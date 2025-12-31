కూర్మ ద్వాదశి అంటే ఏంటో తెలుసా? భక్తులు ఎందుకు అంత పవిత్రంగా భావిస్తారు?
Published : December 31, 2025 at 2:43 AM IST
Maha Vishnu Kurma Dwadashi : దుష్ట శిక్షణ కోసం శ్రీ మహా విష్ణువు స్వీకరించిన దశావతారాల్లో రెండవ అవతారమే కూర్మావతారం. దేవ దానవులు అమృతం కోసం చేసిన క్షీరసాగర మధనంలో కూర్మావతారంలో మంధర పర్వతాన్ని తన వీపుపై మోసి అమృతోత్పాదనకు సహకరించాడు శ్రీహరి. ఈ సందర్భంగా కూర్మ ద్వాదశి ఎప్పుడు వచ్చింది? కూర్మ ద్వాదశి విశిష్టత ఏమిటి? ఆ రోజు ఆచరించాల్సిన విధివిధానాలేమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కూర్మ ద్వాదశి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం పుష్య మాసంలో వచ్చే బహుళ ద్వాదశిని కూర్మ ద్వాదశి అంటారు. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 31, బుధవారం అనగా వైకుంఠ ఏకాదశి మరుసటిరోజు కూర్మ ద్వాదశిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగకర్తలు సూచిస్తున్నారు.
కూర్మ ద్వాదశి, కూర్మ జయంతి ఒక్కటేనా?
చాలామందికి కూర్మ ద్వాదశి, కూర్మ జయంతి ఒక్కటేనా! అనే సందేహం ఉంటుంది. కానీ ఈ రెండు ఒకటి కాదు. కూర్మ జయంతి జ్యేష్ఠ మాసంలో వస్తుంది. కూర్మ ద్వాదశి ముక్కోటి ఏకాదశి మరుసటి రోజు వస్తుంది. ఈ రెండింటి మధ్య చాలా తేడాలున్నాయి. కూర్మ ద్వాదశి విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.
కూర్మ ద్వాదశి విశిష్టత
కూర్మ ద్వాదశి రోజు శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారం ప్రతిరూపమైన తాబేలును పూజించాలని పండితులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు ఈ రోజు భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీమన్నారాయణుని పూజించిన వారికి శ్రీ మహా విష్ణువు అనుగ్రహం తో సకల కష్టాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని, మోక్షానికి మార్గం సులభమవుతుందని శాస్త్రవచనం.
కూర్మ ద్వాదశి వెనుక పురాణగాథ
విష్ణు పురాణం, బ్రహ్మాండ పురాణం ప్రకారం శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారాల్లో కూర్మావతారం చాలా ప్రత్యేకమైనదని తెలుస్తోంది. దేవదానవులు అమృతం కోసం క్షీరసాగరాన్ని మధనం చేసిన సంగతి తెలిసిందే! దేవదానవులు మంధర పర్వతాన్ని కవ్వంగా చేసుకుని క్షీరసాగరాన్ని మధించడం మొదలు పెడతారు. అయితే సరైన ఆధారం లేకపోవడంతో మంధర పర్వతం సముద్రంలో మునిగి పోతుండడంతో దేవతలు శ్రీ మహా విష్ణువును ప్రార్ధిస్తారు. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు కూర్మావతారంలో మంధర పర్వతాన్ని తన వీపుపై ధరించి క్షీర సాగర మధనానికి సహకరిస్తాడు. ఈ మధనంలో ముందు హాలాహలం ఉద్భవిస్తుంది. లోకాలను రక్షించడానికి పరమేశ్వరుడు హాలాహలాన్ని స్వీకరిస్తాడు. చివరకు అమృతం ఉద్భవిస్తుంది. దేవతలు క్షీర సాగరాన్ని మదించిన పుష్య బహుళ ద్వాదశిని కూర్మ ద్వాదశిగా జరుపుకోవడం ఆనాటి నుంచి సంప్రదాయంగా మారింది.
కూర్మ ద్వాదశి ఎలా జరుపుకోవాలి?
కూర్మ ద్వాదశి రోజు తెల్లవారుజామున నిద్ర లేచి పుణ్య స్నానాలు చేయాలి. ఈ రోజు నదీస్నానం చేయడం అత్యంత పుణ్యప్రదం. ఉత్తర భారతంలో ఈ రోజు విశేషంగా గంగ స్నానాలు ఆచరిస్తారు. నదీస్నానం చేయడం వీలుకానివారు ఇంట్లో స్నానం చేసే నీటిలో సమస్త నదీ జలాలను ఆవాహన చేసుకుని స్నానం చేయడం వలన గంగా స్నానం చేసిన పుణ్య ఫలం లభిస్తుంది.
పూజా విధానం
పుణ్య స్నానం చేసిన అనంతరం శ్రీలక్ష్మినారాయణులను పూజామందిరంలో ప్రతిష్టించుకుని పంచామృతాలతో అభిషేకించాలి. తాబేలు సంపదకు, లక్ష్మీదేవికి చిహ్నం. అందుకే ఈ రోజు కూర్మావతార చిత్రపటాన్ని కానీ, చిన్న తాబేలు బొమ్మను కానీ పూజలో తప్పకుండా ఉంచి ప్రార్థించాలి. ఈ రోజున విష్ణుమూర్తితో పాటు లక్ష్మీదేవిని పూజించడం వల్ల విశేష ఫలితాలొస్తాయి. ఒక మట్టి ప్రమిదలో స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యి పోసి, ఐదు ఒత్తులు వేసి దీపారాధన చేయాలి. తులసి దళాలు, పసుపు రంగు పూలు, గులాబీలు, తామర పూలు, కలువ పూలతో లక్ష్మి సహస్రనామ పూజ చేయాలి. అలాగే ‘విష్ణు సహస్రనామం’, ‘నారాయణ స్తోత్రం’ కూడా పఠించాలి. చివరగా కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు, పులిహోర, చక్రపొంగలి వంటి నైవేద్యాలు సమర్పించాలి. కర్పూర నీరాజనాలు ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. పూజా పూర్తయ్యేవరకు ఉపవాసం ఉంటే సరిపోతుంది. కూర్మ ద్వాదశి రోజు సమీపంలో నదుల్లో కానీ చెరువుల్లో కానీ ఉన్న తాబేలుకి ఆహారం ఇవ్వడం వలన సకల గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. రానున్న కూర్మ ద్వాదశి రోజు మనం కూడా శ్రీ మహా విష్ణువును పూజిద్దాం సకల శుభాలు పొందుదాం.
'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః’!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
