట్ల నీ మనసు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటుందో, ఎవరికి ఎప్పుడూ తేజస్సు, ధైర్యం, పరాక్రమం, యశస్సు, నేర్పు, సామర్థ్యం, కుశాగ్ర బుద్ధి ఉంటాయో వారికి ఈ హారాన్ని బహుకరించు" అంటాడు. అప్పుడు సీత ఆ హారాన్ని హనుమంతునికి బహుకరిస్తుంది. రాముడు సుగ్రీవుడిని, విభీషణుడిని, వానరవీరులను అనేక కానుకలతో సత్కరించాడు. వారందరు సంతోషించి తమ తమ స్వస్థానాలకు తిరిగి వెళ్లిపోయారు.
యజ్ఞయాగాదులు ఇక రాజా రాముడు జనరంజకంగా పరిపాలన చేసాడు. లక్ష్మణునికి యువరాజ పట్టాభిషేకం చేస్తానంటే లక్ష్మణుడు అందుకు అంగీకరించకపోవడంతో భరతునికి యువరాజ పట్టాభిషేకం జరిపించారు. శ్రీరాముడు అనేక పౌండరీక వాజపేయం, ఇంకా అనేక యజ్ఞాలు చేసాడు. భూరి దక్షిణలతో నూరు సార్లు అశ్వమేధ యాగాలు చేసాడు. పదివేల సంవత్సరాలు భూమిని పరిపాలించాడు.
రామరాజ్యం ఇలా ఉండేది
రామరాజ్యంలో దొంగల భయం, శత్రుభయం ఉండేది కాదు. నెలకు మూడు వానలు పడుతూ భూమి సస్యశ్యామలంగా ఉండేది. చెట్లన్నీ ఫల పుష్పాదులతో నిండి ఉండేవి. రామరాజ్యంలో కరువు కాటకాలు అన్న మాటే ఉండేది కాదు. ప్రజలందరూ ఐకమత్యంతో సంతోషంగా ఉండేవారు. అందుకే వేల సంవత్సరాలు గడిచినా ఇప్పటికి రాజ్యమంటే రామరాజ్యమని, రాజు అంటే శ్రీరాముడే అనే భావం శాశ్వతంగా లోకంలో నిలిచిపోయింది. శ్రీ రామాయణంలోని ఈ పట్టాభిషేక ఘట్టాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో చదివినా, విన్నా ఆలయాల్లో జరిగే పట్టాభిషేకం చూసినా అఖండ ఐశ్వర్యం, అత్యున్నత రాజయోగం, పదవీ యోగాలు చేకూరుతాయన్న ఫలశృతి శ్రీ రామాయణంలో చెప్పబడి ఉంది.
జై శ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం శ్రీరామ పట్టాభిషేకం