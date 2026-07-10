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మాంగల్య బలం ప్రసాదించే శ్రీ శాంకరీ దేవి- శ్రీలంకలోని మహా శక్తి పీఠం విశిష్టత ఇదే

అష్టాదశ శక్తి పీఠాల్లో భారత్ వెలుపల ఉన్న ఏకైక శక్తి పీఠం- శ్రీలంకలోని త్రికోణమలై శాంకరీ దేవి ఆలయం ప్రసిద్ధి- సతీదేవి శరీర భాగం పడిన పవిత్ర క్షేత్రం, రావణాసురుడి భక్తితో ముడిపడిన ఆలయం

Sri Lanka Shankari Devi Shakti Peetham
Sri Lanka Shankari Devi Shakti Peetham (EENADU)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 4:38 AM IST

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Sri Lanka Shankari Devi Shakti Peetham: సతీదేవి శరీర భాగాలు పడిన ప్రదేశాలన్నీ శక్తి పీఠాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. వాస్తవానికి ఈ శక్తిపీఠాలు 51 అయినప్పటికీ అందులో ప్రధానమైనవి మాత్రం 18. వీటినే అష్టాదశ శక్తి పీఠాలుగా వ్యవహరిస్తారు. ఇందులో ఒక శక్తిపీఠం మన పొరుగు దేశమైన శ్రీలంకలో ఉంది. ఈ కథనంలో శాంకరి దేవి శక్తి పీఠం గురించి తెలుసుకుందాం.

అష్టాదశ శక్తి పీఠాలు
దక్ష ప్రజాపతి నిర్వహించిన నిరీశ్వర యాగంలో జరిగిన శివనిందను భరించలేక సతీదేవి ఆత్మాహుతి చేసుకుంటుంది. అందుకు ఆగ్రహించిన పరమేశ్వరుడు తన జటాజూటం నుంచి వీరభద్రుని సృష్టిస్తాడు. వీరభద్రుడు దక్షయజ్ఞాన్ని ధ్వంసం చేసి, నిరీశ్వర యాగానికి వచ్చిన వారందరినీ తరిమి తరిమి కొడతాడు. సతీదేవి వియోగాన్ని భరించలేని శివుడు ఆమె శరీరాన్ని చేత ధరించి ఉగ్ర తాండవం చేయసాగాడు. ఆ సమయంలో శివునికి ఉపశమనం కలిగించడం కోసం శ్రీ మహావిష్ణువు తన సుదర్శన చక్రంతో సతీదేవి దేహాన్ని ఖండిస్తాడు. ఆ సమయంలో సతీదేవి శరీర భాగాలూ అనేక ప్రదేశాల్లో చెల్లాచెదురుగా పడతాయి. సతీదేవి శరీర భాగాలు పడిన ప్రదేశాలు నేడు పవిత్ర శక్తి పీఠాలుగా, పుణ్య క్షేత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. ప్రధానమైన 18 శక్తి పీఠాలలో ఒక శక్తిపీఠం మన పొరుగు దేశమైన శ్రీలంకలో ఉంది. శాంకరీ దేవి శక్తి పీఠం చరిత్ర గురించి, విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం.

శ్రీలంకలోని మహా శక్తి పీఠం - త్రికోణమలై శ్రీ శాంకరీ దేవి!
ఆదిశంకరులు తన అష్టాదశ శక్తి పీఠ స్తోత్రంలో పేర్కొన్న 18 మహా శక్తి పీఠాల్లో, భారత దేశానికి వెలుపల ఉన్న అత్యంత ముఖ్యమైన క్షేత్రం శ్రీలంకలోని త్రికోణమలై లేదా ట్రింకోమలిలో కొలువై ఉన్న శ్రీ శాంకరి దేవి శక్తి పీఠం.

రావణాసురునితో ముడిపడి ఉన్న చరిత్ర
శాంకరీ శక్తి పీఠంలో సతీదేవి తొడ భాగం పడిందని ప్రసిద్ధి. కొంతమంది అమ్మవారి వడ్డాణం పడిన ప్రదేశమని కూడా అంటారు. రాక్షసరాజు రావణాసురుని చరిత్రతో ముడిపడి ఉన్న ఈ విశిష్ట పీఠం చరిత్రను తెలుసుకుందాం.

సముద్రం మధ్యలో కోణేశ్వరం
త్రికోణమలైలో, మూడు వైపులా నీలి సముద్రంతో చుట్టబడిన ఒక పెద్ద రాతి కొండ. స్వామిమలైగా పిలిచే ఈ శిఖరంపై ప్రసిద్ధ 'తిరుకోణేశ్వరం' శివాలయం ఉంది. ఈ శివాలయ ప్రాంగణంలోనే శ్రీ శాంకరీ దేవి అమ్మవారి శక్తి పీఠం కొలువై ఉంది. శివశక్తులు ఇద్దరూ కలిసి అనుగ్రహించే అద్భుతమైన క్షేత్రం ఇది. రామాయణ కాలంలో, పరమ శివభక్తుడైన రావణాసురుడు తన తల్లి పూజల కొరకు ఈ తిరుకోణేశ్వర ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు ఆలయ చరిత్ర చెబుతోంది. రావణుడిచే పూజలందుకున్న ఘనత అమ్మవారు శాంకరీ దేవికి, కోణేశ్వర స్వామికి ఉంది.

చరిత్ర సృష్టించిన పరీక్ష- పునర్జీవించిన అమ్మవారు!
శతాబ్దాల క్రితం పోర్చుగీసుల దండయాత్ర వల్ల ఈ ఆలయం పూర్తిగా ధ్వంసమై, సముద్రంలో కలిసిపోయింది. అయినప్పటికీ, అమ్మవారిపై, ఈశ్వరుడిపై భక్తి శ్రద్ధలు కలిగిన స్థానిక ప్రజలు, కొన్ని విగ్రహాలను భూగర్భంలో దాచి రహస్యంగా కాపాడుకున్నారు.

తిరిగి లభించిన దేవతా మూర్తులు
తర్వాతి కాలంలో, సముద్ర గర్భం నుంచి, భూమి అడుగున దాచిన విగ్రహాలను వెలికితీసి, మళ్లీ అదే కొండపై ప్రస్తుతం ఉన్న ఆలయాన్ని అత్యంత సుందరంగా నిర్మించారు.

లంకాయాం శాంకరీ దేవి!
శాంకరీ దేవి శక్తి పీఠం నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక భక్తులు దర్శించుకునే పుణ్యక్షేత్రం విరాజిల్లుతోంది. "లంకాయాం శాంకరీ దేవి" అంటూ ఆదిశంకరులు తన అష్టాదశ శక్తి పీఠాల స్తోత్రంలో నోరారా కీర్తించిన క్షేత్రం ఇదే! సముద్రపు అలలు అమ్మవారి పాదాలను కడుగుతున్నట్లుండే ప్రకృతి రమణీయమైన ఈ పీఠంలో, ప్రతికూల శక్తులన్నీ తొలగిపోయి, అమితమైన ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

దర్శన ఫలం
అమ్మవారు శాంకరీ దేవిని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తే, కుటుంబ బంధాలు బలపడుతాయని, భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధం ధృడ పడుతుందని విశ్వాసం. అలాగే శాంకరి దేవి దర్శనంతో స్త్రీలకు మాంగల్య బలం సిద్ధిస్తుందని గొప్ప నమ్మకం. ఈ అమ్మవారిని దర్శించి సేవిస్తే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు సైతం సముద్రపు గాలికి కొట్టుకుపోతాయని భక్తుల అచంచలమైన నమ్మకం. మన దేశ సరిహద్దులు, సముద్రాలు దాటినప్పటికీ ఎల్లప్పుడూ మనల్ని రక్షించే ఆ జగన్మాత శాంకరి దేవి పాదాలను శరణు వేడుకుందాం!

"ఓం శక్తి! పరాశక్తి!"

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం

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