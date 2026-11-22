నిత్యం చితాభస్మంతో 'అభిషేకం' - గోదావరి ఒడ్డున ఉన్న ఈ 'శివాలయం' గురించి తెలుసా?
Mahakaleshwar Temple : గోదావరి ఒడ్డున రెండో 'ఉజ్జయిని' - టికెట్లు లేవు, దక్షిణలు అడగరు - ఈ అరుదైన శివాలయం ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 3:35 PM IST
Rajamahendravaram Shiva Temple : ఉజ్జయిని తరహా ఆధ్యాత్మిక వైభవం ఇప్పుడు రాజమహేంద్రవరంలో కొలువుదీరింది. కైలాస భూమిని నివాసంగా చేసుకుని, నిత్యం చితాభస్మంతో అభిషేకం అందుకుంటున్న ఈ మహాకాళేశ్వరుడు దక్షిణ భారతదేశంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందాడు. ఒక భక్తుడి దృఢ సంకల్పంతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ క్షేత్రం, సకల దేవతల సన్నిధిగా నేడు వేలాది భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతులను ప్రసాదిస్తోంది. మరి, రెండో ఉజ్జయినిగా పేరొందిన ఈ పవిత్ర క్షేత్రం ఎలా రూపుదిద్దుకుంది? దీని వెనుకున్న ఉన్న చరిత్రను గురించి ఈ స్టోరీలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
శివుడి ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్టదు అంటారు. ఆ పరమేశ్వరుడి సంకల్పమే పదకొండేళ్ల క్రితం రాజమహేంద్రవరం రోటరీ క్లబ్ సభ్యులు పట్టపగలు వెంకటరావును శివతత్వ నగరమైన ఉజ్జయినికి నడిపించింది. ఆత్మీయుల వివాహ వేడుక కోసం అక్కడికి వెళ్లిన ఆయన, మరుసటి రోజు వెకువజామునే మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగ దర్శనానికి చేరుకున్నారు. అప్పటికే ఆలయ ప్రాంగణమంతా భక్తులతో నిండిపోయి ఉంది. గర్భాలయంలో భస్మాభిషేకం కన్నులపండువగా సాగుతోంది. విభూతి రేణువులతో మెరిసిపోతున్న ఆ శివలింగాన్ని చూస్తుంటే, ఆదిశంకరులు స్తుతించిన 'భస్మోద్ధూళిత సర్వాంగం', శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడు వర్ణించిన 'భూతి విలేపనంబును బురాణకపాలము హస్తిచర్మమున్' అనే పంక్తులు కళ్లముందు సాక్షాత్కరించాయి. ఆ అద్భుత భస్మాభిషేక ఘట్టాన్ని తిలకిస్తూ వెంకటరావు తన్మయత్వంతో తనను తాను మరిచిపోయారు.
పూజాదికాలు ముగించుకుని, బయటికి వచ్చాక కూడా కాళేశ్వరుడి దివ్య రూపమే కళ్లముందు మెదిలేది. మరొక్కసారి ఆ మహాదేవుడిని దర్శించుకోవాలనే బలీయమైన కోరిక వెంకటరావులో కలిగింది. ఆ టైమ్లో తిరుగు ప్రయాణం, టికెట్లు, వ్యక్తిగత పనులు ఇవేవి కూడా ఆయనకు గుర్తుకురాలేదు. మదినిండా ఆ పరమేశ్వరుడే నిండిపోయాడు. దాంతో మళ్లీ నెక్ట్స్ డే దర్శనానికి వెళ్లారు. అయితే 'ఇలా చితాభస్మంతో ఎందుకు అభిషేకం చేస్తున్నారు, ఇది శాస్త్ర సమ్మతమేనా?' అనే సందేహం ఆయన మనసులో ఏ మూలనో కలిగింది. అక్కడికక్కడే, ఆ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ కూడా దొరికింది. పూర్వం విక్రమాదిత్యుడి పాలనలో ఆ ప్రాంతంలో ఓ ప్రాణాంతక వ్యాధి ప్రబలి, ప్రజలు పిట్టల్లా రాలిపోయేవారట. అప్పుడు కాలస్వరూపుడైన కాళేశ్వరుడిని, చితాభస్మంతో అభిషేకిస్తే ఆ ఉపద్రవం ఉపశమిస్తుందని సూచించారు రాజగురువులు. విక్రమాదిత్యుడు ఆమేరకు ఆదేశాలు జారీ చేశాడు
భస్మాభిషేక సంప్రదాయం మొదలైందిలా :
అప్పటి నుంచే ఈ భస్మాభిషేక సంప్రదాయం ప్రారంభమైందని ఆలయ అర్చకులు వివరంగా పట్టపగలు వెంకటరావుకు చెప్పారు. ఆ చారిత్రక ఐతిహ్యాన్ని వింటున్న క్షణంలోనే, ఆయనకు రాజమహేంద్రవరంలో కూడా మహాకాళేశ్వరుడి ఆలయాన్ని నిర్మించాలనే సంకల్పం కలిగింది. అప్పటికే రోటరీ క్లబ్ సభ్యుడిగా వెంకటరావు కోటిలింగాల ఘాట్లో సకల సౌకర్యాలతో 'కైలాసభూమి'ని తీర్చిదిద్దడంలో కీలకపాత్ర పోషించారు. ఆరంభంలో చాలా మంది ఆ ప్రయత్నాన్ని వ్యతిరేకించారు. అయినా ఆయన వెనక్కి తగ్గకుండా ముందుకు సాగారు. ఆ తర్వాత ఇన్నీస్పేటలో గోదావరి తీరాన ఆధునిక వసతులతో రెండో కైలాసభూమిని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.
ఆ ప్రాంగణాన్ని పచ్చని మొక్కలతో ఒక సుందర ఉద్యానవనంలా ముస్తాబు చేశారు. ఇప్పుడు, అదే రుద్రభూమి దగ్గర మహాకాళేశ్వర ఆలయ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఆలయ వాస్తు విషయంలో వెంకటరావు అనేకమందిని నిపుణులను సంప్రదించగా, అందులో నరసాపురానికి చెందిన పెదసింగు శ్రీనివాసరావు అనే స్తపతి అందించిన ప్లాన్ ఆయనకు చాలా నచ్చింది. ఆ నిపుణుడు ప్రాచీన నిర్మాణశైలిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని, ఆధునికంగా డిజైన్ చేశారు.
వేగంగా నిర్మాణం :
పవిత్ర గోదావరి తీరాన, రెండెకరాల విస్తీర్ణంలో శైవ, వైష్ణవ సంప్రదాయాలకు సమాన ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఆగమశాస్త్ర బద్ధంగా ఆలయ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు వెంకటరావు. ప్రతి పనినీ తానే స్వయంగా దగ్గర ఉండి పర్యవేక్షించారు. నాలుగు దిక్కులా నాలుగు రాజగోపురాలు, నాలుగు మహామండపాలు, నాలుగు మహానందులు దిక్కుకు ఒకటి చొప్పున నాలుగు మహాద్వారాలు, నాలుగు ధ్వజస్తంభాలు, నాలుగు బలిపీఠాలు, నాలుగు త్రిశూలాలతో రాజమహేంద్రి కాళేశ్వరాలయం అద్భుతంగా రూపుదిద్దుకుంది.
ప్రధాన ఆలయం చుట్టూ 64 ఉపాలయాలను కూడా నిర్మించారు. 109 అడుగుల ఎత్తులో కొలువుదీరిన ప్రధాన శివాలయం భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. నాలుగు గుమ్మాలతో కూడిన గర్భాలయానికి ఎదురుగా, ఆనందస్థితిలో కొలువుదీరిన నందీశ్వరుడి విగ్రహం కనువిందు చేస్తుంది. ఇక 75 అడుగుల ఎత్తుతో రాజగోపురం సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడి నిజ నివాసమైన హిమవత్పర్వతాన్ని తలపిస్తోంది. గర్భాలయంలోని మహాశివలింగం కోసం ప్రత్యేకంగా మహాబలిపురం నుంచి నల్ల గ్రానైట్ రాయిని తెప్పించి, తిరుపతిలో శిల్పులతో అత్యంత సుందరంగా చెక్కించారు. 5 సంవత్సరాల నిర్విరామ కృషి ఫలితంగా, 2022 ఏప్రిల్ 6న ఘనంగా ప్రాణప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాన్ని కన్నులపండువగా నిర్వహించారు. ఉజ్జయిని తరహా పూజా విధానాలపై స్థానిక పూజారులకు అవగాహన కల్పించడానికి, అక్కడి నుంచి నలుగురు వేదపండితులను ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించారు.
ఉజ్జయిని లాగే భస్మాభిషేకం :
అందుకే, ఇక్కడి మహాకాళేశ్వరుడిని దర్శించుకున్నప్పుడు సాక్షాత్తు మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వరుడి సన్నిధిలోనే ఉన్న దివ్యానుభూతి కలుగుతుంది. ఉజ్జయిన తరహాలోనే ఇక్కడ కూడా తెల్లవారు జామున నాలుగు గంటలకే భస్మాభిషేకంతో నిత్య పూజలు స్టార్ట్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత, క్షీరాభిషేకం నిర్వహిస్తారు. ఇక్కడ భక్తులే ఏ పూజలైనా తమ స్వహస్తాలతో చేసుకోవచ్చు. అనంతరం శివలింగాన్ని వెండి ఆభరణాలతో అలంకరిస్తారు. మధ్యాహ్నం స్వామివారికి నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు. ఒంటిగంట తర్వాత ముక్కంటికి కాస్తంత విశ్రాంతినిస్తారు. మళ్లీ సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి భక్తులకు దర్శనాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఇక రాత్రి ఏడు గంటల తర్వాత, గంటపాటూ జరిగే పన్నెండు రకాల హారతుల వైభోగం కన్నులపండువగా ఉంటుంది. ఆపైన, అర్చకస్వాములు డమరుక నాదాలూ, మేళతాళాలతో వెళ్లి ఉపాలయాల్లో కొలువై ఉన్న దేవీదేవతలకు హారతులిస్తారు. రాత్రి పది గంటల వరకూ భక్తుల కోసం ఆలయ ద్వారాలు తెరుచుకునే ఉంటాయి. వీటికి తోడు గోపురాల మీదా, గోడలపైనా అందంగా తీర్చిదిద్దిన ప్రకృతి దృశ్యాలు, పురాణ ఘట్టాలు సందర్శకులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటాయి.
చితాభస్మ సేకరణ :
రాజమహేంద్రి రోటరీ క్లబ్ నిర్వహిస్తున్న రెండు కైలాసభూముల్లో ప్రతినిత్యం దహన సంస్కారాలు జరుగుతుంటాయి. అంతిమయాత్ర కోసం ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి కూడా ఎన్నో పార్థివ దేహాల్ని ఇక్కడికి తీసుకొస్తారు. ఆ చితాభస్మం ప్రతిరోజూ రాత్రి పది గంటలకు మహాకాళేశ్వర టెంపుల్కు చేరుకుంటుంది. మరుసటి రోజున ఆ బూడిదను శాస్త్రోక్తంగా శుద్ధిచేసి, పరమేశ్వరుడికి అభిషేకిస్తారు. దివంగతుల కుటుంబ సభ్యులు సైతం స్వయంగా ఈ భస్మాభిషేకంలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. జీవాత్మ పరమాత్మలో విలీనానికి ఇదో సంకేతం. ఆ అద్భుత ఘట్టాన్ని భక్తితో తిలకిస్తున్నప్పుడు మనిషిలోని అహంకారాలు తొలగిపోతాయి, భ్రమలు వీడిపోతాయి, కోరికలు నశిస్తాయి. జీవిత సారమంతా కళ్లముందు సాక్షాత్కరించి, ఈ సమస్త ప్రపంచమే ఓ మహాశ్మశానంలా గోచరిస్తుంది.
ఉపాలయాల్లోనూ :
మహాకాళేశ్వర ఆలయ సముదాయంలో భక్తులందరికీ ప్రవేశం పూర్తిగా ఉచితం. టికెట్లు, దక్షిణల ప్రస్తావనే కనిపించదు. అర్చకులు కేవలం తీర్థప్రసాదాలకే పరిమితమవుతారు. భగవంతుడికీ, భక్తులకూ మధ్య సాన్నిహిత్యాన్ని పెంచే ప్రయత్నం ఇది. ఇక ఈ క్షేత్రంలో ఉన్న ఉపాలయాల్లోనూ వారంలో ఏడు రోజులూ విశేష పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఉపాలయాల్లో కొలువుదీరిన ప్రతి పాలరాతి విగ్రహంలోనూ జీవకళ ఉట్టిపడుతుంది. భక్తుల సౌకర్యార్థం అదనంగా అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు, పంచముఖ శివుడి ఆలయ నిర్మాణం కూడా వేగంగా సాగుతోంది. త్వరలోనే నిత్యాన్నదాన కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. ‘'నా వంతు ప్రయత్నానికి దాతల తోడ్పాటు, భక్తుల సహకారం తోడుకావడం వల్లే ఇదంతా సాధ్యమైంది' అని చెబుతారు ఏపీలోని రాజమహేంద్రవరం మహాకాళేశ్వర ఆలయ నిర్మాణకర్త పట్టపగలు వెంకటరావు.