క్షీరవర్ణంలో మెరిసే స్వయంభువు లింగం- క్షీరారామంలో ఒక్క రాత్రి నిద్రిస్తే కలిగే ఫలం ఇదే!
Ksheerarama Temple Palakollu: పంచారామ క్షేత్రాల్లో శ్రీ మహావిష్ణువుచే ప్రతిష్ఠితమైన ప్రసిద్ధమైన దివ్యారామం శ్రీ క్షీరారామం. ఈ క్షేత్రం ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడి స్థల పురాణం, విశేషాలు ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Published : November 23, 2026 at 12:31 AM IST
కార్తిక మాసం సందర్భంగా ప్రముఖ శైవ క్షేత్రాలైన ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు, పంచభూత లింగాలు, పంచారామాలు క్షేత్రాలను దర్శించినా, ఆ క్షేత్రాల మహత్యం గురించి చదివినా, స్మరించినా మోక్షం సిద్ధిస్తుందని విశ్వాసం. పంచారామ క్షేత్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రసిద్ధి చెందిన శైవక్షేత్రాలు విరాజిల్లుతున్నాయి. అటువంటి పంచారామ క్షేత్రాల్లో శ్రీ మహావిష్ణువుచే ప్రతిష్టితమైన ప్రసిద్ధమైన దివ్యారామం శ్రీ క్షీరారామం. ఈ క్షేత్ర విశేషాలు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
సకలదేవతలతో కలిసి కొలువుదీరిన శివుడు
పంచారామాల్లో ఒకటైన క్షీరారామంలో పార్వతీ సమేతుడైన శ్రీ క్షీరారామలింగేశ్వరుడు బ్రహ్మాది సకలదేవతలతో కొలువు దీరి పూజలందుకుంటున్నాడు. ఈ పుణ్యక్షేత్రం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో వెలసి ఉంది.
స్థల పురాణం
పూర్వం వజ్రాంగుని కుమారు డైన తారకాసురుడు శివుని గురించి ఘోర తపస్సు చేశాడు. శివుని అనుగ్రహం పొంది, శివుని కుమారుని చేత మాత్రమే మరణం సంభవించేటట్లుగా వరాన్ని పొందాడు. అనంతరం క్షీరసాగర మథన సమయంలో ఆ పాల సముద్రం నుంచి ఆవిర్భవించిన అమృత లింగాన్ని హస్తగతం చేసుకొని, వర గర్వితుడై, ఇంద్రాది దేవతలను బాధించసాగాడు. అప్పుడు ఇంద్రాది దేవతలు బ్రహ్మను ప్రార్ధించగా, శివ పార్వతులకు జన్మించే కుమారస్వామి వలననే తారకాసుర సంహారం సాథ్యమని చెప్పాడు.
కుమారస్వామి జననం
దక్షయజ్ఞంలో శివనింద భరించలేక దేహత్యాగం చేసిన సతీదేవి తదనంతర కాలంలో పర్వతరాజు కుమార్తె పార్వతిగా జనించి, శివుని భర్తగా పొందడానికి తపస్సు చేస్తుంది. అనంతరం లోక కల్యాణం నిమిత్తం, శివపార్వతుల కల్యాణం అంగరంగవైభవంగా జరిగింది. ఆ ఆది దంపతులకు దివ్యతేజస్సంపన్నుడైన షణ్ముఖుడు జన్మించాడు.
తారకాసుర సంహారం
కుమారస్వామి తారకాసురునితో యుద్ధం చేసి, తారకుని కంఠంలోని అమృత లింగాన్ని భేదించాడు. ఈ అమృత లింగం పంచఖండాలై, దివ్యకాంతులతో ఓంకారనాదం చేస్తూ, ఐదు ఆరామ స్థలాల్లో పడ్డాయి. శివుని పంచముఖ స్వరూపాలే నేటి ఈ పంచారామ క్షేత్రాలు. ఈ ఐదు అమృతలింగ ఖండాలను ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమి నాడు ఏక కాలంలో దివ్య ముహూర్తంలో ఇంద్ర, సూర్య, కుమార, చంద్ర, విష్ణువులు విశ్వ కల్యాణార్థమై ప్రతిష్ఠించి, పంచామృతాలతో అభిషేకించినట్లు పురాణాలు చెపు తున్నాయి. ఈ తారకాసుర సంహార ఘట్టాన్ని స్కాంద, శివ పురాణాలు విశేషంగా వర్ణించాయి. వీటిలో క్షీరారామంలో వెలసిన శ్రీ క్షీరా రామలింగేశ్వరుడు శ్రీ మహావిష్ణు ప్రతిష్ఠ ఈశాన రూపం. పాలకొల్లులో వెలసిన ఈ క్షేత్ర విశేషాలు చూద్దాం.
క్షీర లింగ దర్శనం
పాలకొల్లులో క్షీరారామ లింగము 18 అంగుళాల ఎత్తు కలిగిన క్షీరవర్ణంలో మెరిసి పోయే స్వయంభువు లింగం. ఈ స్వామికి వెనుక భాగమున జటల వలె మూడు చారలు ఉంటాయి. లింగము పైభాగంలో జటా మకుటముంటుంది. దీనిని పట్టి ఇది తారకాసురుడు పూజించిన అమృతలింగం శిరోభాగమని భక్తులు భావిస్తున్నారు. శివలింగంపై గల నొక్కులు కుమార స్వామి అమృతలింగాన్ని భేదించినప్పుడు తగిలిన ఆయుధపు దెబ్బలని పౌరాణికోక్తి.
కొప్పు లింగేశ్వరుడు
ఈ శివలింగం మొనదేలి ఉండుటచే, అది శివుని జటామకుటాన్ని అంటే కొప్పును సూచిస్తోందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా శాసనాల్లో కూడ ఈ స్వామిని కొప్పు లింగేశ్వరుడుగానే స్తుతించడం విశేషం.
క్షేత్ర ప్రాశస్త్యం
ఈ ఆలయంలో శ్రీలక్ష్మీ జనార్ధనులు, బ్రహ్మ సరస్వతులు , విఘ్నేశ్వర, సుబ్రమణ్యేశ్వర, ఆంజనేయ, నవగ్రహ, వీరభద్రాది సకల దేవతలతో, మహర్షులతో శ్రీ క్షీరా రామేశ్వరుడు కొలువుతీరి ఉండటంతో ఈ క్షేత్రాన్ని పరమ పుణ్యధామంగా పురాణాలు కీర్తిస్తున్నాయి. శ్రీశైలంలో నూరు పక్షాలు, గయలో 80 గడియలు, కేదారేశ్వరంలో వంద సంవత్సరాలు, వారణాసిలో ఒక సంవత్సరం, రామేశ్వరంలో వెయ్యేళ్లు, హరిద్వార్ 8 సంవత్సరాలు భక్తితో నివసిస్తే కలిగే ఫలం ఈ క్షీరారామంలో ఒక నిద్ర తో లభిస్తుందని విశ్వాసం.
'రామగుండం' పుష్కరిణి
శ్రీ క్షీరారామ లింగేశ్వరుని దర్శనం తో బ్రహ్మహత్యాది సమస్త పాపాలు పోతాయని, శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీ క్షీరారామలింగేశ్వరుని ప్రతిష్ఠిస్తూ ఈ క్షేత్ర ప్రాధాన్యాన్ని గురించి తెలిపాడు. అంతేకాకుండా విష్ణుమూర్తి ఇక్కడ ఈ సందర్భంలోనే తన సుదర్శన చక్రంతో 'రామగుండం' పుష్కరిణిని సృష్ఠించాడు.
ఆలయ విశేషాలు
చాళుక్య భీముని కాలంలో నిర్మించబడిన ఈ ఆలయ రాజ గోపురము 9 అంతస్తుల తో 120అడుగుల ఎత్తు కలిగి నయన మనోహరంగా కన్పిస్తుంది. ఈ గోపురాలపై పురాణేతిహాసాలు వివరించే అందమైన చిత్రాలు చిత్రించి ఉన్నాయి.
ఉపాలయాలు
శ్రీ క్షీరారామలింగేశ్వరుని ఆలయం ప్రాంగణంలో సూర్యుడు, కాశీవిశ్వేశ్వరుడు, నగరేశ్వరుడు, వినాయకుడు, బ్రహ్మ, సప్తమాతృకలు, దుర్గాదేవి, సరస్వతి, కుమారస్వామి, కార్తికేయుడు, మహిషాసుర మర్ధని, నాగేంద్రుడు, సుందోపసుందుల, నటరాజు, దత్తాత్రేయుడు, కాలభైరవుడు, ఆది శంకరులు, శనీశ్వరుడు, రాథాకృష్ణులు మొదలైన దేవతామూర్తులు కొలువుతీరి కనిపిస్తారు.అలాగే ఆంజనేయ, వీరభద్ర స్వామి ఆలయాలు ప్రవేశ మార్గంలోనే దర్శనమిస్తాయి.
పూజోత్సవాలు
సర్వ దేవతలకు నిలయమైన ఈ క్షేత్రం ఏడాది మొత్తం నిత్య కల్యాణం, పచ్చ తోరణంగా భాసిల్లుతుంటుంది. ఈ క్షేత్రంలో ప్రతిరోజూ ఏవో ఒక ఉత్సవాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇక ఉగాది, చైత్ర శుద్ధ దశమి నాడు స్వామి వార్ల కళ్యాణాలు, చైత్ర శుద్ధ ఏకాదశి నాడు రథోత్సవం, వినాయక చవితి, శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు, మహాశివరాత్రి, కార్తిక మాస అభిషేకాలు, జ్వాలాతోరణం ,శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర కల్యాణం, ముక్కోటి, లక్ష కుంకుమ, లక్ష బిల్వార్చనలు, కోటిబిల్వార్చనలు, సహస్ర ఘటాభిషేకాలు నిరంతరం జరుగుతూనే ఉంటాయి. పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని పాలకొల్లు చేరుకోవడానికి రాష్టంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి మెరుగైన రవాణా సౌకర్యం కలదు. ఈ కార్తిక మాసంలో మనం కూడా క్షీరారామలింగేశ్వరుని దర్శించి తరిద్దాం.
ఓం నమః శివాయ!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం
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