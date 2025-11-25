ETV Bharat / spiritual

పద్మావతి అమ్మవారి చక్రస్నానం- ఆ మహాయజ్ఞంలో పాల్గొంటే చాలు- పాపాలు తొలగి ముక్తి కలగడం ఖాయం!

శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి చక్రస్నానం విశిష్టత మీకోసం!

Padmavathi Ammavari Chakrasnanam
Padmavathi Ammavari Chakrasnanam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 25, 2025 at 4:00 AM IST

Padmavathi Ammavari Chakrasnanam : శ్రీవారి పట్టపురాణి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు తిరుచానూరులో అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఎలాగైతే శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు చక్రస్నానంతో ముగుస్తాయో అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా చక్రస్నానంతోనే పరిసమాప్తం అవుతాయి. ఈ సందర్భంగా పద్మావతి అమ్మవారి చక్రస్నానం ఎప్పుడు జరుగనుంది? ఆ విశిష్టత ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి చక్రస్నానం ఎప్పుడు?
నవంబర్ 17, నుంచి ప్రారంభమైన శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు నవంబర్ 25, మంగళవారం జరిగే చక్రస్నానంతో ముగుస్తాయి. మార్గశిర శుద్ధ పంచమి రోజు జరిగే ఈ ఉత్సవాన్ని పంచమి తీర్ధం అనికూడా అంటారు. అయితే తమిళనాట దీనిని కార్తిక శుద్ధ పంచమిగా వ్యవహరిస్తారు.

పంచమి తీర్థం అని ఎందుకు అంటారు?
వ్యాస మహర్షి రచించిన స్కంద పురాణంలోని వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించిన ప్రకారం శ్రీ పద్మావతీ అమ్మవారు కార్తిక మాసంలో శుక్లపక్షం, పంచమి తిథి, శుక్రవారం నాడు జన్మించారని తెలుస్తోంది. అందుకే బ్రహ్మోత్సవాల ముగింపు రోజు జరిగే చక్రస్నానం పంచమి రోజునే జరగడం ఆనవాయితీ. పద్మ సరోవరం నుంచి ఉద్భవించిన అమ్మవారికి జరిపించే చక్రస్నానం జరిగే తీర్థం. ఈ పవిత్ర ఘట్టానికి పంచమి తీర్థం అని పేరు వచ్చింది. ఈ చక్ర స్నానానికి అవబృద స్నానమని కూడా పేరుంది.

అవబృద స్నానమంటే ఏమిటి?
ఏదైనా యజ్ఞం విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాత యజ్ఞ మంత్రాలతో పునీతమైన కలశాలలోని పవిత్ర జలాలతో చేయించే మంగళ స్నానంను అవబృద స్నానం అంటారు. బ్రహ్మోత్సవాలనే మహా యజ్ఞం పూర్తయిన సందర్భంగా జరిగే చక్రస్నానం ఈ క్రతువుకు ఆ పేరు వచ్చింది.

చక్రస్నానం ఎక్కడ జరుగుతుంది?
తిరుచానూరు అమ్మవారి ఆలయానికి సమీపంలో ఉన్న పద్మ సరోవరంలో ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. ముందుగా పద్మావతి అమ్మవారిని ఆలయ మాడ వీధులలో ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి పంచమి తీర్థ మండపంలో వేంచేపు చేస్తారు.

స్నపన తిరుమంజనం
చక్రస్నానంకు ముందుగా పంచమి తీర్థ మండపంలో అర్చకులు విష్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహవచనం, ముఖ ప్రక్షాళన, ధూప దీప నైవేద్యం, ఛత్ర ఛామర వ్యంజన దర్పణాది నైవేద్యం, రాజోపచారం నిర్వహిస్తారు. అనంతరం అమ్మవారికి, చక్రత్తాళ్వార్‌కు వేడుకగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు. ఇందులో పాలు, పెరుగు, తేనె, కొబ్బరినీళ్లు, పసుపు, చందనంతో విశేష అభిషేకాలు జరుగుతాయి. ఇందులో భాగంగా శంఖనిధి, పద్మనిధి, సహస్రధార, కుంభధారణలతో వైఖానస ఆగమోక్తంగా తిరుమంజన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి జరిగే ఈ స్నపన తిరుమంజనం కళ్లారా చూసిన వారి జన్మ ధన్యమని పండితులు చెబుతారు. తిరుమంజనం కార్యక్రమం పూర్తయ్యాక అశేష జనవాహిని మధ్య శ్రీ సుదర్శన చక్రత్తాళ్వార్ కి పద్మసరోవరంలో ఆగమ శాస్త్రోక్తంగా చక్రస్నానం నిర్వహిస్తారు.

తిరుమల నుంచి శ్రీవారి సారె!
ఎన్నో ఏళ్లుగా నడుస్తున్న సంప్రదాయం ప్రకారం పంచమి తీర్థం రోజు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం నుంచి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి ఘనమైన సారె వస్తుంది. ఈ సందర్భంగా మంగళవారం రోజు తెల్లవారుజామున తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం నుంచి పసుపు, కుంకుమ, ప్రసాదాలు, తులసి, వస్త్రాలు, ఆభరణంతో కూడిన సారె బయల్దేరి తిరుచానూరు అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకుంటుంది. ఈ సారెను అమ్మవారికి సమర్పించి శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహిస్తారు. ప్రతి ఏటా పంచమితీర్థం రోజున తిరుమల నుంచి సారె తీసుకెళ్లడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.

శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా జరిగే ఈ పంచమి తీర్థం మహోత్సవంలో పాలు పంచుకున్నవారు సమస్త పాప విముక్తులై, ధనధాన్య సమృద్ధితో తులతూగుతారు. ఆ పద్మావతి దేవి అనుగ్రహంతో అప మృత్యు నాశనం, రాజ్యపదవుల వంటి భోగభాగ్యాలను పొందుతారు.

తిరుచానూరులో వైభవంగా జరిగే ఈ చక్రస్నానం ఉత్సవమనే మహాయజ్ఞంలో మనం కూడా పాల్గొని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి అనుగ్రహంతో సకల శుభాలు పొందుదాం.

ఓం శ్రీ పద్మావతి దేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

