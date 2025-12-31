కాశీకి వెళ్లలేని వారు తప్పక రావాల్సిన క్షేత్రం ఇదేనా? పితృకార్యాలకు వారణాసితో సమానమైన శ్రీకూర్మం మహిమ
భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఏకైక ఆలయంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీకూర్మం- కూర్మ రూపంలో శ్రీ మహావిష్ణువు కొలువై ఉన్న ఉన్న ఏకైక ఆలయం
Sri Kurmam Temple History In Telugu : దుష్టశిక్షణ కోసం శ్రీ మహావిష్ణువు ధరించిన దశావతారాల్లో రెండోది కూర్మావతారం. ఈ రూపంలో ఉన్న ఏకైక ఆలయం శ్రీకూర్మం. భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఏకైక ఆలయంగా శ్రీకూర్మం విరాజిల్లుతోంది. మరోవైపు బ్రహ్మ ప్రతిష్టించిన పంచలింగ క్షేత్రంగాను ఈ ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది. అతి ప్రాచీనమైన, అరుదైన ఈ ఆలయం ఎక్కడుంది? స్థల పురాణం ఏమిటి? క్షేత్ర విశేషాలేమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శ్రీకూర్మం ఎక్కడుంది?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రానికి 13 కి.మీ. దూరంలో, ఆముదాలవలస రైల్వే స్టేషన్ నుంచి 27 కి.మీ. దూరంలోని గార మండలంలో శ్రీకూర్మం క్షేత్రం వెలసి ఉంది. శ్రీకూర్మం క్షేత్రంలో శ్రీ మహావిష్ణువు కూర్మావతారంలో పశ్చిమాభిముఖంగా వెలసి ఉండడం విశేషం.
ఆలయ స్థల పురాణం
పూర్వం దేవ దానవులు అమృతం కోసం క్షీరసాగరాన్ని మధనం చేసే సమయంలో మంధర పర్వతాన్ని కవ్వంగా చేసుకున్నారు. అయితే సరైన ఆధారం లేకపోవడంతో మంధర పర్వతం నిలవలేక సముద్రంలో మునిగి పోతుంటే దేవతల ప్రార్థన మేరకు శ్రీ మహావిష్ణువు కూర్మావతారాన్ని ధరించి మంధర పర్వతాన్ని తన వీపుపై మోసాడు. ఈ విషయమంతా కూర్మ పురాణంలో వివరించి ఉంది. క్షీరసాగర మథనంలో అమృతం ఉద్భవించిన తర్వాత విష్ణువు ధరించిన కూర్మ రూపాన్ని బ్రహ్మ దేవుడు శ్రీకూర్మంలో ప్రతిష్టించినట్లుగా ఆలయ స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. బ్రహ్మాండ పురాణంలోను, పద్మ పురాణంలోను ఈ క్షేత్రం గురించిన ప్రస్తావన ఉంటుంది.
అతి ప్రాచీన ఆలయం
శ్రీమన్నారాయణుని అవతారమైన కూర్మావతారం వెలసిన శ్రీకూర్మం క్షేత్రం రెండో శతాబ్దానికి ముందే నిర్మించినట్లుగా కృతయుగం నాటి శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న ఆలయం ఎవరు అభివృద్ధి చేశారన్న విషయంపై భిన్న వాదనలు ఉన్నప్పటికీ ఏడవ శతాబ్దం నుంచి ఈ ఆలయం బహుళ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. కళింగ, ఆంధ్ర, చోళ రాజవంశస్థులు ఈ ఆలయాన్ని దశల వారీగా అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది.
ఎందరో మహానుభావులు సందర్శించిన క్షేత్రం
శ్రీరాముని తనయులు లవకుశులు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శినట్లుగా తెలుస్తోంది. అలాగే 8 వ శతాబ్దంలో ఆదిశంకరులు, 11 వ శతాబ్దంలో భగవద్ రామానుజాచార్యులు, 13 వ శతాబ్దంలో మద్వాచార్యుల శిష్యులైన శ్రీ నరహరి తీర్థులు కూడా ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించినట్లు చరిత్రకారులు చెబుతారు.
ఆలయ విశేషాలు
శ్రీకూర్మం లో గర్భాలయంలో స్వామి వారి పశ్చిమాభి ముఖంగా వెలసి ఉంటారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ రామానుజాచార్యులు, వరదరాజ స్వామి, శ్రీ మధ్వాచార్యులు, శ్రీ కోదండరామస్వామి ఆలయాలను కూడా దర్శించుకోవచ్చు. ఆలయ ప్రాంగణంలో వెలసిన శ్వేత పుష్కరిణికి సమీపంలో కూర్మావతారానికి ప్రత్యక్ష రూపమైన తాబేళ్లను కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
ఆకట్టుకునే శిల్పకళా సౌందర్యం
ఆలయం పైభాగంలో అష్టదళ పద్మాకారంలో చిత్రించి ఉంటుంది. అలాగే తూర్పు, దక్షిణ ద్వారాలపై చెక్కిన శిల్పాలు కనువిందు చేస్తాయి. ఆనాటి శిల్పుల కళా నైపుణ్యానికి ప్రతీకగా నిలిచే శిల్పాలు, కుడ్య చిత్రాలు అబ్బురపరుస్తాయి. ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న 108 స్తంభాలు ఒకదానిని మించి మరొకటి అలరిస్తాయి.
పితృకార్యాలకు వారణాసిగా
సాధారణంగా పితృకార్యాలకు సంబంధించిన క్రతువులకు వారణాసి పెట్టింది పేరుగా నిలుస్తుంది. కానీ ఈ విషయంలో శ్రీకూర్మం వారణాశితో సమానంగా నిలవడం విశేషం. వ్యయప్రయాసలకు ఓర్చి కాశీ వరకు వెళ్లలేనివారు శ్రీకూర్మం క్షేత్రంలోనే పితృకార్యాలు నిర్వహిస్తుంటారు. ప్రతి ఏడాది మాఘ శుద్ధ చవితి రోజు గంగామాత శ్రీకూర్మం క్షేత్రానికి వచ్చి ఇక్కడి శ్వేత పుష్కరిణిలో స్నానం చేస్తుందని విశ్వాసం. ఇంతటి పవిత్రమైన ఈ పుష్కరిణిలో గతించిన పితృదేవతల అస్థికలు నిమజ్జనం చేస్తే కాలక్రమేణా వారు సాలగ్రామ శిలలుగా మారుతారని విశ్వాసం. అందుకే ఎంతోమంది ఇక్కడకు వచ్చి తమ పితృదేవతల అస్థికలు నిమజ్జనం చేస్తుంటారు.
విశేష పూజలు- పర్వదినాలు
ప్రతిరోజూ స్వామివారికి అభిషేకాలు, అర్చనలు జరుగుతాయి. ధనుర్మాసంలో స్వామివారి సన్నిధిలో తిరుప్పావై సేవ, వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు ఉత్తరద్వార దర్శనం, భోగి పండుగ రోజు గోదా కళ్యాణం వైభవంగా జరుగుతాయి. అలాగే జ్యేష్ఠ బహుళ ద్వాదశి శ్రీకూర్మ జయంతి సందర్భంగా విశేష పూజలు జరుగుతాయి.
ఎలా చేరుకోవాలి?
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని శ్రీకాకుళం చేరుకోవడానికి దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి బస్సు, రైలు సౌకర్యాలున్నాయి. శ్రీకాకుళం నుంచి శ్రీకూర్మానికి చేరుకోవడానికి మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలున్నాయి. శ్రీకూర్మం క్షేత్ర దర్శనంతో దారిద్ర్య బాధలు తొలగి ఐశ్వర్యం ప్రాప్తిస్తుందని శాస్త్రవచనం. మనం కూడా శ్రీకూర్మ క్షేత్రాన్ని దర్శించి ఐశ్వర్యప్రాప్తి పొందుదాం. జై శ్రీమన్నారాయణ!
