తనంతట తానే రంగులు మార్చుకునే మిరాకిల్ వినాయకుడు- ఎక్కడో తెలుసా?
తమిళనాడులోని శ్రీ మహాదేవర్ అతిశయ వినాయగర్ ఆలయం- గణపతి విగ్రహం ఆరు నెలలకు ఒకసారి తన రంగును తానే మార్చుకోవడం విశేషం
Published : May 20, 2026 at 2:31 AM IST
Sri Mahadevar Athishaya Vinayagar Temple : తమిళనాడులో వినాయకుడు, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన విశేషంగా చేయడం తెలిసిందే! తమిళనాడులోని ప్రతి ఊరులో చిన్న చిన్న సందుల్లో సైతం వినాయకుని ఆలయాలు దర్శనమిస్తాయి. గణపతికి నమస్కరించకుండా ఇంట్లో నుంచి కాలు కూడా బయట పెట్టని వారు ఎందరో ఉన్నారు. సాధారణంగా గణపతి అనేక రూపాలతో దర్శనమివ్వడం చూస్తుంటాం. అయితే కనీ విని ఎరుగని రీతిలో తనంత తానే రంగులు మార్చుకునే గణపతి విగ్రహం గురించి ఎక్కడైనా విన్నారా? వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నప్పటికీ ఇది నిజం! ఇలాంటి అరుదైన ఆలయం గురించి వినడం కూడా పూర్వజన్మ సుకృతమే అని పురాణాలు అంటున్నాయి.
తమిళనాడులో మిరాకిల్ వినాయకుడు
తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని నాగర్ కోయిల్ జిల్లాలోని కేరళ పురం గ్రామంలో ఒక అద్భుతమైన వినాయక దేవాలయం ఉంది. అదే శ్రీ మహాదేవర్ అతిశయ వినాయగర్ ఆలయం. ఈ ఆలయం చూడడానికి చిన్నదే కానీ మహిమలు మాత్రం అనంతం! ఇక్కడ స్వామిని కొంగు చాచి అడిగితే తీరని కోరికంటూ ఉండదని భక్తుల విశ్వాసం. ఘనత వహించిన ఈ వినాయకుని ఆలయంలో ఎన్నో వింతలు! మరెన్నో విశేషాలు! అవేంటో చూద్దాం.
రంగులు మార్చే వర్ణ వినాయకుడు
శ్రీ మహాదేవర్ అతిశయ వినాయగర్ ఆలయంలోని మూలవిరాట్ అయిన వినాయకుడు ఆరు నెలలకు ఒకసారి తన రంగు తానే మార్చుకోవడం చాలా అద్భుతం. దేవతలకు పగలుగా భావించే ఉత్తరాయణ పుణ్య కాలంలో అంటే మార్చి నుంచి జూన్ వరకు ఈ వినాయకుడు నల్లని రంగులో ఉంటాడు. తిరిగి దేవతలకు రాత్రిగా భావించే దక్షిణాయన పుణ్యకాలంలో అంటే జూలై నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు ఈ వినాయకుడు తెల్లని రంగులో ఉంటాడు. ఈ విధంగా రంగులు మార్చుకోవడం ఈ వినాయకుని మాహాత్మ్యం అని భక్తుల విశ్వాసం.
ఈ ఆలయంలో అన్నీ వింతలే!
ఈ విశిష్టమైన గణపతి ఆలయంలో మరో విచిత్రం కూడా వుంది. ఈ ఆలయం ఆవరణలో ఓ మంచినీటి బావి వుంది. సాధారణంగా నీటికి ఎలాంటి రంగు ఉండదన్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిన విషయమే! కానీ ఇక్కడ వున్న వినాయకుడు తన రంగును మార్చుకున్నట్లే, ఈ బావిలో నీళ్లు కూడా తమ రంగును మార్చుకుంటాయి. అయితే ఈ విచిత్రం వినాయకునికి వ్యతిరేకంగా జరగడం మరో వింత! వినాయకుడు నల్లగా ఉన్న సమయంలో ఈ బావిలో నీళ్లు తెల్లగా ఉంటాయి! వినాయకుడు తెల్లగా ఉన్న సమయంలో ఈ బావిలో నీళ్లు నల్లగా ఉంటాయి.
శిశిరంలో చిగురించే మర్రిచెట్టు
ముందుగా చెప్పుకున్నట్టు ఈ ఆలయంలో అన్నీ విశేషాలే! సాధారణంగా శిశిర ఋతువులో చెట్ల ఆకులు రాలడం ప్రకృతి సహజం. కానీ, దట్టమైన అడవుల కారణంగా తమిళ, కేరళ అరణ్య ప్రాంతాలకు ఈ ఋతు భేదం వర్తించదు. అన్ని కాలాల్లో ఇక్కడ చెట్లు పచ్చగానే ఉంటాయి. కానీ, ఈ ఆలయంలో ఉన్న మఱ్ఱిచెట్టు మాత్రం దక్షిణాయనంలో ఆకులు రాల్చి, ఉత్తరాయణంలో చిగురించడం ప్రారంభిస్తుంది. అందుకే ఈ ఆలయాన్ని ‘మిరాకిల్ వినాయకర్ ఆలయం’ అని కూడా పిలుస్తారు. మరి ఇన్ని వింతలున్న ఈ ఆలయ చరిత్ర గురించి కూడా తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి కదా!
ఆలయ చరిత్ర
దాదాపు 2300 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన శ్రీ మహాదేవర్ అతిశయ వినాయగర్ ఆలయం 1317 సంవత్సరంలో నిర్మించినట్లుగా ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. కానీ 12 వ శతాబ్దంలోనే ఈ ఆలయం ఉందని, తొలుత ఇది శివాలయంగా ఉండేదని మరికొందరు అంటారు. అందుకు నిదర్శనంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో శివాలయం దర్శనమిస్తుంది. ప్రారంభంలో శివాలయం ఉండడం చేతనే ఈ ఆలయానికి శ్రీ మహాదేవర్ అతిశయ వినాయగర్ ఆలయమని పేరు వచ్చినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.
ఇరు ప్రభుత్వాల ఆధీనంలో!
గతంలో ఈ ఆలయం మీద శ్రీ వైష్ణవుల ఆధిపత్యం ఉండేది. అలాగే కేరళ ప్రభుత్వం అధికారం కూడా ఈ ఆలయం మీద ఎక్కువగా ఉండేది. తర్వాతి కాలంలో కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు విడిపోయాకా ఈ ఆలయం తమిళనాడుకు చెందడంతో కేరళ ప్రభుత్వం ఆధిపత్యం తగ్గింది.
వర్ణ వినాయకుడు ఇలా దొరికాడు
ప్రస్తుతం ఈ ఆలయం ఉన్న కేరళ పురం ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన రాజు గారు తీర్ధయాత్రలు చేస్తూ రామేశ్వరం వెళ్లడం జరిగింది. అక్కడ తన పరివారంతో కలసి దక్షిణ సముద్రంలో స్నానం చేస్తున్న సమయంలో ఆయనకు ఒక వినాయక విగ్రహం సముద్ర కెరటాలలో కొట్టుకు వస్తూ కనిపించింది. రాజుగారు ఆ విగ్రహాన్ని రామేశ్వరం రాజుగారికి అప్పగించబోతే, దొరికిన వారికే ఆ విగ్రహం చెందడం ధర్మం అని భావించి, రామేశ్వరం రాజు ఆ విగ్రహాన్ని కేరళపురం రాజుకే ఇస్తూ, దానితో పాటు మరొక మరకత గణపతిని కూడా బహూకరించాడు. కేరళ పురం రాజుగారు ఆ రెండు విగ్రహాలను తన రాజ్యం తీసుకుని వచ్చి ప్రతిష్ఠించాడు.
తురుష్కుల దండయాత్రలో అదృశ్యమైన మరకత గణపతి
తురుష్కుల దండయాత్రలో ఆ మరకత గణపతి చోరికి గురైంది. కానీ అదృష్టవశాత్తు ఈ వర్ణ గణపతి మాత్రం ఇక్కడే భద్రంగా మిగిలి ఉండటం మన సుకృతం. ఈ ఆలయం ప్రతిష్ఠ కూడా ఆగమ శాస్త్రానుసారం జరగలేదు. ఒక రాతి పీఠం మీద అతి సాధారణంగా ఈ వినాయక విగ్రహాన్ని స్థాపించారు. అయినా ఈ ఆలయం ఇంత ప్రఖ్యాతి చెందడానికి ఈ వినాయకుని మహిమే కారణమని భక్తులు భక్తిపారవశ్యంతో అంటారు.
ఆకట్టుకునే వర్ణ చిత్రాలు
శ్రీ మహాదేవర్ అతిశయ వినాయగర్ ఆలయంలో గోడలపై చెక్కబడి ఉన్న అతి పురాతనమైన వర్ణచిత్రాలు భక్తులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తాయి. మహిమాన్వితమైన వర్ణ గణపతికి ప్రతిరోజూ ఉదయం సాయంత్రం రెండు సార్లు అభిషేకం జరగడం విశేషం.
ముడుపులు తీసుకుని వరాలిచ్చే దేవుడు
ధర్మబద్ధమైన ఏ కోరికతోనైనా భక్తులు ఈ వినాయక స్వామికి కొబ్బరికాయ గానీ, బియ్యం మూట గానీ, ముడుపుగా చెల్లిస్తే వారి కోరిక తప్పకుండా నెరవేరుతుందని విశ్వాసం. ఇంతటి మహిమాన్వితమైన ఈ ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శించి ముడుపులు చెల్లించి మనోభీష్టాలు నెరవేర్చుకుందాం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
కాలసర్ప, నాగ దోషాలతో ఇబ్బందులా? ఈ శక్తిమంతమైన పరిహారాలు పాటిస్తే దోష విముక్తి ఖాయం!
మహిళా రూపంలో దర్శనమిచ్చే హనుమ- ప్రపంచంలోనే ఏకైక క్షేత్రం- గిరిజాబంధ్ మందిర్ విశేషాలివే!